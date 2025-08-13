Афиша Дней культуры Татарстана в Москве: «Секреты татарской кухни», звезды эстрады и кино
Дни культуры Республики Татарстан в Москве пройдут с 15 по 21 августа
Показы татарского кино, творческие встречи с известными деятелями культуры, дегустация блюд от известного шеф-повара и концерт с участием звезд татарской эстрады ожидают жителей и гостей Москвы с 15 по 21 августа, когда в столице России пройдут Дни культуры Татарстана. Подробная афиша – в материале «Татар-информа».
Открытие – в «Иллюзионе»
Дни культуры Республики Татарстан в Москве начнутся 15 августа в кинотеатре «Иллюзион» премьерным показом художественного фильма «Әниләр hәм бәбиләр» («Дочки-матери»). Лента посвящена 90-летию со дня рождения выдающегося писателя и общественного деятеля Туфана Миннулина.
Также зрители смогут пообщаться с творческой группой фильма. Начало мероприятия – в 18:30.
История разворачивается в палате родильного отделения, где встречаются четыре женщины с разными судьбами: одна становится матерью в двенадцатый раз, другой предстоит растить ребенка одной, третья испытывает радость долгожданного материнства, четвертая решает отказаться от новорожденного.
Особое место в картине занимает судьба женщины, лишенной возможности стать матерью из-за ошибок прошлого. Ее история перекликается с драмой героини, которая отказывается от ребенка, раскрывая главную идею пьесы, по которой снят фильм. Он создан на русском и татарском языках с субтитрами. Автор сценария – Айгуль Ахметгалиева. Режиссеры – Ирек Хафизов и Юлия Захарова.
Премьера военной драмы и фильм об историческом путешествии
С 16 по 19 августа в конференц-зале Соборной мечети продолжатся кинопоказы в рамках Дней культуры Татарстана в Москве. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества зрителям представят художественные и документальные фильмы, посвященные истории, памяти и культурному наследию.
В афише – художественные ленты «Кырык дүртнең май аенда» («В мае сорок четвертого»), «Телсез күке» («Немая кукушка»), «823»нче километр» («823-й км»), «Ибн Фадлан», а также документальные работы «Хәтердә» («В памяти») и «Соединяющий миры». После каждого показа запланированы встречи с творческими группами.
· 16 августа – «823»нче километр» («823-й км»)
Зрителей Дней культуры Татарстана в Москве ждет показ полнометражного фильма «823-й км». Премьера состоялась в 2023 году. Режиссеры – Ирек Хафизов и Амир Галиаскаров. Начало – в 14.00.
Сюжет основан на произведениях Амирхана Еники – «Красота», «Кто пел?» и «На один только час». Главный герой – писатель, лауреат Нобелевской премии, долгие годы живший в Европе. Смертельная болезнь заставляет его вернуться на Родину, чтобы увидеть родные места. Здесь он встречает сына, успешного режиссера. Вспыхнувший между ними конфликт могут преодолеть только общие корни и символический 823-й километр.
· 16 августа – «Немая кукушка»
В этот же день гостям представят полнометражный фильм «Телсез күке» («Немая кукушка») – ленту на русском и татарском языках с русскими субтитрами. Начало в 16:00, хронометраж – 1 час 37 минут. Встреча с творческой группой пройдет с 17:45 до 18:15.
Режиссер Рауф Кубаев экранизировал одноименную пьесу народного писателя Татарстана Зульфата Хакима, удостоенную первой премии в конкурсе «Новая татарская пьеса».
Фильм рассказывает о любви, предательстве и братстве на фоне советско-финской войны 1939 года. Сюжет строится вокруг неожиданной встречи советского бойца Зарифа и финского снайпера Зиятдина – двух татар, оказавшихся по разные стороны линии фронта. Их роднит общий язык и песни, знакомые с детства. Оказавшись на мушке, красноармеец поет грустную татарскую мелодию, которую когда-то исполнял вместе со своей возлюбленной Кашифой. Ту же песню в детстве пела финскому снайперу его мать.
В ролях – актеры театра имени Кариева Илсаф Назипов и Эльдар Гатауллин. Для певицы Саиды Мухаметзяновой, сыгравшей возлюбленную одного из героев, эта работа стала дебютом в кино.
Кинолента участвовала в Национальном конкурсе XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» и получила Специальный приз Раиса Татарстана Рустама Минниханова «За гуманизм в киноискусстве».
· 17 августа – премьера в Москве военной драмы «В мае сорок четвертого»
Особое место в программе займет полнометражный фильм «Кырык дүртнең май аенда» – драма на татарском языке с русскими субтитрами, снятая по одноименной повести народного писателя Татарстана Нурихана Фаттаха.
Премьера картины состоялась в мае 2025 года в Казани. Режиссер – Александр Далматов. Начало показа – в 14:00, встреча с создателями – в 16:10.
В центре сюжета – судьба молодой деревенской девушки Хамдии, потерявшей на фронте возлюбленного. Вместе с другими женщинами она оказывается на лесозаготовках и торфоразработках. Чтобы спасти сына, Хамдия решается на побег из лагеря – поступок, который в военное время считается тяжким преступлением.
· 18 августа – «Ибн Фадлан»
В 19:00 зрители смогут увидеть историческую драму «Ибн Фадлан». Премьера фильма состоялась в 2022 году. Режиссер – Айназ Мухаметзянов. Встреча с творческой группой пройдет с 20:40 до 21:10.
Фильм снят по мотивам путевых заметок арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана. В 921 году из Багдада в Волжскую Булгарию отправляется посольство, во главе религиозной миссии которого стоит Ибн Фадлан. На протяжении почти года он описывает путь через разные страны, культуры и народы, полный тягот, препятствий и опасностей.
В ролях – Зульфат Закиров, Асан Билялов, Ленар Гиматдинов и другие.
Вечер документального кино
В конференц-зале Соборной мечети 19 августа в 19:00 начнется показ двух документальных фильмов, посвященных памяти и культурному наследию татарского народа.
Первая лента – «Хәтердә» («В памяти»), длительностью 16 минут. Фильм на татарском языке с русскими субтитрами режиссера Амира Аббясова рассказывает о Дне памяти жертв репрессий, который ежегодно отмечают два татарских села – Семеновка и Пошатово в Нижегородской области.
Одним из гостей памятного мероприятия станет ветеран Великой Отечественной войны Абдулвагат Арифуллин. Каждый год он посещает это мероприятие и вспоминает историю своей семьи и тяжелые испытания, через которые они прошли, сохранив веру и стойкость духа. После показа запланирована встреча с режиссером.
Вторая картина – «Соединяющий миры», документальный фильм режиссера Андрея Лысякова длительностью 44 минуты. Лента, премьера которой состоялась 14 февраля этого года на телеканале «Культура», посвящена 200-летию со дня рождения выдающегося татарского ученого и просветителя Каюма Насыри. В фильме снялись актеры Фанис Зиганшин и Данил Зинатуллин. После просмотра зрители смогут пообщаться с автором фильма.
Начало второго показа запланировано на 19:40.
«Секреты татарской кухни»
19 августа в Татарском культурном центре (Малый Татарский переулок, 8, стр. 1) пройдет показ иммерсивного спектакля «Секреты татарской кухни» с дегустацией татарских блюд и напитков.
Гастрошоу представит шеф-повар, создатель курса по домашней татарской кухне, кулинарный консультант телевизионных передач и эксперт гастрофестивалей Ринат Галиакберов.
Галиакберов – ученик знаменитого татарского кулинара Юнуса Ахметзянова, который в 60-70-х годах собрал и восстановил множество рецептов татарской кухни, возрождая утерянные блюда и собирая редкие рецепты.
Мероприятие начнется в 18:30.
«Татарские маяки»
20 августа масштабная программа развернется на нескольких площадках: в среду пройдут День татарской книги, презентация Татарского книжного издательства, открытие выставки «Москва: город вязевый», возложение цветов и музыкально-литературный вечер памяти Разиля Валеева.
С 14:00 в фойе Татарского культурного центра Москвы (Малый Татарский переулок, 8, стр. 1) начнет работу выставка картин проекта «Москва: город вязевый». Экспозицию, организованную при поддержке Духовного управления мусульман России, представят член Московского союза художников Мурад Анаев и художник-монументалист Сания Саженская.
С 15:30 до 17:45 пройдет День татарской книги «Татарские маяки». Здесь запланированы презентации книг, посвященных героям специальной военной операции из Татарстана, которые ценой своей жизни защищали Родину.
· Повесть директора ГТРК «Татарстан» и писателя Фирдуса Гималтдинова «На шаг опережая смерть».
В произведении раскрывается боевой и жизненный путь Ильнура Хаертдинова, бойца батальона «Тимер» с позывным Фаза, который эвакуировал с передовой около двухсот раненых на мотоцикле «Урал». История основана на реальных событиях, подтвержденных документами и воспоминаниями родных и сослуживцев. Ильнур Хаертдинов дважды кавалер ордена Мужества, награжден медалью «За спасение погибающих» и орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Погиб 6 июня 2024 года под Угледаром.
· Повесть «Энекәш» писательницы Гелюсы Закировой, созданная по рассказам ее брата – Ильнура Закирова, мобилизованного осенью 2022 года.
Главный герой – простой сельский парень Амир Фазылов (позывной Физик), служивший рядовым-пулеметчиком и погибший в январе 2025 года на территории Луганской Народной Республики. В повести отражены идеалы и взаимоотношения татарстанских ребят, защищающих Родину, а также сохранение человеческих качеств в экстремальных условиях.
Произведение Закировой было удостоено 1-го места в номинации «Повесть» на татарском языке литературного конкурса «Геройлар янәшә» – «Герои рядом» в июне 2025 года.
Авторы книг представят эти издания, выпущенные в рамках проекта медиахолдинга «Казан утлары».
Презентация Татарского книжного издательства
Вторая часть программы будет посвящена презентации новых изданий Татарского книжного издательства, раскрывающих культурное наследие татарского народа.
Участникам события представят книгу «Каһарман каләме», изданную к 80-летию Победы. В сборник вошли биографические данные и произведения татарских писателей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Книга раскрывает патриотизм и мужество авторов, придавая особое значение знакомству с литературой того времени.
Поэт и главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова расскажет о знаменитом романе татарского писателя Абдурхамана Абсалямова «Белые цветы». В рамках презентации будет представлена выставка с фотографиями, документами и личными вещами автора, а также проведен исторический экскурс в создание романа и его роль в развитии татарской классической прозы XX века.
Кандидат исторических наук, доцент Казанского федерального университета Марат Гатин представит свою книгу «Золотая Орда», рассказывающую об истории возникновения, развития, расцвета и упадка великой средневековой евразийской империи.
Помимо этого, пройдет презентация книги «Татарские народные сказки» – уникального издания на трех языках: русском, татарском и английском. Цель – обратить внимание читателей на богатство и ценность народной мудрости, сохраненной в устном творчестве татарского народа.
Музыкально-литературный вечер памяти Разиля Валеева
Перед музыкальным вечером, в 18:30, состоится церемония возложения цветов к памятнику великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Место проведения – сквер по адресу: ул. Новокузнецкая, 13, стр. 1. Ожидается участие председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина в церемонии возложения цветов и в концерте памяти поэта Разиля Валеева.
Музыкально-литературный вечер памяти писателя и общественного деятеля Разиля Валеева начнется в 19:00.
Судьба одного из самых известных поэтов Татарстана неразрывно связана со столицей. Разиль Валеев учился в Москве пять лет – окончил Литературный институт имени М. Горького, в столице вышла в свет его первая книга.
Уже будучи известным государственным деятелем и поэтом, Валеев часто приезжал в Москву из Казани, посещал Полпредство Татарстана. Он встречался с татарской общественностью, читал свои стихи, а песни на его слова исполняли известные артисты. Также он принимал участие в церемонии открытия памятников Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю в российской столице.
Фонд татарской культуры имени Рашита Вагапова подготовил в память о нем концертную программу. В ней примут участие Рустам Асаев, Гульсирень Абдуллина, Азат Абитов, Ранис Габбазов, Айнур Муратов, Ильдар Киямов, Булат Гатауллин, Айгуль Зайнуллина, Илюза Валиуллова, Булат Шарипов, Динар Шарафетдинов и Рустам Егоров.
Из Казани на мероприятие приедут народный поэт Республики Татарстан Ркаил Зайдулла, а также поэт и писатель, лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля Ленар Шаех.
Кроме того, в программе запланирована церемония награждения медалью «100 лет генералу армии М. Гарееву».
Вечер мастеров искусств и выставка картин
В завершающий день культуры Республики Татарстан, 21 августа, в Международном доме музыки пройдет торжественный вечер с участием мастеров искусств республики. Начало в 18.00.
В фойе концертного зала зрители смогут познакомиться с выставкой картин «Москва: город вязевый», с деревянными скульптурами Риваля Бикмухаметова, экспозицией редкого фонда, а также посетить выставку-продажу книг Татарского книжного издательства.
Организаторами Дней культуры Татарстана в Москве выступают Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации и Министерство культуры Республики Татарстан.
Мероприятия проходят при содействии ГБУК РТ «Татаркино», Региональной Татарской национально-культурной автономии Москвы, Духовного управления мусульман России и Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова.