Александровская: Преступникам без человеческого лица не сломить дружбу между народами РФ

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Накануне в Подмосковье произошло чудовищное преступление. Погибли обычные люди, которые в конце рабочей недели пришли послушать концерт, заявила у стихийного мемориала в Казани заместитель председателя совета Ассамблеи народов Татарстана Ирина Александровская.

Она подчеркнула, что стихийный мемориал, к которому с утра несут цветы и игрушки казанцы, подтверждает, что такие преступления не смогут сломить дружбу народов, населяющих Татарстан и всю Россию. Сегодня к нему в том числе пришли представители Ассамблеи народов Татарстана, Дома дружбы народов РТ.

«В святые дни Рамадана, в самую строгую неделю Великого поста, в пятничный день, в конце рабочей недели, когда люди пришли послушать концерт, преступники без человеческого лица совершили чудовищное преступление. Но дружбу наших народов — многонационального Татарстана, многонациональной России — не сломить. Сегодня мы по зову сердца собрались все вместе, здесь, для того чтобы почтить память ушедших. Вечная память, вечный покой безвинным жертвам», — сказала Александровская.

На портале Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана также появились соболезнования родным и близким погибших.

«Мы решительно осуждаем терроризм в любых его проявлениях. Он не имеет национальной или религиозной принадлежности, но направлен на разрушение нашего единства», – подчеркнуто в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее появилась информация о появлении мемориалов в Набережных Челнах, Альметьевске, Менделеевске и Зеленодольске.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.

Видео: © Салават Камалетдтинов / «Татар-информ»