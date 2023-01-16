Рейтинг районов Татарстана: Агрызский всплывает со дна, а Аксубаевский вошел в пике

Первая десятка рейтинга районов Татарстана остается стабильной, лишь Пестречинский и Верхнеуслонский районы поменялись местами. Улучшили и ухудшили позиции 16 районов, самое сильное падение у Аксубаевского, а резкий взлет – у Чистопольского. «Татар-информ» изучил изменения в последней табели о рангах.

В прошлом году Минэкономики РТ начало выкладывать рейтинги социально-экономического развития районов в общий доступ каждый месяц начиная с мая

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рейтингах обновили данные по добавленной стоимости

Министерство экономики Татарстана опубликовало очередной рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований республики. В этот раз подвели итоги за январь – ноябрь 2022 года. Как всегда, смена позиций районов в сводной таблице сравнивается с итогами за предыдущий период (в данном случае – за январь – октябрь 2022-го), а также с рейтингом за январь – декабрь 2021 года.

На сайте министерства нет рейтинга районного развития за 11 месяцев 2021 года. В тот постковидный год в открытом доступе таблицы выкладывались хаотично: они были за январь, февраль, потом – за 5, 6 и 7, 9 и 12 месяцев года. В прошлом году Минэкономики РТ начало выкладывать рейтинги в общий доступ каждый месяц начиная с мая. Поэтому сравнивать таблицы за аналогичные периоды разных лет невозможно по банальной причине – нет данных. Как и в предыдущих публикациях, воспользуемся доступными цифрами.

Напомним, «Татар-информ» ранее выпускал обзоры по рейтингам за январь – июль, январь – август, январь – сентябрь и январь – октябрь 2022 года.

В сводных таблицах всегда 45 позиций, по числу муниципальных районов (их в Татарстане 43) и двух крупнейших городов – Казани и Набережных Челнов. Методология расчетов, которой пользуются в министерстве, также была описана ранее. Главное, что нужно помнить: и абсолютные, и относительные индикаторы, на основе которых и выводятся интегральные показатели по каждому из районов, Минэкономики РТ получает из разных мест и за разные периоды. А потому рейтинги, которые по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова должны рассчитываться ежемесячно, не всегда основываются на свежих данных.

Такие индикаторы как ввод жилья и отгрузка товаров собственного производства обновляются ежемесячно, иначе рейтинги мало бы чем отличались друг от друга Фото: © «Татар-информ»

Так случилось и на этот раз: по факту, в рейтинге за 11 месяцев 2022 года – в сравнении с предыдущим, за 10 месяцев, – обновились только три абсолютных индикатора. Это общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов (в квадратных метрах), отгрузка товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности (так в рублях учитывают стоимость произведенной и реализованной продукции, вне зависимости от поступления оплаты за нее на счета) и добавленная стоимость (приведены данные за январь – сентябрь 2022 года). Напомним, этот показатель содержит рыночную стоимость продукции, произведенной компаниями, за вычетом понесенных ими затрат (например, на закупку у сторонних поставщиков сырья, материалов, услуг). По сути, эта цифра показывает стоимость, созданную на производствах и включающую оплату труда, амортизацию и прибыль, но без учета налогов.

Стоит отметить, что первые два индикатора – ввод жилья и отгрузка – и так обновляются ежемесячно, иначе рейтинги вообще мало бы чем отличались друг от друга. А вот те цифры, что рассчитываются поквартально, в таблицах всегда появляются с большим опозданием. Например, и в ноябрьском рейтинге все еще фигурируют данные по инвестициям в основной капитал и валовой продукции сельского хозяйства лишь за первое полугодие, а по налоговым и неналоговым доходам бюджетов – за январь – сентябрь прошлого года. Кстати, в этой связи расположение районов вряд ли сильно изменится и в рейтинге за январь – декабрь 2022 года, который, вероятно, в Минэкономики РТ рассчитают к февралю. Несмотря на то что это будет как бы итоговой рейтинг за прошлый год, в нем еще не будут учтены некоторые индикаторы. Например, и в рейтинге за 12 месяцев 2021 года инвестиции и добавленная стоимость учитывались за 9 месяцев.

Топ-10 и районы-аутсайдеры остались без изменений

По итогам 11 месяцев улучшили свои позиции 16 районов, ухудшили – столько же, остались на тех же местах, что и раньше, – 13. Стабильность демонстрирует первая десятка муниципалитетов Татарстана. В этой группе все спокойно, лишь Пестречинский и Верхнеуслонский районы поменялись местами. Но Альметьевский район, поднявшийся в предыдущий раз на первое место, Лаишевский (ставший тогда вторым) и Казань по-прежнему формируют первую тройку. А Елабужский замыкает десятку.

В группе лидеров, с учетом обновившихся данных, Альметьевский район, который с 2019 года возглавляет экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РТ Тимур Нагуманов, взял очередные заоблачные для коллег высоты. Так, добавленная стоимость за девять месяцев выросла до 454 млрд рублей (за полугодие было 341 млрд рублей), а отгрузка – до 1,5 трлн рублей, то есть всего за месяц – более чем на 100 млрд. О таких цифрах не мечтает в Татарстане ни один из районных руководителей. Кстати, за аналогичный период прошлого года добавленная стоимость в Альметьевским районе оценивалась в 374 млрд рублей, а отгрузка за весь 2021-й составляла «всего» 1,3 трлн рублей. Так что по итогам 2022-го явно можно ожидать новых рекордов.

Альметьевский район, который с 2019 года возглавляет Тимур Нагуманов, взял очередные заоблачные высоты Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для сравнения – в занимающем второе место Лаишевском районе такие же показатели выросли до 18,7 (добавленная стоимость) и 51,5 млрд рублей (отгрузка) соответственно. А в Казани – до 266,6 и 570,8 млрд рублей. Из топ-10 наименьшие показатели добавленной стоимости и отгрузки у Верхнеуслонского района – всего 3,2 и 4,1 млрд рублей соответственно. Тем не менее, как видно из рейтинга, попадание на верхние строчки не зависит лишь от количества денег, генерируемого не той или иной территории.

Отметим также стабильное присутствие в топ-10 таких районов, как Тукаевский (с 2018 года его глава – Фаил Камаев), который «примыкает» к Набережным Челнам, Новошешминский (с 2010-го им руководит Вячеслав Козлов), относящийся к Альметьевской экономической зоне, Пестречинский, западная часть которого граничит с Казанью (с 2018 года его глава – кандидат сельхознаук Ильхам Кашапов, долгие годы руководивший птицефабриками «Ак Барс холдинга»). А также – Верхнеуслонский район, который с 2012 года возглавляет Марат Зиатдинов и на территории которого растет Иннополис. Эти четыре района Минэкономики РТ относит к группе муниципалитетов, имеющих только сельское население.

Марату Гафарову стоит побеспокоиться – Дрожжановский район, которым он руководит с 2018 года, по итогам 10 месяцев оказался абсолютным аутсайдером Фото: drogganoye.tatarstan.ru

Дрожжановский район, оказавшийся по итогам 10 месяцев абсолютным аутсайдером, остался на 45-й строчке и по итогам января – ноября, о чем стоит, конечно, побеспокоиться Марату Гафарову, который руководит этим муниципалитетом с 2018 года. Кстати, он один из немногих в Татарстане районных глав, имеющих ученую степень – кандидата экономических наук. Тем более что к итоговому результату 2021 года район потерял аж 13 позиций.

Кстати, Агрызский район, в 2022-м не раз замыкавший сводную таблицу, продолжает с самого дна медленно всплывать – на этот раз до 41-го места. Остается лишь порадоваться за главу этого района, Азата Валеева, в 2009-2020 годах, до переезда в Агрыз, работавшего аудитором Счетной палаты РТ, а до того с отличием окончившего Казанский финансово-экономический институт, аспирантуру ГосНИИ системного анализа СП РФ и даже обучавшегося в Christ’s College в Лондоне.

Упавшие и взлетевшие

Особо резких взлетов и падений в рейтинге за январь – ноябрь 2022 года районы не продемонстрировали. Все, как и это часто и бывает, в пределах погрешности – на одну-две, максимум три строчки вверх или вниз. И это при том, что абсолютные индикаторы по понятным причинам выросли практически везде, пусть и на разные величины. Тем не менее исключения, как обычно, случились.

Например, на 11 строчек вниз, до 43-го места, всего за месяц скатился вдруг Аксубаевский район, которым с 2008 года бессменно руководит профессиональный агроном и заслуженный работник сельского хозяйства Татарстана Камиль Гильманов. За месяц здесь, правда, вырос уровень безработицы – с 0,28 до 0,45 (в среднем по РТ на 1 декабря – 0,41). Но почему район так сильно упал? Объяснить такой феномен не представляется возможным. Впрочем, если сравнить нынешнее «достижение» района с его местом в рейтинге за январь – декабрь 2021 года, станет видно, что Аксубаево на самом деле никуда не скатилось, а просто вернулось на свое место – тогда оно финишировало на 42-й строчке. В группе из 18 муниципалитетов, имеющих городское и сельское населения, Аксубаевский теперь стоит предпоследним с конца, между Агрызским и Спасским районами.

На 11 строчек вниз, до 43-го места, всего за месяц скатился вдруг Аксубаевский район, которым с 2008 года бессменно руководит Камиль Гильманов Фото: aksubayevo.tatarstan.ru

Но на этом, пожалуй, все аномалии ноябрьского рейтинга и заканчиваются. Черемшанский (в конце прошлого года его главой стал Рамиль Айбатов, до этого работавший заместителем гендиректора Черемшанского АТП), занявший по итогам января – ноября 17-е место, и Кукморский, упавший до 28-го, потеряли всего лишь по четыре позиции. Но, опять же – по итогам 2021 года эти районы примерно на этих же местах и находились.

Кукморским районом с 2015 года руководит Сергей Димитриев. Профиль экономики района разнообразен, там не только развито сельское хозяйство, но и много средней промышленности: работает крупный валяльно-войлочный комбинат, известный на всю республику своими сковородками завод металлопосуды, швейная фабрика. А в Черемшанском, который частично граничит с Самарской областью, с конца прошлого года сменился глава. Более восьми лет муниципалитетом руководил Фердинат Давлетшин, который досрочно ушел в отставку. В сентябре 2022-го руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров отмечал, что за период работы Давлетшина динамика социально-экономического развития района была положительной, в нем было построено много новых объектов. Более 60% экономики этого района – это нефтедобыча; здесь работают как подразделения «Татнефти», так и малые нефтяные компании Татарстана. Остальное «приносят» растениеводство и молочное животноводство.

Труднообъяснимы и зафиксированные в рейтинге взлеты. Так, сразу на девять строчек улучшил свои позиции Чистопольский район (его глава с 2015 года – Дмитрий Иванов), поднявшийся по итогам января – ноября прошлого года на 32-е место. По итогам января-декабря 2021 года он был 29-м, так что о существенном прорыве в социально-экономическом развитии района говорить, согласитесь, не приходится.

По четыре строчки прибавили Сабинский (поднялся на 14-е место) и нефтедобывающий Бугульминский районы (на 21-е). В первом случае виден действительно существенный рост – по итогам 2021-го Богатые Сабы финишировали на 27-м месте. Во втором – скорее, стабильность. Бугульминский район, главой которого с 2014 года является профессиональный юрист и уроженец райцентра Линар Закиров, по итогам 9 месяцев 2022 года входил в группу резко сдавших позиции – тогда сразу на семь, до 24-го места. Но, как видно на более длинных временных отрезках, все это лишь временные флуктуации – 2021 год район заканчивал на 23-м.

Сразу на девять строчек улучшил свои позиции Чистопольский район Фото: © Владимир Васильев

Сабинский, главой которого с 1999 года является младший брат Президента Татарстана Раис Минниханов, в прошлом году уже демонстрировал рост, причем более существенный, – так, по итогам января – сентября он взлетал сразу на 13 строчек (тогда – до 18-го места), и это тогда был рекорд. Муниципалитет имеет очень развитую многопрофильную экономику, пусть и с преобладанием аграрного сектора. Здесь достаточно много промышленных предприятий, расположено Шеморданское ЛПУ магистральных газопроводов (крупнейшее подразделение в структуре холдинга «Газпром трансгаз Казань»), Сабинский лесхоз, которым с 1980 по 1990 год руководил отец братьев Миннихановых Нургали Минниханович (в Сабинском районе расположен самый большой на территории Татарстана лесной массив – 22,9 тыс. га). Развивается и индустриальный парк «Саба», который в недавнем послании Госсовету РТ Рустам Минниханов назвал в числе самых эффективных в республике.

На фоне этого не удивительно, что по данным за январь – ноябрь в районе существенно выросла и добавленная стоимость (до 4,9 млрд рублей, за полугодие было 3,2 млрд), и отгрузка (до почти 4,5 млрд рублей, месяцем ранее было 3,9 млрд). Цифры впечатляют и в сравнении с данными за 2021 год – тогда добавленная стоимость в районе по итогам января – сентября составляла 4,3 млрд рублей, а отгружено за весь тот год было почти на 3,8 млрд рублей. В Бугульминском районе аналогичные цифры выросли до 54,5 (за полугодие было 43,7 млрд) и 36,2 млрд рублей (на 2 млрд рублей больше, чем месяцем ранее). Годом ранее было 42,2 и 29,1 млрд рублей соответственно.

В сравнении с показателями за январь – декабрь 2021 года, по данным на 11 месяцев 2022 года, сильнее всех упал Актанышский раон – на 19 строчек Фото: aktanysh.tatarstan.ru

В завершение отметим, что в сравнении с показателями за январь – декабрь 2021 года, по данным на 11 месяцев 2022 года, сильнее всех упали Актанышский (на 19 строчек, с 12-го до 31-го места), Тетюшский (на 15, до 35-го), Дрожжановский (как уже было сказано выше, на 13, до последнего места), а также Мамадышский (с 16-го до 27-го), Буинский (с 18-го до 26-го) и Рыбно-Слободский (с 25-го до 38-го) районы.

А взлетели – Кайбицкий (на 26 строчек, с последного до 19-го места), Нурлатский (на 16, до 23-го), Лениногорский (с 34-го до 15-го места), Зеленодольский (на 13, до 11-го) и Сабинский. В следующем рейтинге, за январь – декабрь 2022 года, Минэкономики РТ должно будет существенно обновить данные и учесть не только новые цифры по отгрузке (ранее прогнозировалось дойти до 4,8 трлн рублей по итогам года) и вводу жилья, но и – есть надежда – по валовой продукции сельского хозяйства, привлеченным инвестициям и доходам бюджетов.