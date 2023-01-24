«Будет жесткий порядок, сразу предупреждаю»: Минниханов предрек конец строительному хаосу

Застройку городов и поселков Татарстана необходимо вести по новым правилам Одновременно с жильем важно создавать объекты медицины, образования, развивать производственные мощности для снижения маятниковой миграции. Такое мнение выразил Президент РТ Рустам Минниханов на коллегии и Минстроя республики.

Марат Айзатуллин: «В 2022 году в Татарстане было выдано почти в 2 раза больше разрешений на строительство, чем годом ранее»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Планы на 2023 год – построить в Татарстане не менее 3 млн квадратных метров жилья

Рекорд по строительству жилья вновь побит в Татарстане – в 2022 году построено более 3 млн квадратных метров жилья (на 2,7% больше, чем годом ранее, – прим. Т-и). Такие цифры озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин на заседании коллегии.

Сегодня продолжается строительство 213 многоквартирных домов жилой площадью более 2 млн квадратных метров. «В 2022 году в Татарстане было выдано почти в 2 раза больше разрешений на строительство, чем годом ранее. Это свидетельствует о нашем градостроительном потенциале», – отметил глава ведомства.

Однако важно не только построить жилье, но и продать его то есть, чтобы у населения был платежеспособный спрос. «Между тем ситуация с ипотекой, которая для многих наших граждан является единственным способом улучшить свои жилищные условия, остается сложной», – обозначил министр.

По данным Банка России, за первые 11 месяцев прошлого года число ипотечных кредитов в Татарнстане снизилось на 34%. В том числе на 5,5% упал первичный рынок, заметил глава ведомства.

«В текущих условиях задача-минимум для нас – выполнение плановых значений, утвержденных Минстроем России, задача-максимум – вновь превысить показатели прошлого, 2022 года. Цель непростая и амбициозная, но с учетом нашего опыта и поддержки со стороны руководства страны и республики – решаемая», – заявил Айзатуллин.

Казань прогнозирует мусорный коллапс осенью

Большая часть строящегося жилья в Татарстане приходится на Казань: в этом году планируется построить более 40% от общего объема в республике – 1,25 млн квадратных метров жилья.

«Очень важно, что спрос на жилье в городе сохраняется и построенное жилье распродается. Есть задел, есть понимание, есть вера бизнеса в потенциал Казани. Несмотря ни на что, в 2022 в Казани стартовал целый ряд новых масштабных девелоперских проектов, ряд из них связан с ревитализацией бывших промышленных территорий», – подчеркнул руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров.

Вместе с тем, по его словам, городу «нужны как воздух» школы – в этом году планируется начать строительство в жилых массивах «Салават Купере» и «Светлая долина».

Рустем Гафаров отметил, что в городе нарастает износ тепловых, водопроводных и канализационных сетей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Есть вопросы, связанные с утилизацией отходов, поскольку вместимость полигонов быстро сокращается. Айзатуллин сообщил, что в прошлом году был заключен договор о создании завода энергетической утилизации отходов мощностью 550 тыс. тонн в год в Зеленодольском районе.

«Марат Мансурович прав, говоря об острой необходимости строительства мусоросжигающего завода. Однако в нынешних условиях потребуется 1,5-2 года на его завершение. А в Казани проблема размещения отходов остро встает прямо сейчас. Все годы с начала мусорной реформы в Казань активно завозится мусор из соседних районов республики, где полигоны оказались не готовы к работе в новых условиях. Плюс отходы самой Казани, плюс введенные ограничения на размещение полигонов в 15 километровой зоне вокруг аэродромов. И мы уже этой осенью окажемся в очень непростой ситуации, когда мусор из столицы республики будет некуда вывозить», – заявил Гафаров.

Он попросил глав соседних районов восстановить работу полигонов на их территориях, начинать строить новые и создавать комплексы по переработке отходов.

Руководитель исполкома отметил, что в городе также нарастает износ тепловых, водопроводных и канализационных сетей. По словам Гафарова, из-за этого случаются провалы, за 12 лет образовалось уже 46 дыр над сетями. Казанский «Водоканал» начал программу, которая отчасти решит проблему: за счет надбавки к тарифам каждый год на восстановление сетей будет направляться около 1 млрд рублей. Но в целом износ водопроводных сетей в городе составляет больше 70% и растет каждый год на 3%. Общий недоремонт оценивается в 65,6 млрд рублей. Гафаров предложил находившемуся на коллегии замминистру строительства России Никите Стасишину разработать целевую федеральную программу капремонта и реконструкции сетей городов-миллионников.

Никите Стасишину предложили разработать целевую федеральную программу капремонта и реконструкции сетей городов-миллионников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава нового института показал, как соцобъекты в Казанской агломерации превращаются в жилье

Казань фактически разрастается и за пределами своих границ – застраиваются пригородные территории в Лаишевском, Высокогорском, Пестречинском и Зеленодольском направлениях.

Только в «Лаишевском узле» в перспективе появится порядка 4,5 млн квадратных метров жилья, в «Большом Зеленодольске» – 5,5 млн квадратных метров. Для строительства инфраструктуры здесь привлекаются федеральные деньги. Уже одобрены или только поданы заявки на 35 млрд рублей заемных средств. Эти два проекта считаются проработанными. Помочь им комплексно развиваться и остановить хаотичную застройку в других направлениях должен Институт пространственного планирования, который появился в прошлом году в Татарстане.

Глава института Олег Григорьев сказал, что ведомство разрабатывает модели, по которым будет определено, сколько можно строить жилья на той или иной территории. А также, как развивать инженерную и транспортную инфраструктуру.

Первое лекало уже накладывается на Казанскую агломерацию. Сотрудники института оценили развитие «Лаишевского узла», примерили модель на восточную часть города и территории у Пестречинского района.

Глава Институт пространственного планирования Олег Григорьев рассказал, что ведомство разрабатывает модели, по которым будет определено, сколько можно строить жилья на той или иной территории Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Миграцию казанцев отследят по СИМ-картам

Кроме этого институт проанализировал градостроительные документы по всей казанской агломерации. «Здесь много неприятных открытий было сделано. В частности, типовой случай, когда на уровне генплана выделены территории под социальные объекты, парки и скверы. А на уровне правил землепользования застройки эти территории уже "не читаются". Вся территория – жилая зона, строй, где хочешь», – сказал Григорьев и продемонстрировал на слайдах как территория под соцобъект превращается в частные жилые дома.

«Вывод достаточно простой – необходима скорейшая, по сути дела, тотальная переработка этой документации и передача полномочий по разработке проектов на уровень субъекта, то есть на уровень Кабинета министров Республики Татарстан», – уверен глава института.

Сотрудники института не только строят модели в кабинетах, но и работают «на земле» – встречаются с жителями поселков, граничащих с Казанью. «У населения очень высокая готовность к самоорганизации в вопросах социального и транспортного обслуживания. Важна административная помощь для перевода этой активности в реализацию», - сказал Григорьев. Такием образом он дал понять, что чаяния жителей слышат.

Институт также займется наполнением данных геоинформационной системы, связанной с развитием территорий. К примеру, по симкартам планируется отлеживать перемещения людей. Григорьев подчеркнул, что эта работа будет вестись анонимно. Это даст представление о том сколько на самом деле на каждой территории живет населения, где они работают.

«Много увидим цифр, серых зон, которые сегодня не видно в данных статистики. Но тем не менее, в данных моделирования, особенного транспортного обслуживания, мы должны использовать эти реальные цифры», –считает глава института.

Чехарду с документами нужно радикально исправлять, полагает Григорьев. Институт уже разрабатывает стандарты для всех документов территориального планирования, включая генпланы. А утверждать их будут не муниципалитеты, а Правительство РТ. Для самих агломераций создадут мастер-планы.

Рустам Минниханов поручил разработать программу, регламентировать гардостроительные процессы и организовать обучение руководства муниципалитетов новым правилам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Многие вещи будем делать по-другому, особенно в пригороде»

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что агломерации, которые фактически развивались самостоятельно, уже столкнулись с проблемами. «Любую территорию без четкого планирования обязательно ждет коллапс. У нас в пригороде было несколько серьезных проблем, и они еще будут возникать, потому что все это развивалось, а инфраструктура отставала, особенно социальная, транспортная», – отметил руководитель республики.

Он напомнил, что о развитии 50-километровой зоны вокруг Казани говорил бывший тогда министром строительства республики, а ныне - вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Но в какой-то период это упустили. Мы опоздали серьезно. Если бы это сделали 10 лет назад, многих ошибок бы не было. Но ошибки надо исправлять. [...] Все должно быть сбалансировано: здравоохранение, образование, инфраструктурные объекты. Иначе мы будем порождать проблемные зоны, где люди будут недовольны. Вместо того, чтобы сказать "спасибо", они будут ругать нас», – обратил внимание Минниханов.

Он поручил разработать программу, регламентировать процессы, связанные с градостроением, и организовать обучение руководства муниципалитетов новым правилам.

«Многие вещи будем делать по-другому, особенно в пригороде. Нужно остановить это хаотичное развитие. Человек дом купил, инвестор деньги получил и ушел, муниципалитет остается. У нас есть некая стратегия. Мы развиваем инфраструктуру в сторону Лаишево и Зеленодольска. Но все это должно быть сбалансировано. Где мы можем строить, в каком году... Будет жесткий порядок. Сразу предупреждаю. Если будут какие-то попытки, они добром не кончатся. В конечном счете страдает население. Люди покупают дома, квартиры, а потом начинается: никаких рабочих мест, никаких условий. Разве можно Высокую Гору, Лаишево или Пестрецы рассматривать вне зоны Казани? Вы посмотрите, у нас въезды-выезды уже проблемные», – обратил внимание Минниханов.

По его словам, сейчас въезды в город расширяются. Идет работа на Горьковском шоссе, строится Вознесенсий тракт как дублер Мамадышского. Но развитие территорий, по мнению Президента Татарстана, требует создания рабочих мест и социальной инфраструктуры на местах.

«Если ориентироваться на то, что жители территорий будут перемещаться в столицу, если не создавать зоны, где они смогут работать, и другую инфраструктуру, – никаких дорог не хватит. Других путей нет. Пригород очень привлекательный, но мы не способны в один момент обеспечить и школы, и больницы, и транспортную инфраструктуру. И самое главное – у нас сильно отстает создание рабочих мест, то есть нужно создавать промышленные и индустриальные парки. Все это должно быть обобщено», – полагает Президент Татарстана.

Руководитель республики поручил Институту пространственного планирования при участии Казани, близлежащих районов, а также заинтересованных ведомств разработать мастер-план развития Казанской агломерации.

«Он должен стать основным инструментом планирования и реализации крупных инфраструктурных проектов на данной территории. Такая же работа нужна и в Набережных Челнах, мы видим, какие там возникают проблемы», - сказал Рустам Минниханов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru