Рейтинг районов Татарстана: взлет Сабинского и стабильный аутсайдер Агрызский

В рейтинге муниципальных образований Татарстана, который выпускает Минэкономики РТ, в сентябре улучшили позиции 17 районов, ухудшили – 18. Лидер и аутсайдер остались прежние – Лаишевский и Агрызский районы. «Татар-информ» изучил пертурбации муниципалитетов за девять месяцев года.

Рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана за три квартала 2022 года опубликовало Минэкономики республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обновились данные по инвестициям и не только

Минэкономики Татарстана опубликовало очередной рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований республики, на этот раз – за январь – сентябрь 2022 года. По традиции положение районов в «турнирной таблице» ведомство сравнивает с итогами за предыдущий период (то есть в данном случае – за январь – август), а также с рейтингом за весь 2021 год. При этом на сайте министерства есть и рейтинг за январь – сентябрь 2021 года (хотя пробелы в этом разделе – обычное дело, даже в этом году таблицы выложены только начиная с данных за январь – май), так что все желающие могут сравнить данные за аналогичные периоды прошлого и текущего годов.

Этой осенью мы выпускали обзоры по рейтингам за январь – июль и январь – август 2022 года.

Напомним, в сводной таблице всегда 45 позиций, по числу муниципальных районов (их в Татарстане 43) и двух крупнейших городов – Казани и Набережных Челнов. Методологию расчетов, которой пользуются в министерстве, мы описывали ранее; напомним только, что индикаторы, на основе которых высчитываются интегральные показатели по каждому из районов, поступают в Минэкономики РТ из разных мест и за разные периоды. Из-за чего рейтинги, которые по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова должны рассчитываться ежемесячно, очень частно базируются на «устаревших» в той или иной дате цифрах.

Например, при расчете рейтинга за январь – август были использованы данные по добавленной стоимости за первое полугодие, а по инвестициям и валовой продукции сельского хозяйства (по сельскохозяйственным организациям) – за первый квартал (то есть цифры были те же, что и при расчете рейтингов за январь – июль и ранее). На этот раз в таблице за девять месяцев текущего года были учтены аналогичные по периоду данные по налоговым и неналоговым доходам бюджетов, а также наконец-то использованы показатели объемов инвестиций и вала в сельском хозяйстве за первое полугодие 2022 года. Другими словами, новая таблица составлена на основе гораздо большего количества свежих индикаторов, чем было ранее.

Лаишевский район сохраняет пальму первенства в рейтинге Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первая пятерка

Первая тройка рейтинга социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов РТ, как и в прошлый раз, не изменилась: Лаишевский район сохраняет пальму первенства, нефтяной центр Татарстана – Альметьевский район – занимает вторую строчку, а Казань – третью. Если же смотреть на первую пятерку, то Тукаевский (окружает Набережные Челны) и Нижнекамский районы в ней также остались, но поменялись местами.

При том, что по итогам семи месяцев 2022 года Тукаевский район занимал второе место, по итогам восьми – опускался на пятое и вот теперь снова поднялся вверх, пусть и всего на одну строчку.

На топ-5 рейтинга, с учетом обновленных индикаторов, пришлось почти 2/3 суммарной добавленной стоимости по Татарстану (более 1,2 трлн рублей), или около 750 млрд рублей. Из этой суммы почти половину обеспечил один Альметьевский район (более 341 млрд рублей). Также нефтяной центр республики обеспечил и более трети суммарной отгрузки товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности – за девять месяцев на Альметьвский район пришлось уже более 1,2 трлн рублей (в целом по РТ – более 3,3 трлн рублей). Ни один другой муниципалитет к такой цифре не сможет даже приблизиться – у Нижнекамского, например, этот показатель за девять месяцев года поднялся лишь до почти 650 млрд рублей. Но ведь нигде больше и «не прописана» «Татнефть».

Интересно, что по объемам инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) за первое полугодие текущего года в топ-5 лидирует, причем с огромным отрывом, уже Казань – столица Татарстана привлекла более 55 млрд рублей. Чуть отстает от нее Нижнекамский район (более 49 млрд рублей), а вот Альметьевский по этому показателю лишь замыкает тройку (более 20 млрд рублей). В целом же на первые пять строчек рейтинга муниципалитетов приходится более половины инвестиций – около 145 млрд рублей из более чем 266 млрд по итогам января – июня текущего года в целом по Татарстану.

Казань привлекла более 55 млрд рублей инвестиций Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кстати, районов, которые за первое полугодие смогли привлечь более 10 млрд рублей инвестиций, в Татарстане всего семь – кроме трех перечисленных выше, это еще Лаишевский (более 13 млрд рублей), Елабужский (12 млрд рублей) и Пестречинский районы (10 млрд рублей), а также, естественно, Набережные Челны (более 26 млрд рублей). А вот Тукаевский район, хоть и входит в топ-5, привлек всего более 8 млрд рублей – почти столько же, сколько и Зеленодольский (в новом рейтинге опустившийся на одну строчку – с 12-го на 13-е место). При этом Тукаевский лидирует по валовой продукции сельского хозяйства (более 12 млрд рублей за первое полугодие), Зеленодольский по этому показателю занимает второе место (более 5 млрд рублей). Суммарно по Татарстану за январь – июнь этот показатель превысил 57 млрд рублей.

Взлетевшие районы

По итогам января – сентября 2022 года сохранили свои места в таблице, кроме топ-3, еще семь районов. Это Новошешминский (остался на 7-м месте), Мензелинский (на 16-м), Алексеевский (на 19-м), а также Нурлатский, Кукморский и Актанышский районы (с 25-го по 27-е места). Снова замкнул таблицу Агрызский район, которым с 2020 года руководит бывший аудитор Счетной палаты РТ Азат Валеев – железнодорожный узел Татарстана, к нашему сожалению, никак не может вырваться из числа абсолютных аутсайдеров рейтинга (кстати, и за аналогичный период прошлого года он занимал аналогичную позицию).

По сравнению с позициями в рейтинге за январь – август по итогам девяти месяцев года улучшили свое положение 17 районов, ухудшили – 18. Перемещения в таблице, как правило, выглядят чисто символическими – на одну-две строчки вниз или вверх. То есть «место под солнцем», занятое когда-то тем или иным районом, по факту не теряется. Хотя и это тоже особенность ежемесячных расчетов, каждый раз случаются и удивительные взлеты, и драматические падения.

Так, сразу на 13 строчек вверх (на 18-е место), и это рекорд, по итогам января – сентября 2022 года взлетел Сабинский район, главой которого с 1999 года (!) является младший брат Президента Татарстана Раис Минниханов. Кстати, родился Раис Нургалиевич так же в этом районе (в деревне Гороховое Поле). Муниципалитет расположен на севере республики в Предкамской экономической зоне, является преимущественно моноэтническим (здесь в основном живут татары) и имеет весьма многопрофильную экономику, хотя и с преобладанием аграрного сектора. Здесь достаточно много промышленных предприятий – мясокомбинат, фабрика меховых изделий, высокотехнологичный молочный комплекс ПМК и другие крупные компании, от зерновых и топливных трейдеров до строительных.

Сабинский район имеет весьма многопрофильную экономику, хотя и с преобладанием аграрного сектора Фото: president.tatarstan.ru

Также на территории этого муниципалитета расположено Шеморданское ЛПУ магистральных газопроводов – крупнейшее подразделение в структуре холдинга «Газпром трансгаз Казань», а также Сабинский лесхоз, которым с 1980 по 1990 год руководил отец братьев Миннихановых Нургали Минниханович (в Сабинском районе расположен самый большой на территории Татарстана лесной массив – 22,9 тыс. га). А с 2020 года в административном центре района – пгт Богатые Сабы – на площади более 60 га работает индустриальный парк «Саба», который в недавнем послании Госсовету РТ Рустам Минниханов назвал в числе самых эффективных в республике. Сейчас в нем действует восемь резидентов, еще на двух площадках ведется строительство.

По данным из рейтинга за девять месяцев этого года, в Сабинском районе очень сильно скакнули инвестиции – с 825 млн до почти 1,6 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы бюджета – с 305 до 968 млн рублей и стоимость валовой продукции сельского хозяйства – с 1,35 до 2,95 млрд рублей. Напомним, эти индикаторы обновляются раз в квартал, и все же рост выглядит впечатляющим. Все это, очевидно, и обеспечило взлет района в сводной таблице. Тут стоит напомнить, что по итогам аналогичного периода прошлого года Сабинский район занимал почти такое же место (17-ю строчку), а вот в рейтинге за весь прошлый год – гораздо худшее, 26-е место.

Вторым по скорости взлета, на девять строчек ввысь – до 21-го места, стал Кайбицкий район, который граничит с Чувашией и имеет чисто аграрный профиль (с 2012 года им бессменно руководит Альберт Рахматуллин). В прошлом обзоре мы о нем также упоминали – тогда, по итогам восьми месяцев года, там была зафиксирована необычная аномалия: добавленная стоимость за первое полугодие (176,2 млн рублей) после пересчетов вдруг оказалась ниже, чем за первый квартал (189,4 млн рублей). Источник «Татар-информа» тогда объяснил это тем, что во втором квартале хозяйства района просто сильно потратились на закупку семян, то есть нарастили затраты на промежуточное потребление.

На девять строчек взлетел Кайбицкий район, который граничит с Чувашией и имеет чисто аграрный профиль Фото: «Кайбицкие зори»

Теперь обновились еще два индикатора: за один квартал район в пять раз нарастил инвестиции – с 316 млн за январь – март до 1,5 млрд рублей за январь – июнь текущего года – и более чем в два раза – объем вала в сельском хозяйстве – с 82 до 205 млн рублей. А отгрузка – причем всего за один месяц! – здесь выросла с 752 млн до 1,1 млрд рублей. Отсюда и очередное перемещение в таблице. При этом в сравнении с итогами за 2021 год район прибавил 24 строчки, в этом плане с ним не сравнится никто!

На семь позиций поднялся Балтасинский район (до 33-го места), который с 2012 года возглавляет его же уроженец, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан Рамиль Натфуллин. Этот район граничит с Арским (в 1960-х Балтасинский на пару лет к нему даже присоединяли), Кукморским и Сабинским районами, а также с территориями в Марий Эл и Кировской области. И относится к группе муниципалитетов с преимущественно аграрной специализацией. С 2019 года в пгт Балтаси работает индустриальный парк «Балтач», занимающий площадь в 16 га, для компаний, занятых в халяльном производстве.

На семь позиций поднялся Балтасинский район, который также относится к группе муниципалитетов с преимущественно аграрной специализацией Фото: Вакыйф Закиев, «Хезмэт»

За квартал здесь также скакнули объемы привлеченных инвестиций (с 472 млн до 1,1 млрд), валовой продукции сельского хозяйства (с 1,1 до 2,5 млрд рублей) и налоговых и неналоговых доходов (со 184 до 297 млн рублей). А еще всего за месяц здесь серьезно вырос и ввод жилья – с 11 до 17 тыс. кв. метров.

Наконец, отметим также и продолжающийся рост в рейтинге Муслюмовского района (пусть и до не особо почетного 34-го места). Напомним, по итогам января – июля текущего года он продемонстрировал наибольшую скорость падения – сразу на 17 строчек. По итогам января – августа под руководством нового главы – Альберта Хузина (официально его утвердили в должности в марте этого года) – район начал наверстывать упущенное и прибавил сразу семь позиций. Сейчас снова рост, пусть и всего на три строчки. Удвоились здесь за квартал показатели инвестиций и валовой продукции сельского хозяйства. Впрочем, годом ранее район занимал 37-е место, а в итоговом рейтинге за 2021 год был 36-м.

На 11 строчек вниз переместился Бавлинский район, который с 21 сентября официально возглавил Ильяс Гузаиров Фото: bavly.tatarstan.ru

Упавшие районы

На 11 строчек вниз, с 20-го на 31-е место, переместился по итогам января – сентября 2022 года Бавлинский район, который лишь с 21 сентября официально возглавил бывший руководитель исполкома этого же муниципалитета Ильяс Гузаиров. По итогам предыдущего периода этот муниципалитет, напротив, был в группе взлетевших, причем за январь – август 2022-го сразу на восемь позиций! И вот тот взлет отыгран, да еще и «с запасом». Хотя нынешнее место все равно получше, чем было по итогам 2021 года (тогда район был 35-м).

Этот район – один из старейших из нефтедобывающих в Татарстане, но здесь также развито и сельское хозяйство. Интересно, что все абсолютные и относительные показатели – по понятной причине, ведь многие индикаторы на этот раз обновились, – у района выросли. А цифры за один квартал: как правило, всегда будут меньше, чем за полугодие. Наиболее сильно – с 1,1 до 2,7 млрд рублей – у Бавлинского сканули инвестиции. Но падению в таблице это не помешало.

Аналогичная картина и с показателями других упавших. Так, на семь строчек, до 24-го места, опустился в рейтинге еще один нефтедобывающий район – Бугульминский, главой которого с 2014 года является профессиональный юрист и уроженец Бугульмы Линар Закиров (хотя все индикаторы здесь тоже выросли). На шесть позиций ухудшил свое расположение скатившийся на 38-ю строчку Алькеевский район, чисто аграрный муниципалитет, которым с 2015 года руководит Александр Никошин (хотя только объем валовой продукции сельского хозяйства вырос здесь за квартал с 532 млн до почти 1,2 млрд рублей).

На пять строчек сместился вниз, на 29-е место, и Ютазинский район, который входил в группу резко упавших еще по итогам января – августа текущего года (тогда он, в сравнении с январем – июлем, потерял аж семь позиций). Главе района Аязу Шафигуллину в этом плане не позавидуешь. Впрочем, по итогам января – сентября прошлого года район занимал 27-е место. А по итогам всего 2021-го – 25-е. Так что, может, это и не падение, а норма? Впрочем, Алькеевский, к примеру, и в том же периоде прошлого года, и в итоговом рейтинге стоял на 31-й строчке.

На семь строчек, до 24-го места, опустился в рейтинге еще один нефтедобывающий район – Бугульминский Фото: bugulma.tatarstan.ru

Еще раз: как и в случае с Бавлинским районом, индикаторы в тех муниципалитетах, которые серьезно потеряли в рейтинге, выросли и в абсолютном, и в относительном значении. Значит, в других муниципалитетах просто все сложилось намного лучше – пришлось уступать места.

Отметим также, что лидеры падения в прошлом периоде, например, Атнинский район (за январь – август спускался с 16-го на 23-е место), которым с 2005 года руководит Габдулахат Хакимов, а также Буинский район (с 23-го на 29-е место, с 2020 года главой является Ранис Камартдинов), по итогам января – сентября свои позиции, напротив, улучшили, пусть и чисто символически (всего на строчку вверх). А Кукморский район (тогда он падал с 19-го на 26-е, с 2015 года им руководит Сергей Димитриев) остался на том же месте.

В завершение также добавим, что в недавнем послании Госсовету РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов особенно подчеркнул, что труженики Кукморского района впервые в истории перешагнули планку в 400 тонн валового надоя молока в сутки, а в Атнинском, Балтасинском и Сабинском районах надаивают более 300 тонн молока в сутки! Это, по мнению Минниханова, «позволило создать в республике маточное стадо с высоким генетическим потенциалом в молочном производстве». Также глава региона отметил, что в ряде районов очень хорошо и системно выстроена работа по поддержке личных хозяйств – так, в Балтасинском районе почти каждая семья держит коров, в Атнинском, Дрожжановском, Спасском районах – каждая вторая.

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