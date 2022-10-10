Рейтинг районов Татарстана: Верхнеуслонский вернулся в десятку, Зеленодольский – вылетел

Минэкономики Татарстана выпустило очередной рейтинг муниципальных образований республики. Улучшили позиции в нем 19 районов, ухудшили – 21. Место лидера – снова у Лаишевского, а замыкает таблицу по-прежнему Агрызский район. «Татар-информ» изучил итоги развития экономик муниципалитетов за восемь месяцев этого года.

Рейтинги муниципального развития, согласно поручению Президента РТ, должны формироваться ежемесячно, однако, на сайте Минэкономики Татарстана много «прорех»

Позиции районов определялись динамикой добавленной стоимости

Минэкономики Татарстана выпустило рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований республики за январь – август 2022 года. «Татар-информ» изучил динамику районных экономик. Однако сравнить с аналогичным периодом прошлого года свежие данные не получится – на сайте ведомства нет рейтинга за аналогичный период прошлого года. И если в предыдущий раз мы разбирали итоги января – июля текущего года в сравнении с январем – июлем года прошлого, то в этот раз посмотрим на изменения, произошедшие за последний месяц. Так, кстати, всегда делает и Минэкономики РТ.

Напомним, в сводной таблице рейтинга 45 позиций – по числу муниципальных районов (их в Татарстане 43) и двух крупнейших городов – Казани и Набережных Челнов, учитываемых отдельно. В прошлом материале мы подробно описали методологию расчетов, которой пользуются в министерстве. Отметим только один, но очень важный нюанс. Рейтинги муниципального развития, согласно поручению Президента РТ Рустама Минниханова, должны формироваться ежемесячно. Однако, как уже говорилось, на сайте ведомства много «прорех»; даже в этом году таблицы выкладываются только начиная с данных за январь – май. Но при этом и индикаторы, на основе которых высчитываются интегральные показатели по каждому из районов, поступают в Минэкономики РТ из разных мест и за разные периоды.

Индикаторы, на основе которых высчитываются интегральные показатели по каждому из районов, поступают в Минэкономики РТ из разных мест и за разные периоды Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основные поставщики данных – это Департамент социально-экономического мониторинга Минэкономики РТ, Минтруд, Минфин и Минсельхоз. Но если уровень регистрируемой безработицы Минтруд РТ публикует ежемесячно и также сводятся цифры по вводу жилых домов и отгрузке товаров, то данные от Минсельхоза и Минфина выходят ежеквартально, и порой с запазданием. Поэтому в рейтинге за январь – июль 2022 года практически все показатели, как и при расчете индексов за май и июнь – были взяты по состоянию на январь – март 2022 года (только данные по доходам бюджета от Минфина РТ, а также по покупательской способности – на январь – июнь). В рейтинге за январь – август в сравнении с прошлым обновились данные по безработице (на 1 сентября), строительству жилья и отгрузке товаров собственного производства (покупательская способность учтена за январь – июль), но, что гораздо важнее, были учтены уже полугодовые данные по добавленной стоимости.

А вот показатели по инвестициям и валовой продукции сельского хозяйства оставлены по состоянию на первый квартал (то есть цифры те же, что и при расчете рейтингов за январь –июль, и ранее) – это, опять же, сделано не из вредности, а в связи со сроками формирования и публикации самих этих данных. Таким образом, по факту, перемещения районов вверх или вниз в таблице на этот раз в большей степени определялись флуктуациями добавленной стоимости.

Лидерская пятерка

Первая пятерка рейтинга социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов РТ снова осталась неизменной, но муниципалитеты в ней, как это часто бывает, поменялись местами. Пальму первенства держит Лаишевский район, входящий в агломерацию с Казанью. А вот занимавший по итогам семи месяцев 2022 года второе место Тукаевский (окружает Набережные Челны) сдал сразу три строчки и на этот раз замкнул топ-5. Причина – вряд ли в том, что в районе что-то «просело»: по всем основным показателям, как и у других участниках пятерки, цифры выросли – за исключением уровня безработицы, но и здесь изменения незначительные.

Пальму первенства держит Лаишевский район, входящий в агломерацию с Казанью Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Остальные три участника просто переместились вверх: Альметьевский район – с третьего на второе место, Казань – с четвертого на третье, а Нижнекамский район – с пятого на четвертое. Все свежие показатели у этих муниципалитетов так же стали больше июльских (здесь и далее – сравнение с данными за январь – июль 2022 года), а Альметьевский еще и перешагнул за небывалые для всех остальных районов 1,1 трлн отгруженной продукции (это стоимость произведенной и переданной покупателям продукции, вне зависимости от поступления денег на счет продавца). За счет этого нефтедобывающий центр обеспечил сразу треть от суммарной отгрузки всего Татарстана. Кстати, примерно столько же (чуть более 1 трлн рублей), то есть еще одну треть, дают вместе Нижнекамский район и Казань. А в целом на первую пятерку рейтинга приходится больше 2/3 отгрузки товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности по всему Татарстану.

Взлетевшие районы

В целом по итогам января – августа 2022 года сохранили свои места в таблице, кроме Лаишевского, также Высокогорский (остался на 14-м месте), Сабинский (31-е место) и Балтасинский районы (40-е место). Снова замкнул таблицу Агрызский район; печально, но железнодородный узел Татарстана, которым с 2020 года руководит бывший аудитор Счетной палаты РТ Азат Валеев, стабильно держится в аутсайдерах.

По сравнению с рейтингом за январь – июль по итогам восьми месяцев года улучшили свои позиции 19 районов, ухудшили – 21 район. Зачастую, как ни крути, речь идет лишь о скромных перемещениях на одну-две строчки вниз или вверх. Но были и исключения. По традиции рассмотрим группы взлетевших и упавших отдельно.

В предыдущем материале мы отмечали, что грустнее всего было за Верхнеуслонский район, на территории которого расположен Иннополис, хотя Минэкономики РТ относит его к группе районов, имеющих только сельское население. Под крылом Марата Зиатдинова за год (мы сравнивали тогда показателя января – июля 2022 и 2021 годов соответственно) в районе выросла покупательская способность, причем она и год назад была в два раза выше средней по Татарстану. Видимо, сказывается сосредоточие здесь IT-шников с высокими зарплатами. Сократилась безработица, выросли объемы ввода жилья, отгрузки товаров и доходов бюджета. Но сильно «просели» инвестиции и добавленная стоимость. И район, географически близкий к Казани, по итогам семи месяцев года вылетел из топ-10.

Верхнеуслонский район триумфально, взлетев сразу на 9 строчек, вернулся в первую десятку и занял шестое место Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На этот раз за Верхнеуслонский можно порадоваться, поскольку в рейтинге за январь – август он триумфально – взлетев сразу на 9 строчек – вернулся в первую десятку, заняв там аж шестое место (кстати, по итогам прошлого года район занимал восьмое место). Если смотреть по цифрам, то в районе за второй квартал более чем вдвое выросла добавленная стоимость и почти на 500 млн рублей за месяц – отгрузка. Что с инвестициями – пока не ясно; напомним, данные за полугодие появятся только в рейтинге за январь – сентябрь 2022 года.

Также через 9 мест в таблице на этот раз неожиданно перелетел Нурлатский район, с 34-го на 25-е место. С 2018 года его возглавляет Алмаз Ахметшин, бывший замглавы Минстроя РТ и экс-гендиректор ИЦ «Энергопрогресс» – инжиниринговой компании, близкой к «Татэнерго». Основа экономики района – нефтедобыча, нефтепереработка и пищевая промышленность. Впрочем, особых прорывов данные не показывают. Вероятно, такому перемещению «помогли» сильно «упавшие» в показателях соседи. Кстати, в сравнении с итогами за 2021 год район поднялся сразу на 15 позиций!

Через 9 мест в таблице раз неожиданно перелетел Нурлатский район под руководством Алмаза Ахметшина (в центре), поднявшись сразу на 25 место Фото: nurlat.tatarstan.ru

С 28-го на 20-е место, то есть на восемь строчек, поднялся Бавлинский район, который лишь с 21 сентября официально возглавил бывший руководитель исполкома этого же муниципалитета Ильяс Гузаиров. Этот район – один из старейших нефтедобывающих в Татарстане, но также здесь развито и сельское хозяйство. Из показателей отметим рост почти на 1 млрд рублей отгрузки; в то время как добавленная стоимость выросла не сильно. Опять же, как и Нурлатский, к итоговому рейтингу за прошлый год район прибавил 15 строчек.

На семь позиций улучшили результаты Алексеевский (с 2018 года его глава – Сергей Демидов), Чистопольский (с 2015 года – Дмитрий Иванов) и Муслюмовский районы. На шесть – Мамадышский (с 2010 года им руководит Анатолий Иванов), на территории которого, кстати, работает крупный спиртзавод «Татспиртпрома» и промышленный парк «Вятка».

Напомним, Муслюмовский район, многолетний глава которого Рамиль Муллин в октябре прошлого года был переведен руководить Нижнекамским, по итогам января – июля текущего года продемонстрировал наибольшую скорость падения – сразу на 17 строчек. Но, видимо, новый руководитель – Альберт Хузин (официально его утвердили главой района в марте этого года) постепенно отыгрывает потерянное. Как и в Алексеевском и Чистопольском, в этих муниципалитетах сильно скакнули показатели добавленной стоимости и сократилась безработица.

Хозяйства Кайбицкого района, которым 10 лет руководит Альберт Рахматуллин (справа) потратились на закупку семян, из-за чего просела добавленная стоимость в сравнении с первым кварталом Фото: «Кайбицкие зори»

Отметим одну необычную аномалию в списке районов, улучшивших свои позиции: в маленьком Кайбицком районе, который граничит с Чувашией и имеет чисто аграрный профиль (с 2012 года им бессменно руководит Альберт Рахматуллин), добавленная стоимость за первый квартал составила 189,4 млн рублей, а за январь – июнь – 176,2 млн рублей. Такое странное снижение, по данным источника «Татар-информа», определено спецификой сельскохозяйственной деятельности: во втором квартале хозяйства района сильно потратились на закупку семян, то есть нарастили затраты на промежуточное потребление. Вернется все на круги своя, когда там соберут урожай.

Упавшие районы

На четыре строчки за месяц просел единственный район в Татарстане, расположенный на двух берегах Волги, – Зеленодольский, которым с 2020 года руководит Михаил Афанасьев. Муниципалитет. входящий в агломерацию с Казанью, вылетел из топ-10 во вторую десятку – с 8-го на 12-е место. Впрочем, по всем основным показателям из «свежих» в районе виден рост, особенно в добавленной стоимости – более чем в два раза. Видимо, опять пришлось уступать место скакнувшим более резво (в данном случае – Верхнеуслонскому району).

Но лидерами падения на этот раз оказались другие «счастливчики». Сразу на семь строчек вниз переместились Атнинский (с 16-го на 23-е место), которым с 2005 года руководит Габдулахат Хакимов, а также Ютазинский (с 17-го на 24-е, с 2020 года главой является Аяз Шафигуллин) и Кукморский районы (с 19-го на 26-е, с 2015 года им руководит Сергей Димитриев).

В отличие от сугубо аграрного Атнинского в двух других районах функционируют и крупные промышленные предприятия, причем самого разного профиля. Например, в Ютазинском это заводы ЖБИ, химический и «Электросоединитель»; есть тут промышленный парк «Уруссу» и опытно-экспериментальный машиностроительный завод «Тапарт», который был создан пять лет назад при участии «Татнефти» для трудоустройства работников закрытой Уруссинской ГРЭС. А в Кукморском районе работает крупный валяльно-войлочный комбинат, известный на всю республику своими сковородками завод металлопосуды, а также швейная фабрика. Впрочем, по цифрам видно, что ни добавленная стоимость, ни отгрузка не выросли в этих муниципалитетах существенно.

Буинский район потерял шесть позиций в рейтинге, а в сравнении с прошлым годом – 13 строчек Фото: president.tatarstan.ru

Шесть позиций в рейтинге потерял Буинский район, упавший с 23-го на 29-е место, – из третьего десятка, по крайней мере, он не вылетел. С 2020 года районом руководит Ранис Камартдинов; в основе экономики – пищевая промышленность и сельское хозяйство. В сравнении с итогами 2021 года район потерял 13 строчек.

Всего на пять позиций ухудшили результаты Мензелинский (с 11-го на 16-е место, с 2013 года районом руководит Айдар Салахов), где работает промышленный парк мебельного профиля, аграрный Актанышский (с 22-го на 27-е), в котором с 16 сентября главой стал бывший топ-менеджер «Сетевой компании» Ленар Зарипов (в районе, впрочем, еще и добывают нефть), а также маленькие и преимущественно сельские по профилю Рыбно-Слободский (с 29-го на 34-е) и Дрожжановский районы (с 38-го на 43-е). У Рыбно-Слободского пока вообще нет главы, Дрожжановским с 2018 года руководит Марат Гафаров. Волноваться, в принципе, стоит только за последний муниципалитет, так как он все ближе подбирается к 45-й строчке. Да и в сравнении с итоговым райтингом за 2021 год опустился уже на девять позиций.

Впрочем, перемещения вниз по таблице объяснить сложно – практически во всех районах выросли показатели добавленной стоимости и в целом не случилось никаких больших просадок. Видимо, просто в других районах все сложилось получше, поэтому кому-то пришлось подвинуться.

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