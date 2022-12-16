Рейтинг районов Татарстана: Альметьевск выбился в лидеры, Дрожжаное съехало в аутсайдеры

В рейтинге районов Татарстана, который составляет Минэкономики РТ, сменился лидер: Лаишевский район уступил пальму первенства, а Агрызский район наконец-то покинул последнюю строчку. В целом улучшили свои позиции по итогам 10 месяцев 17 муниципалитетов, ухудшили – 18. «Татар-информ» изучил изменения в очередной табели о рангах.

Индикаторы, на основе которых выводятся интегральные показатели по каждому из районов, поступают в Минэкономики РТ из разных мест и за разные периоды

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рейтинг по данным отгрузки и вводу жилья

Минэкономики Татарстана с некоторым опозданием, в начале декабря, но все-таки опубликовало очередной рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований республики, на этот раз – за январь – октябрь 2022 года. Традиционно перемещения районов в сводной таблице сравниваются с итогами за предыдущий период (в данном случае – за январь – сентябрь текущего года), а также с рейтингом за весь 2021 год.

Как нередко бывает, на сайте министерства нет рейтинга районного развития за январь – октябрь 2021 года. Поэтому нам остается пользоваться доступными сравнительными цифрами.

«Татар-информ» ранее выпускал обзоры по рейтингам за январь – июль, январь – август и январь – сентябрь текущего года.

Напомним, в сводной таблице 45 позиций по числу муниципальных районов (их в Татарстане 43) и двух крупнейших городов – Казани и Набережных Челнов. Методология расчетов, которой пользуются в министерстве, была описана ранее. Важно помнить, что индикаторы, на основе которых выводятся интегральные показатели по каждому из районов, поступают в Минэкономики РТ из разных мест и за разные периоды. Так что все рейтинги, которые по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова должны рассчитываться ежемесячно, по факту не всегда базируются на свежих цифрах.

Таблицу за январь – октябрь текущего года в этом плане можно считать показательной. По факту, в ней обновились только два абсолютных индикатора – отгрузка товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности (так в деньгах учитывают стоимость произведенной и реализованной продукции, вне зависимости от поступления оплаты на счета), а также общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию (в квадратных метрах). В остальном это тот же самый рейтинг, что был и по итогам девяти месяцев. Впрочем, даже две новых цифры, с учетом обновившихся относительных индикаторов (уровня безработицы и покупательной способности), позволили некоторым районам улучшить свои результаты. А некоторые, увы, спустились вниз.

Первая пятерка

Хотя на первых пяти местах рейтинга социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов РТ остались те же муниципалитеты, в этот раз вечного лидера – Лаишевский район сместил нефтяной центр Татарстана – Альметьевский район. Его с 2019 года возглавляет экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РТ Тимур Нагуманов. Здесь сильно выросла отгрузка – с 1,23 трлн рублей по итогам девяти месяцев до 1,35 трлн рублей по итогам десяти. Это более 1/3 от общереспубликанского показателя – все предприятия Татарстана отгрузили продукцию на 3,7 трлн рублей.

Ни один из муниципалитетов в Татарстане не может даже мечтать о таком достижении. На втором месте по этому показателю находится Нижнекамский район, но и там отгрузка в два раза меньше «альметьевской» (чуть более 700 млрд рублей). В Лаишевском районе по итогам 10 месяцев отгрузка превысила скромные на этом фоне 43,7 млрд рублей. А самый маленький показатель у Атнинского района, где промпредприятия произвели продукции лишь на 93 млн рублей.

Смена мест произошла и в самом низу «турнирной таблицы»: там вечный аутсайдер – Агрызский район, которым с 2020 года руководит бывший аудитор Счетной палаты РТ Азат Валеев, поменялся местами с соседом, Дрожжановским районом (его с 2018 года возглавляет Марат Гафаров). Интересно, что в 2007-2013 годах этим муниципалитетом так же руководил Нагуманов.

В Верхнеуслонском районе, где расположен Иннополис, средняя зарплата самая высокая в республике и сохраняется самый высокий в Татарстане показатель покупательной способности Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Иннополис на первом месте по покупательной способности

Как и в рейтинге за девять месяцев 2022 года, по итогам января – октября (в сравнении с январем – сентябрем) остались на своих местах 10 районов. Причем наиболее устойчива первая десятка. Столица Татарстана – Казань, Тукаевский (окружает Набережные Челны) и Нижнекамский районы не сдвинулись и также занимают места с третьего по пятое.

Также сохранили позиции в первой десятке Верхнеуслонский (8-е место, с 2012 года им руководит Марат Зиатдинов) и Пестречинский районы (9-е место, с 2018 года возглавляет Ильхам Кашапов). Новошешминский поменялся местами с Набережными Челнами, а Елабужский – с Менделеевским (в итоге последний теперь опустился на 11-е место).

Кстати, в Верхнеуслонском районе, где расположен Иннополис, сохраняется самый высокий в Татарстане показатель покупательной способности (в Минэкономики его считают в разнице между зарплатой и минимальным потребительским бюджетом). Если в среднем по РТ это соотношение по итогам 10 месяцев составило 2,38 раза, то в Верхнеуслонском – 4,61 раза. Больше 3 раз, для сравнения, этот индикатор только в Альметьевском, Лаишевском и Нижнекамском районах. Но это и не удивительно, ведь средняя зарплата в Иннополисе самая высокая в республике. Его жители, а это в основном ИТ-специалисты или ученые, получают в среднем 146 485 рублей в месяц.





Взлетевшие районы

В этот раз 17 районов в рейтинге улучшили, а 18 – ухудшили позиции (опять же, по отношению к результатам предыдущего периода). Впрочем, фантастических взлетов и падений на этот раз практически не случилось – речь идет о перемещениях на одну-две строчки вверх или вниз. Но, конечно, нашлись и исключения.

На семь строчек вверх, с 30-го на 23-е место, по итогам десяти месяцев (в сравнении с итогами за девять месяцев) поднялся расположенный на востоке Татарстана Сармановский район. Это аграрно-нефтяной муниципалитет с преимущественно татарским населением. Здесь находятся части некоторых месторождений, в том числе и крупнейшего – Ромашкинского, разработкой которых занимаются «Татнефть». Но основной профиль экономики района все-таки сельскохозяйственный – тут работают фирмы холдинга «Агросила», бенефициаром которого считается глава «Сетевой компании» Ильшат Фардиев. В некоторые годы Сармановский был в лидерах по сбору сахарной свеклы и зерна.

По итогам января – октября 2022 года отгрузка в Сармановском районе выросла более чем на 500 млн рублей – с 4 до 4,55 млрд рублей. Возможно, это и помогло взлету; впрочем, по итогам 2021 года район входил в топ-20, так что расслабляться Фариту Хуснуллину, который руководит районом с 2015 года, пока рано.

В некоторые годы Сармановский был в лидерах по сбору сахарной свеклы и зерна Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

На шесть позиций поднялся и Тюлячинский район (с 2020 года его возглавляет бывший замглавы Минсельхоза РТ Назип Хазипов) – теперь он на 35-м месте. Еще два района – Алькеевский (с 2015 года им руководит Александр Никошин) и Апастовский (с 2021 года глава – Айрат Зиганшин) – переместились на пять позиций вверх, на 33-е и 34-е место соответственно. Это районы с преимущественно аграрным профилем экономики. Также стоит отметить перемещение на три позиции вверх, до 16-го места, Алексеевского района (им с 2018 года руководит Сергей Демидов).

Впрочем, объяснить такие взлеты не представляется возможным. Добавим лишь, что в сравнении с итоговым рейтингом за 2021 год Алькеевский и Апастовский свои позиции немного ухудшили, Тюлячинский сильно «поднялся», а вот Алексеевскому еще есть куда расти (тогда он был 15-м).

Упавшие районы

Лидером по падению снова оказался Муслюмовский район (в марте там официально утвердили главой Альберта Хузина): по итогам января – октября он потерял сразу шесть позиций, замкнув в итоге четвертый десяток. Впрочем, по итогам января – июля текущего года Муслюмовский демонстрировал еще более впечатляющую скорость падения – тогда сразу на 17 строчек. Но по итогам января – августа муниципалитет прибавил сразу семь позиций, а в рейтинге за девять месяцев года – шесть (поднявшись до 34-го места). И вот – снова падение.

По итогам прошлого года район занимал 36-е место, так что по факту в его положении ничего пока особо не меняется. Возможно, нынешний результат связан с весьма скромным ростом отгрузки продукции – с 2,4 до 2,46 млрд рублей, то есть всего на 68 млн рублей.

На пять позиций, до 28-го места, на этот раз упал Мамадышский район (им с 2010 года руководит Анатолий Иванов), хотя в нем отгрузка выросла с 9 до 10,2 млрд рублей. Прискорбно то, что в итоговом рейтинге за 2021 год район входил в топ-20. Крупнейшее предприятие здесь – Мамадышский спиртзавод «Татспиртпрома», который является крупнейшим же потребителем зерна в Татарстане. В районе также работает крупный маслодельно-сыродельный комбинат и предприятие по производству молока и молочной продукции (17 видов сыра), которое входит в состав холдинга «Азбука сыра». С 2015 года здесь развивают промышленный парк «Вятка», построенный впритык к федеральной трассе М7.

На пять позиций на этот раз упал Мамадышский район, в котором работают крупный масло-сыродельный комбинат и предприятие по производству молока и молочной продукции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По четыре строчки потеряли аграрный Балтасинский (упал до 37-го места, с 2012 года им руководит Рамиль Нутфуллин) и Чистопольский (до 41-го, его глава с 2015 года – чемпион мира по армрестлингу Дмитрий Иванов) районы. И если для первого на самом деле глобально ничего не поменялось (район занимал это же место по итогам прошлого года), то второй в сравнении с результатами 2021 года ухудшил свое положение сразу на 14 позиций!

Кстати, в рейтинге за январь – сентябрь Балтасинский входил в группу роста (тогда он прибавил семь строчек, поднявшись до 33-го места). Положение Чистопольского района удивляет, учитывая многопрофильный облик его экономики, наличие одной из пяти расположенных в Татарстане ТОСЭР, индустриального парка и крупного производителя приборов учета энергоресурсов – компании «Бетар».

Отметим, что если сравнивать позиции районов в рейтинге за январь – октябрь 2022 года с итоговой таблицей за прошлый год, то за десять месяцев ухудшило свои позиции 21 муниципальное образование. Причем некоторые – существенно. Например, Актанышский упал на 19 строчек, а Тетюшский – на 16. Улучшили положение 17 районов, в том числе маленький Кайбицкий – сразу на 25 мест (!), Лениногорский – на 15, а Нурлатский – на 14. В 2021 году Минэкономики РТ не публиковало рейтингов ни за 10, ни за 11 месяцев, ограничившись сразу итоговой сводкой.

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