В Лаишево промпарки, в Муслюмово – неурожай: лидеры и аутсайдеры районов Татарстана

Минэкономики Татарстана презентовало итоги развития районов республики за январь-июль 2022 года. Пятерка лидеров осталась неизменной. Однако в рейтинге не обошлось без сюрпризов. Под чьим руководством районы сильно прибавили в развитии, а под чьим откатились на нижние строчки – в обзоре «Татар-информа».

За динамикой муниципальных экономик лично следит Президент РТ Рустам Минниханов и Кабинет министров республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За рейтингом следят из высоких кабинетов

На федеральном уровне периодически публикуют рейтинги регионов России. Их оценивают по разным основаниям – от глобальных (качество жизни или уровень экономического развития) до конкретных и даже приземленных – вроде степени алкоголизации или развития газомоторной инфраструктуры.

При этом каждый субъект РФ – это, можно сказать, «страна в миниатюре», только состоящая из муниципалитетов разного уровня. Поэтому в большинстве регионов занимаются внутренним ранжированием территорий. Свой рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов делают и в Татарстане – этим уже много лет занимается Минэкономики РТ. За динамикой муниципальных экономик лично следит Президент РТ Рустам Минниханов и Кабинет министров республики.

Последний рейтинг был опубликован в сентябре, охватывает он период за январь-июль 2022 года. В нем, как обычно, 45 позиций – по числу районов (их в Татарстане 43) и двух крупнейших городов – Казани и Набережных Челнов, учитываемых отдельно.

И на уровне России регионы отличаются друг от друга, и в составе любого субъекта РФ, тем более такого как Татарстан, не найти одинаковых территорий. Поэтому Минэкономики РТ группирует районы по типам: территории, где преобладает городское население, муниципалитеты, имеющие как городских, так и сельских жителей, а также исключительно сельские районы. Эта градация помогает отслеживать динамику в группах, ведь аграрный Муслюмовский район вряд ли сможет реально конкурировать с Казанью.

Главы могут соглашаться или не соглашаться с присвоенной позицией, но за них говорят цифры. Отдельно методику рейтинга мы подробно объясним ниже.

Кто в лидерах?

Первая пятерка рейтинга социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов РТ остается неизменной не один год, муниципалитеты из ТОП-5 лишь меняются местами.

На первых трех строчках нового рейтинга – Лаишевский, Тукаевский и Альметьевский районы, причем лидер за год не изменился (здесь и далее будем сравнивать показатели января-июля 2022 года с аналогичным периодом 2021 года). Казань, как и годом ранее, осталась на 4-м месте, а замкнул пятерку Нижнекамский район (годом ранее был третьим).

Лидерство Лаишевского района практически целиком и полностью определяется близостью к Казани. Этот фактор помогает экономике района расти по всем направлениям. Летом на совещании у Президента РТ глава муниципалитета Ильдус Зарипов говорил, что объем инвестиций в этом году вырастет на 10,6% – до 15,9 млрд рублей, а объем отгруженной продукции – на 19%, до 67,7 млрд рублей. Активно ведется в районе и жилое строительство, в том числе частных домов – многие жители столицы Татарстана перебираются в пригород на лаишевскую землю («Сетевая компания» была вынуждена начать строить там новую подстанцию 35 кВ «Каипы»).

Летом на совещании у Президента РТ глава муниципалитета Ильдус Зарипов говорил, что в Лаишевском районе в этом году объем инвестиций и объем отгруженной продукции вырастет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В районе расположен международный аэропорт Казани, логистические центры (в том числе складской комплекс OZON), работают крупные предприятия (завод промышленной электроники ICL-КПО ВС, технополис «Инвэнт», птицеводческий комплекс «Ак Барс», молочный завод, Казанский жиркомбинат и т.д.), а также строятся новые заводы, в том числе и на территории ОЭЗ «Иннополис», открытой в селе Усады в 2018 году. Точками роста в районе считают и пять аккредитованных промышленных парков, резидентами которых уже стали 33 компании, а также четыре производственные площадки с 9 компаниями (за первое полугодие объемы производства там составили 685 млн рублей). Доля малого и среднего бизнеса в экономике района составляет более 30%. Оборот всех этих предприятий в первом полугодии 2022 года увеличился на 17,3% и достиг 12,2 млрд рублей.

Растет сегмент сельского хозяйства. «Птицекомплекс Лаишевский» производят 80% яиц в Татарстане Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кроме того, растет и сегмент сельского хозяйства. Так, «Птицекомплекс Лаишевский», которым владеет частное лицо Наталья Пашкеева и птицефабрика «Яратэль», принадлежащая холдингу «Ак Барс», производят 80% яиц в Татарстане. В текущем году в планах – довести объем валовой продукции до 7,5 млрд рублей. Но настоящий прорыв, видимо, впереди: строительство федеральной трассы М-12 даст мощнейший импульс развитию бизнеса. «Это будет большим преимуществом при планировании логистики и окажет мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие в целом нашего района», – заявлял Зарипов.

Административным центром Тукаевского района официально являются Набережные Челны (сам автоград с прошлого года поднялся в рейтинге всего на одну строчку – с 8-го на 7-е место). Однако этот район, в котором проживает около 42 тыс. человек (в Челнах, напомним, более 550 тыс.), является самостоятельным муниципалитетом – с 2018 года его возглавляет Фаил Камаев, до этого руководивший Актанышским районом.

Тукаевский район, в котором проживает около 42 тыс. человек, является самостоятельным муниципалитетом – с 2018 года его возглавляет Фаил Камаев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В основе промышленности района – предприятия сельскохозяйственной империи главы «Сетевой компании» Ильшата Фардиева. В районе доминирует холдинг «Агросила», в числе его активов – «Челны-Бройлер», «Челныхлебопродукт», в состав которого входят зерновой элеватор на 95 тыс. тонн зерна, две мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Здесь же – крупный свинокомплекс «Камский Бекон», которым владеет предправления Акибанка Ильдар Галяутдинов, который, как считается также близок к Фардиеву. В районе расположен еще один аэропорт республики – «Бегишево», собственность КАМАЗа. Впрочем, несмотря на собственный солидный экономический потенциал, Тукаевский район в любом случае входит в Челнинскую агломерацию, как тот же Лаишевский – в Казанскую.

В целом первая десятка рейтинга, по факту, состоит из районов, так или иначе тяготеющих к двум крупнейшим городам Татарстана, а также к его нефтедобывающему центру. Например, оставшийся с прошлого года на 6-ой позиции Новошешминский район относится к Альметьевской экономической зоне. Нижнекамский и Елабужский «завязаны» на Челны, а Зеленодольский – на Казань.

Уникальное положение в рейтинге занимает Альметьевский район, который с сентября 2019 года возглавляет бывший бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Уникальное положение в рейтинге занимает Альметьевский район, который с сентября 2019 года возглавляет бывший бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов. В свое время, несмотря на молодость – 40 лет чиновник отметит только в следующем году – он успел поруководить еще и Дрожжановским районом.

Понятно, что главный фактор, определяющий и текущее положение, и потенциал района – это расположение здесь нефтяной компании «Татнефть». Если посмотреть на абсолютные цифры, то ситуация, сложившаяся в России в текущем году, помогла району подняться на недосягаемые для всех остальных 42 муниципалитетов Татарстана, и даже для Казани с Челнами, высоты.

Например, отгрузка товаров за январь-июль в районе превысила 1 трлн рублей, практически 40% от общереспубликанских значений. И тут не надо гадать, с чего вдруг – отчетность «Татнефти» за первое полугодие скажет об этом красноречивее любых слов. Впрочем, при расчетах рейтингов вклад нефтянки нивелируется за счет относительных показателей; иначе район и его центр пришлось бы вообще выносить за скобки.

Главный фактор, определяющий и текущее положение, и потенциал Альметьевского района – это расположение здесь нефтяной компании «Татнефть» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На этом фоне не должно удивлять вроде бы снижение в рейтинге Нижнекамского района – пусть и всего на два пункта: годом ранее он был третьим, теперь стал пятым. Третий по величине и второй по экономической значимости в Татарстане район, в котором расположены такие гиганты, как «Нижнекамскнефтехим» и нефтекомплекс «ТАИФ-НК», в октябре прошлого года возглавил Равиль Муллин, до этого 8 лет руководивший Муслюмовским районом. Он сменил на этом посту Айдара Метшина (старшего брата мэра Казани Ильсура Метшина), который стоял у руля в Нижнекамске 15 лет и ушел «на повышение» в Госдуму РФ. Муллин еще до работы в Муслюмово успел поработать в командах у обоих братьев – в исполкомах Нижнекамска и Казани. При этом цифры доказывают – экономика района за этот год прибавила по всем фронтам. Просто в других районах, а особенно в Альметьевске – тоже. Вот и пришлось подвинуться.

Лидеры роста

Кроме Казани и Новошешминского районов, за минувший год не изменились в рейтинге позиции у Алексеевского (остался на 26-м месте), Дрожжановского и Спасского районов (38 и 38 места). Улучшили свои позиции за этот же период 18 районов, ухудшили – 21.

Среди лидеров роста – «нефтяной» Бавлинский район, который взлетел с 42-го на 28-е место. В конце прошлого года возглавлявший его семь лет Рамиль Гатиятуллин ушел в «Татнефть», а руководить районом фактически стал бывший РИК Ильяс Гузаиров (пока официально главой он не стал, но прошел на выборах в местный совет).

За год в районе радикально выросла добавленная стоимость предприятий – с 9,8 млрд до 28,2 млрд рублей (в пересчете на душу населения показатель скакнул тоже – почти в 2,5 раза), и инвестиции в основной капитал – с 470 млн до 1,1 млрд рублей. Сократился и уровень безработицы – с 1,33% до 0,5%, практически до среднего по РТ значения за этот же период (0,51%). Выросла отгрузка товаров и валовая продукция сельского хозяйства. Все это, в совокупности, нивелировало сокращение площади ввода жилья (с 9,1 тыс. до 7,3 тыс. квадратных метров), а также объема налоговых и неналоговых доходов.

Схожую с Бавлинским динамику продемонстрировали также нефтедобывающие Лениногорский (с 25 на 12 место) и Бугульминский районы (с 33 на 20), и, что выглядит неожиданно, сельскохозяйственный Атнинский (поднялся с 29 на 16 место), которым с 2005 года бессменно руководит Габдулахат Хакимов. Если посмотреть на цифры, то в основном – именно за счет своей профильной отрасли – объемы валовой продукции сельского хозяйства в Атнинском выросли кратно.

Объемы валовой продукции сельского хозяйства в Атнинском выросли кратно Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Улучшил позиции и Мензелинский район (с 23 на 11 место), главой там уже почти 10 лет является Айдар Салахов, который ранее был замминистра сельского хозяйства РТ. Хотя профиль у района в основном аграрный, в 2019 году здесь открыли промышленную площадку «Промзона-Мензелинск» на 30 га, которая специализируется на производстве мебели.

Стоит отметить и успехи Арского района. Ильшату Нуриеву, который работает главой района с 2015 года, за этот год удалось увести свой муниципалитет с последнего места в рейтинге, занятого по итогам января-июля 2021 года, и не просто символически, а подняться сразу на восемь строчек – до 37-й. Прежде всего, в плюс сыграл более чем двукратный рост объемов отгрузки продукции – с 869 млн до свыше 2 млрд рублей.

Последнее место рейтинга занял Агрызский район под руководством Азата Валеева, хотя по вскм показателям, кроме ввода жилья, идет рост Фото: tatarstan.ru

45-е место же место по итогам января-июля 2022-го занял Агрызский район (им с 2020 года руководит Азат Валеев), градообразующей отраслью в котором является железная дорога. Два года назад в Агрызе было решено построить новый транспортно-логистический центр для экспорта грузов в Китай и другие азиатские страны. Интересно, что с прошлого года в районе просел только ввод жилья; в остальном по всем показателям – рост. Но кто-то должен ведь замкнуть таблицу…

В целом, как не трудно заметить по индикаторам, падение показателей по одному, двум и даже трем из них на общую картинку может влиять не сильно. Тем более что в других районах за тот же период складывается другой калейдоскоп из цифр, что и приводит в итоге к перемещениям по строчкам. Другими словами, вырасти в рейтинге можно не только за счет собственного роста, но и за счет падения у соседа по таблице.

Также стоит отметить, что практически во всей пятерке «рванувших» за год показатели покупательской способности населения оказались ниже средних по РТ (исключение – Лениногорский район). Зато всем, кроме Мензелинского, удалось сократить уровень безработицы. Кратный рост валовой продукции сельского хозяйства случился в Бугульминском и Атнинском районах; впрочем, и в целом по РТ в этом сезоне в АПК фиксируются рекорды.

Рейтинг аутсайдеров

Среди упавших за январь-июль 2022-го по динамике вне конкуренции – Муслюмовский район, опустившийся с 27-го аж на предпоследнее, 44 место. Сабинский район скатился сразу на 11 строчек (с 20 на 31-е), Балтасинский – на 10 (с 30 на 40), а Заинский – на девять (с 15 на 24 место). Из ТОП-10 рейтинга вылетел и Верхнеуслонский район, перешедший в группу догоняющих (с 7 на 15 место).

Что же случилось с Муслюмовским районом, который в прошлом году с большим успехом провел первый Всероссийский сельский Сабантуй, с участием несколько тысяч человек и представителей 45 регионов России? Там сократилась покупательская способность, выросла безработица, упала добавленная стоимость предприятий, и, что немаловажно для аграрного района, почти в двое рухнула валовая продукция сельского хозяйства. И хотя случился почти 4-кратный рост объемов ввода жилья, и двукратный рост инвестиций, и существенный рост объемов отгрузки, от сильного падения в рейтинге это район не спасло.

Возможно повлияла перестановка глав, ведь Рамиль Муллин в октябре прошлого года переехал из Муслюмово в Нижнекамск, и район большую часть года провел с новым руководителем – Альбертом Хузиным, официально его утвердили главой района в марте этого года.

Муслюмовский район под руководством Альберта Хузина скатился с 27-го аж на предпоследнее 44 место ретийнга Фото: muslumovo.tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отмечал, что под руководством Муллина Муслюмовский район «добился заметных успехов во всех отраслях своего развития». «В сельском хозяйстве, как через привлечение крупных инвесторов, так и через крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства, в сфере МСП. В обновлении объектов социальной инфраструктуры и совершенствовании их деятельности», – говорил Песошин.

Сам Муллин тоже отмечал, что район стал узнаваем не только в Татарстане, но и по всей стране, и что даже в 2020-м году он был вторым в респубилке по темпам роста экономики. Вернуть утерянные позиции, конечно, будет сложнее, но Хузин, по крайней мере, район хорошо знает.

Примечательно, что Заинский район, опустившийся из второй в третью десятку, вроде бы по всем показателям вырос (за исключением ввода жилья и сельского хозяйства). Сильно прибавил объем инвестиций – и это несмотря «заморозку» из-за санкций мегапроекта модернизации Заинской ГРЭС. Впрочем, как минимум в первом квартале этого года там строили фундамент под современную ПГУ на 850 МВт с газовой турбиной американской General Electric. Однако за год не удалось удержать вторую базовую отрасль – сельское хозяйство. Учитывая, что стройка на Заинской ГРЭС в ближайшее время не возобновиться, главе района Разифу Каримову придется активнее искать новые источники роста.

Грустнее всего за Верхнеуслонский район, на территории которого расположен Иннополис. Под крылом Марата Зиатдинова за год в районе выросла покупательская способность, причем она и год назад была в два раза выше средней по Татарстану. Видимо, сказывается сосредоточие здесь IT-шников с высокими зарплатами. Сократилась безработица, выросли объемы ввода жилья, отгрузки товаров и доходов бюджета. Но сильно «просели» инвестиции и добавленная стоимость. И район, географически близкий к Казани, вылетел из ТОП-10.

Как считается сводный индекс?

Скажем пару слов о методике, которая, на самом деле, достаточно проста и доступна любому старшекласснику. Для составления рейтинга социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Минэкономики РТ использует 6 абсолютных и 8 относительных показателей, которые позволяют оценивать уровни социально-экономического развития.

Абсолютные показатели – это «живые» цифры: рубли и квадратные метры. Среди них, например, объем добавленной стоимости предприятий – в экономике так определяют рыночную стоимость продукции, произведенной компанией, за вычетом понесенных ею затрат (например, на закупку у сторонних поставщиков сырья, материалов, услуг). По факту, это стоимость, созданная на производстве, включающая оплату труда, амортизацию и прибыль, но без налогов; этот показатель является составной частью валового внутреннего продукта. И используется для расчетов одноименного налога (НДС).

В число абсолютных индикаторов также включены отгрузка товаров собственного производства (это стоимость произведенной и переданной покупателям продукции, вне зависимости от поступления денег на счет продавца), инвестиции в основной капитал («очищенные» от бюджетных средств, что важно, так как тогда этот показатель показывает степень привлекательности района для реального бизнеса), общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов, а также налоговые и неналоговые доходы местного бюджета. И – но исключительно для муниципальных районов (для Казани и Набережных Челнов показатели не учитываются) – объемы валовой продукции сельского хозяйства.

Но поскольлу абсолютные показатели в городах всегда будут выше тех же достижения районного уровня (за исключением, по понятным причинам, Альметьевской аномалии), расчет сводных индексов социально-экономического развития дополняется относительными индикаторами. Которые основаны на тех же данных, но пересчитываются на душу населения. Или, как валовая продукция сельского хозяйства, на одного человека, работающего в этой отрасли. Также в этот список добавлены еще два важных экономических показателя: уровень зарегистрированной безработицы (в процентах), и покупательская способность зарплаты, которая рассчитывается как соотношение средней начисленной зарплаты к размеру минимального потребительского бюджета.

За долгие годы составления рейтингов методика неоднократно менялась. Например, в предыдущие годы в список индикаторов включались такие экзотические позиции, как наличие голов КРС или производство молока (в обоих случаях – на душу населения). Учитывались и показатели просроченной задолженности по зарплате, объемы производства товаров и услуг, обороты розничной торговли, доля убыточных предприятий и индексы промышленного производства. Но со временем методика упрощалась, совершенно не теряя при этом в качестве. В конечном итоге, на основе абсолютных и относительных показателей путем нехитрых формул для каждого из 45 муниципалитетов высчитывается интегральный индекс, по которому районы и ранжируются в сводной таблице (более подробно с методикой можно ознакомится по этой ссылке).

Отметим один, но очень важный нюанс. Хотя рейтинги формируется ежемесячно, индикаторы, на основе которых делаются расчеты, поступают в Минэкономики РТ из разных мест и за разные периоды. Основные поставщики данных – это Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу, Минтруд, Минфин и Минсельхоз. Но если уровень регистрируемой безработицы Минтруд РТ оценивает ежемесячно, и также сводятся цифры по вводу жилых домов и отгрузке товаров, то данные от Минсельхоза и Минфина выходят ежеквартально.

То есть в рейтинге за январь-июль 2022 года свежими, июльскими индикаторами, из 14 используемых, являются только безработица, строительство жилья и отгрузка товаров собственного производства. Все остальные показатели, как и при расчете индексов за май и июнь – взяты по состоянию на январь-март 2022 года (только данные по доходам бюджета от Минфина РТ – на январь-июнь). Таковы особенности статистического учета. В этой связи, конечно, большой вопрос – а нужно ли вообще выпускать такие рейтинги ежемесячно? Может, хватило бы и раз в квартал?

Экзам Губайдуллин: «Мы – и Совет, и муниципалитеты республики – нацелены на одну главнейшую задачу – улучшение качества жизни населения на местах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Совет муниципальных образований рекомендовал обновить рейтингование

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин:

«Мы – и Совет, и муниципалитеты республики – нацелены на одну главнейшую задачу – улучшение качества жизни населения на местах. Это в первую очередь наличие рабочих мест, уровень зарплаты у жителей, развитие малого и среднего предпринимательства, особенно в селах, поселках, дать предпринимателям возможности для роста, еще больше развивать промышленные предприятия, сельское хозяйство. Это в не меньшей степени возможность каждого заниматься любым делом, спортом, посещать кружки детям, творческие вечера взрослому населению, также, безусловно, возможность получать медицинское обслуживание, гулять по красивым облагороженным паркам, ездить по хорошим дорогам...

Все эти показатели, так же, как и пожелания жителей, важны и учитываются в работе, а значит, отражаются и в рейтинге, не получится говорить о наиболее или менее существенных. Показатели характеризуют развитие экономики, уровень жизни населения, состояние социальной сферы в каждом районе. Буквально на прошедшем недавно заседании президиума мы рекомендовали Минэкономики РТ утвердить обновление рейтингования, в котором будет увеличена периодичность, то есть рейтинг станет ежеквартальным, и у муниципалитетов будет больше возможности повышать результативность. Рейтинг – это не столько метод кнута, сколько возможность оперативной комплексной оценки уровня развития муниципальных образований и выявления резервов их роста».