В КФУ представили книгу Гелюсы Закировой «Энекәш» про СВО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

1 апреля в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ презентовали книгу писателя, журналиста, главного редактора журналов «Мәгариф» и «Гаилә һәм мәктәп» Гелюсы Закировой. Повесть «Энекәш» опубликована в серии «Библиотека “Казан утлары”».

Презентация была организована кафедрой татарской литературы Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ совместно с акционерным обществом «Татмедиа». Участниками встречи стали студенты отделений татарской филологии, журналистики, преподаватели института. Напомним, широкой общественности книгу впервые представили 19 марта в «Литературном кафе» в здании «Татмедиа».

«Энекәш» – первая книга на татарском языке, посвященная СВО. Гелюса Закирова рассказала историю ее создания.

«Книга писалась не для публикации. Я писала, потому что было очень больно за близкого мне человека, чтобы хоть как-то облегчить это тяжелое состояние. В такие минуты думаешь - хорошо еще есть возможность излить душу бумаге. Ни одно событие в книге не высосано из пальца, все события связаны с нашей семьей. Все эти ребята прошли через мою судьбу, у каждого из героев есть прототип. Это - история одной семьи. На презентации в “Татмедиа” эта книга была объявлена как первая книга на татарском языке, посвященная специальной военной операции», - сказала автор.

Участники встречи смогли увидеть некоторые сцены из книги в исполнении артистов молодежного театра «Мизгел» Института филологии и межкультурных связей. Диалоги между Физиком (позывной главного героя - ред.) и его близким другом Сулимом, который тоже погиб в спецоперации, встреча Физика вернувшегося в отпуск, с отцом - все это ожило перед глазами зрителей.

«Это было очень волнительно для меня. Когда пишешь - это одно состояние, а когда видишь вот так вживую - совсем другие впечатления. Спасибо вам, получилось очень трогательно, и пронзительно. Я даже не ожидала, что будет такая встреча, обычно они проходят в “дежурном” формате», - поделилась Гелюса Закирова.

Книга «Энекәш» посвящена родному брату Гелюсы Ильнуру, который погиб в зоне СВО. В октябре 1922 года он был мобилизован и служил пулеметчиком в 1234 полку. Весной 2024 года боец получил ранение, но после реабилитации вновь присоединился к своему полку. Погиб 21 января 2025 года. Посмертно награжден медалями «Участник специальной военной операции», «За отвагу».

Книгу Гелюсы Закировой «Энекәш» можно приобрести в редакции журнала «Казан утлары», в «Литературном кафе» на ул. Декабристов, 2, в офисах «Татмедиа» в районах Татарстана и интернет-магазинах.