Афиша Дней культуры Татарстана в Москве: «Секреты татарской кухни», звезды эстрады и кино

Показы татарского кино, творческие встречи с известными деятелями культуры, дегустация блюд от известного шеф-повара и концерт с участием звезд татарской эстрады ожидают жителей и гостей Москвы с 15 по 21 августа, когда в столице России пройдут Дни культуры Татарстана. Подробная афиша – в материале «Татар-информа».





Дни культуры Республики Татарстан в Москве пройдут с 15 по 21 августа

Фото: rais.tatarstan.ru

Открытие – в «Иллюзионе»

Дни культуры Республики Татарстан в Москве начнутся 15 августа в кинотеатре «Иллюзион» премьерным показом художественного фильма «Әниләр hәм бәбиләр» («Дочки-матери»). Лента посвящена 90-летию со дня рождения выдающегося писателя и общественного деятеля Туфана Миннулина.

Также зрители смогут пообщаться с творческой группой фильма. Начало мероприятия – в 18:30.

История разворачивается в палате родильного отделения, где встречаются четыре женщины с разными судьбами: одна становится матерью в двенадцатый раз, другой предстоит растить ребенка одной, третья испытывает радость долгожданного материнства, четвертая решает отказаться от новорожденного.

15 августа в кинотеатре «Иллюзион» пройдет премьерный показ художественного фильма «Әниләр hәм бәбиләр» («Дочки-матери») Фото: mincult.tatarstan.ru

Особое место в картине занимает судьба женщины, лишенной возможности стать матерью из-за ошибок прошлого. Ее история перекликается с драмой героини, которая отказывается от ребенка, раскрывая главную идею пьесы, по которой снят фильм. Он создан на русском и татарском языках с субтитрами. Автор сценария – Айгуль Ахметгалиева. Режиссеры – Ирек Хафизов и Юлия Захарова.

Премьера военной драмы и фильм об историческом путешествии

С 16 по 19 августа в конференц-зале Соборной мечети продолжатся кинопоказы в рамках Дней культуры Татарстана в Москве. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества зрителям представят художественные и документальные фильмы, посвященные истории, памяти и культурному наследию.

В афише – художественные ленты «Кырык дүртнең май аенда» («В мае сорок четвертого»), «Телсез күке» («Немая кукушка»), «823»нче километр» («823-й км»), «Ибн Фадлан», а также документальные работы «Хәтердә» («В памяти») и «Соединяющий миры». После каждого показа запланированы встречи с творческими группами.

· 16 августа – «823»нче километр» («823-й км»)

Зрителей Дней культуры Татарстана в Москве ждет показ полнометражного фильма «823-й км». Премьера состоялась в 2023 году. Режиссеры – Ирек Хафизов и Амир Галиаскаров. Начало – в 14.00.

Сюжет основан на произведениях Амирхана Еники – «Красота», «Кто пел?» и «На один только час». Главный герой – писатель, лауреат Нобелевской премии, долгие годы живший в Европе. Смертельная болезнь заставляет его вернуться на Родину, чтобы увидеть родные места. Здесь он встречает сына, успешного режиссера. Вспыхнувший между ними конфликт могут преодолеть только общие корни и символический 823-й километр.

· 16 августа – «Немая кукушка»

В этот же день гостям представят полнометражный фильм «Телсез күке» («Немая кукушка») – ленту на русском и татарском языках с русскими субтитрами. Начало в 16:00, хронометраж – 1 час 37 минут. Встреча с творческой группой пройдет с 17:45 до 18:15.

Режиссер Рауф Кубаев экранизировал одноименную пьесу народного писателя Татарстана Зульфата Хакима, удостоенную первой премии в конкурсе «Новая татарская пьеса».

Фильм рассказывает о любви, предательстве и братстве на фоне советско-финской войны 1939 года. Сюжет строится вокруг неожиданной встречи советского бойца Зарифа и финского снайпера Зиятдина – двух татар, оказавшихся по разные стороны линии фронта. Их роднит общий язык и песни, знакомые с детства. Оказавшись на мушке, красноармеец поет грустную татарскую мелодию, которую когда-то исполнял вместе со своей возлюбленной Кашифой. Ту же песню в детстве пела финскому снайперу его мать.

В ролях – актеры театра имени Кариева Илсаф Назипов и Эльдар Гатауллин. Для певицы Саиды Мухаметзяновой, сыгравшей возлюбленную одного из героев, эта работа стала дебютом в кино.

Кинолента участвовала в Национальном конкурсе XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» и получила Специальный приз Раиса Татарстана Рустама Минниханова «За гуманизм в киноискусстве».

· 17 августа – премьера в Москве военной драмы «В мае сорок четвертого»

Особое место в программе займет полнометражный фильм «Кырык дүртнең май аенда» – драма на татарском языке с русскими субтитрами, снятая по одноименной повести народного писателя Татарстана Нурихана Фаттаха.

Особое место в программе займет полнометражный фильм «Кырык дүртнең май аенда» Предоставлено съемочной группой фильма «В мае сорок четвертого»

Премьера картины состоялась в мае 2025 года в Казани. Режиссер – Александр Далматов. Начало показа – в 14:00, встреча с создателями – в 16:10.

В центре сюжета – судьба молодой деревенской девушки Хамдии, потерявшей на фронте возлюбленного. Вместе с другими женщинами она оказывается на лесозаготовках и торфоразработках. Чтобы спасти сына, Хамдия решается на побег из лагеря – поступок, который в военное время считается тяжким преступлением.

· 18 августа – «Ибн Фадлан»

В 19:00 зрители смогут увидеть историческую драму «Ибн Фадлан». Премьера фильма состоялась в 2022 году. Режиссер – Айназ Мухаметзянов. Встреча с творческой группой пройдет с 20:40 до 21:10.

Фильм снят по мотивам путевых заметок арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана. В 921 году из Багдада в Волжскую Булгарию отправляется посольство, во главе религиозной миссии которого стоит Ибн Фадлан. На протяжении почти года он описывает путь через разные страны, культуры и народы, полный тягот, препятствий и опасностей.

В ролях – Зульфат Закиров, Асан Билялов, Ленар Гиматдинов и другие.

Вечер документального кино

В конференц-зале Соборной мечети 19 августа в 19:00 начнется показ двух документальных фильмов, посвященных памяти и культурному наследию татарского народа.

В конференц-зале Соборной мечети 19 августа пройдет показ двух документальных фильмов, посвященных памяти и культурному наследию татарского народа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первая лента – «Хәтердә» («В памяти»), длительностью 16 минут. Фильм на татарском языке с русскими субтитрами режиссера Амира Аббясова рассказывает о Дне памяти жертв репрессий, который ежегодно отмечают два татарских села – Семеновка и Пошатово в Нижегородской области.

Одним из гостей памятного мероприятия станет ветеран Великой Отечественной войны Абдулвагат Арифуллин. Каждый год он посещает это мероприятие и вспоминает историю своей семьи и тяжелые испытания, через которые они прошли, сохранив веру и стойкость духа. После показа запланирована встреча с режиссером.

Вторая картина – «Соединяющий миры», документальный фильм режиссера Андрея Лысякова длительностью 44 минуты. Лента, премьера которой состоялась 14 февраля этого года на телеканале «Культура», посвящена 200-летию со дня рождения выдающегося татарского ученого и просветителя Каюма Насыри. В фильме снялись актеры Фанис Зиганшин и Данил Зинатуллин. После просмотра зрители смогут пообщаться с автором фильма.

Начало второго показа запланировано на 19:40.

19 августа в Татарском культурном центре пройдет показ иммерсивного спектакля «Секреты татарской кухни» Фото: ieml.ru

«Секреты татарской кухни»

19 августа в Татарском культурном центре (Малый Татарский переулок, 8, стр. 1) пройдет показ иммерсивного спектакля «Секреты татарской кухни» с дегустацией татарских блюд и напитков.

Гастрошоу представит шеф-повар, создатель курса по домашней татарской кухне, кулинарный консультант телевизионных передач и эксперт гастрофестивалей Ринат Галиакберов.

Галиакберов – ученик знаменитого татарского кулинара Юнуса Ахметзянова, который в 60-70-х годах собрал и восстановил множество рецептов татарской кухни, возрождая утерянные блюда и собирая редкие рецепты.

Мероприятие начнется в 18:30.

20 августа пройдет День татарской книги «Татарские маяки» Фото: © «Татар-информ»

«Татарские маяки»

20 августа масштабная программа развернется на нескольких площадках: в среду пройдут День татарской книги, презентация Татарского книжного издательства, открытие выставки «Москва: город вязевый», возложение цветов и музыкально-литературный вечер памяти Разиля Валеева.

С 14:00 в фойе Татарского культурного центра Москвы (Малый Татарский переулок, 8, стр. 1) начнет работу выставка картин проекта «Москва: город вязевый». Экспозицию, организованную при поддержке Духовного управления мусульман России, представят член Московского союза художников Мурад Анаев и художник-монументалист Сания Саженская.

С 15:30 до 17:45 пройдет День татарской книги «Татарские маяки». Здесь запланированы презентации книг, посвященных героям специальной военной операции из Татарстана, которые ценой своей жизни защищали Родину.

· Повесть директора ГТРК «Татарстан» и писателя Фирдуса Гималтдинова «На шаг опережая смерть».

В произведении раскрывается боевой и жизненный путь Ильнура Хаертдинова, бойца батальона «Тимер» с позывным Фаза, который эвакуировал с передовой около двухсот раненых на мотоцикле «Урал». История основана на реальных событиях, подтвержденных документами и воспоминаниями родных и сослуживцев. Ильнур Хаертдинов дважды кавалер ордена Мужества, награжден медалью «За спасение погибающих» и орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Погиб 6 июня 2024 года под Угледаром.

· Повесть «Энекәш» писательницы Гелюсы Закировой, созданная по рассказам ее брата – Ильнура Закирова, мобилизованного осенью 2022 года.

Главный герой – простой сельский парень Амир Фазылов (позывной Физик), служивший рядовым-пулеметчиком и погибший в январе 2025 года на территории Луганской Народной Республики. В повести отражены идеалы и взаимоотношения татарстанских ребят, защищающих Родину, а также сохранение человеческих качеств в экстремальных условиях.

Произведение Закировой было удостоено 1-го места в номинации «Повесть» на татарском языке литературного конкурса «Геройлар янәшә» – «Герои рядом» в июне 2025 года.

Авторы книг представят эти издания, выпущенные в рамках проекта медиахолдинга «Казан утлары».

Вторая часть программы будет посвящена презентации новых изданий Татарского книжного издательства Фото: © «Татар-информ»

Презентация Татарского книжного издательства

Вторая часть программы будет посвящена презентации новых изданий Татарского книжного издательства, раскрывающих культурное наследие татарского народа.

Участникам события представят книгу «Каһарман каләме», изданную к 80-летию Победы. В сборник вошли биографические данные и произведения татарских писателей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Книга раскрывает патриотизм и мужество авторов, придавая особое значение знакомству с литературой того времени.

Поэт и главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова расскажет о знаменитом романе татарского писателя Абдурхамана Абсалямова «Белые цветы». В рамках презентации будет представлена выставка с фотографиями, документами и личными вещами автора, а также проведен исторический экскурс в создание романа и его роль в развитии татарской классической прозы XX века.

Кандидат исторических наук, доцент Казанского федерального университета Марат Гатин представит свою книгу «Золотая Орда», рассказывающую об истории возникновения, развития, расцвета и упадка великой средневековой евразийской империи.

Помимо этого, пройдет презентация книги «Татарские народные сказки» – уникального издания на трех языках: русском, татарском и английском. Цель – обратить внимание читателей на богатство и ценность народной мудрости, сохраненной в устном творчестве татарского народа.

Музыкально-литературный вечер памяти писателя и общественного деятеля Разиля Валеева пройдет 20 августа Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Музыкально-литературный вечер памяти Разиля Валеева

Перед музыкальным вечером, в 18:30, состоится церемония возложения цветов к памятнику великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Место проведения – сквер по адресу: ул. Новокузнецкая, 13, стр. 1. Ожидается участие председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина в церемонии возложения цветов и в концерте памяти поэта Разиля Валеева.

Музыкально-литературный вечер памяти писателя и общественного деятеля Разиля Валеева начнется в 19:00.

Судьба одного из самых известных поэтов Татарстана неразрывно связана со столицей. Разиль Валеев учился в Москве пять лет – окончил Литературный институт имени М. Горького, в столице вышла в свет его первая книга.

Уже будучи известным государственным деятелем и поэтом, Валеев часто приезжал в Москву из Казани, посещал Полпредство Татарстана. Он встречался с татарской общественностью, читал свои стихи, а песни на его слова исполняли известные артисты. Также он принимал участие в церемонии открытия памятников Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю в российской столице.

Фонд татарской культуры имени Рашита Вагапова подготовил в память о нем концертную программу. В ней примут участие Рустам Асаев, Гульсирень Абдуллина, Азат Абитов, Ранис Габбазов, Айнур Муратов, Ильдар Киямов, Булат Гатауллин, Айгуль Зайнуллина, Илюза Валиуллова, Булат Шарипов, Динар Шарафетдинов и Рустам Егоров.

Из Казани на мероприятие приедут народный поэт Республики Татарстан Ркаил Зайдулла, а также поэт и писатель, лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля Ленар Шаех.

Кроме того, в программе запланирована церемония награждения медалью «100 лет генералу армии М. Гарееву».

21 августа в Международном доме музыки пройдет торжественный вечер с участием мастеров искусств республики Фото: rais.tatarstan.ru

Вечер мастеров искусств и выставка картин

В завершающий день культуры Республики Татарстан, 21 августа, в Международном доме музыки пройдет торжественный вечер с участием мастеров искусств республики. Начало в 18.00.

В фойе концертного зала зрители смогут познакомиться с выставкой картин «Москва: город вязевый», с деревянными скульптурами Риваля Бикмухаметова, экспозицией редкого фонда, а также посетить выставку-продажу книг Татарского книжного издательства.

Организаторами Дней культуры Татарстана в Москве выступают Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации и Министерство культуры Республики Татарстан.

Мероприятия проходят при содействии ГБУК РТ «Татаркино», Региональной Татарской национально-культурной автономии Москвы, Духовного управления мусульман России и Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова.