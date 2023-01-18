Глава Агрыза: Новому руководителю без напряженной работы будет трудно добиться результата

Завтра, 19 января, на сессии Совета Агрызского района Татарстана депутаты проголосуют за кандидатуру будущего руководителя муниципального образования. Нынешний глава Азат Валеев покидает пост по собственному желанию. В беседе с «Татар-информом» он поделился, каких результатов удалось добиться в районе за два года работы и что ждет его преемника.

Азат Валеев не стал называть имя возможного кандидата на пост главы муниципалитета, но отметил, что преемника ждет напряженный трудовой график. Его главной задачей станет поддержка и развитие проектов, старт которым был дан за предыдущие два года. Валеев возглавил Агрызский район в 2020 году после отставки Валерия Макарова.

«Инвесторы в нас поверили. И многие сожалеют, что я ухожу. Поэтому я надеюсь, что новый руководитель, как и я, в ежедневном режиме будет помогать предпринимателям во всех их начинаниях и будет работать в интересах жителей, как и я работал — с первого и до последнего дня», — поделился Валеев.

Глава рассказал, что в среднем его рабочий день начинался в 6.00, а завершался в 21.00. «Утром уходил — дети еще спали, вечером приходил — они уже спали. Поэтому здесь без напряженной работы будет трудно добиться результата», — подчеркнул собеседник агентства.

За два года в районе, по его словам, произошли очень позитивные изменения.

«Мы эффективно работали и впервые в истории Агрызского района два крупных инвестиционных проекта одобрены на уровне Инвестсовета Татарстана. У нас положительная динамика по молоку, впервые в истории района перешагнули шеститысячный рубеж среднего надоя молока на одну корову. За 14 лет получен самый большой урожай зерновых. К нам зашли новые инвесторы, которые стали успешно развиваться. Появилась новая точка роста — туристический кластер на берегу Камы в селе Красный Бор, который призван стать излюбленным местом отдыха жителей не только Татарстана, но и соседних регионов нашей страны. В ближайшее время будет реализован логистический потенциал Агрызского района, поскольку мы стоим на железнодорожном перекрестке, а рядом проходит федеральная трасса. К этой территории проявляют интерес некоторые из самых крупных логистических компаний Китая и России», — перечислил Валеев.

Азат Валеев не стал говорить, куда именно уходит с поста главы района, но пообещал в ближайшем времени раскрыть детали своей дальнейшей карьеры.

Как рассказал «Татар-информу» источник, близкий к окружению Валеева, преемником главы с долей вероятности 97% станет руководитель исполкома Елабужского района Ленар Нургаянов, который работал начальником Управления сельского хозяйства и продовольствия в этом же муниципалитете.

Что немаловажно, Ленар Нургаянов — уроженец Агрызского района. Он окончил Ижевскую сельскохозяйственную академию. До работы в Елабужском районе получил большой опыт работы в сельском хозяйстве, возглавлял крупнейшие аграрные предприятия Агрызского района — ООО «Агрофирма-Агрыз» и ООО «Навруз», которые являются «дочками» ХК «Ак Барс». Он удостоен многих наград, в том числе почетной грамоты Президента Татарстана, почетной грамоты Минсельхозпрода РТ и почетной грамоты главы Агрызского района.