Драматург Айгуль Ахметгалиева: «Не понимаю вопроса «Почему надела платок, почему сняла?»

Автор сценария к фильму «Әниләр һәм бәбиләр» и призер «Новой татарской пьесы – 2024» рассказала в интервью «Татар-информу» о конкурсе пьес в Камаловском театре, работе над киносценариями, отношениях Волжской с Кариевым, гендерных стереотипах в творчестве, а также о том, почему она сняла хиджаб.





Айгуль Ахметгалиева: «Новая татарская пьеса» открыла мне двери в мир драматургии, поэтому я благодарю этот конкурс и признаюсь ему в любви»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Боялась испортить первоисточник «свежим авторским взглядом»

— Пьеса «Мосафирлар» («Странники») недавно принесла вам специальную премию Министерства культуры РТ. Были у вас работы, которые не побеждали?

— «Новая татарская пьеса» открыла мне двери в мир драматургии, поэтому я благодарю этот конкурс и признаюсь ему в любви. Да, моя самая первая пьеса не стала победителем, но милостью Аллаха она сейчас много ставится в национальных театрах Татарстана, Башкортостана и других регионов России. Позже я показала драму «Голову кладу тебе на колени» Туфану абый [Миннуллину]. Спасибо ему большое, он дал мне просто золотые рекомендации, вселил веру в себя словами: «У тебя может получиться, пиши». Вторая моя комедия «Муж на час» тоже не стала победителем, но была потом поставлена в Оренбурге, Набережных Челнах, на сцене Сибайского государственного театра и в академическом театре имени Гафури в Уфе.

В дальнейшем мои пьесы были в числе победителей. Это драма «Дерево счастья», «Волжская», которая была поставлена в театре Кариева, а в полном варианте — в уфимском театре «Нур». Драма «Полыни сладкий вкус», включенная в репертуар Оренбургского государственного театра, в 2018 году удостоилась премии губернатора «Оренбургская лира». Победителем конкурса в Камаловском театре стала и моя пьеса «Пароль «Нет!».

В 2024 году отправила на конкурс пьесу «Мосафирлар» («Странники»), было приятно, что ее тоже оценили. Я писала ее в отпуске летом и буквально болела этой историей. Через жизнеописание пророка Ноя я хотела переосмыслить нашу нынешнюю жизнь. Можно сказать, что это попытка посмотреть философским взглядом на ум и его стремление к справедливости. В качестве эпиграфа к произведению выбрала аят из Корана и отрывок из стихотворения Тютчева «Фонтан». Все же наше сознание ограничено, есть высший разум, который намного шире его, и достаточно осознать эту простую истину, чтобы жить в гармонии с собой.

«Идеи появляются сами собой, от меня это не зависит» Фото предоставлено Айгуль Ахметгалиевой

— Сложно ли было адаптировать к современности и формату кино нашумевшую в советское время пьесу «Әниләр һәм бәбиләр» (дословно «Матери и малыши», в русскоязычных переводах – «Колыбельная», «Дочки-матери», – прим. Т-и) Туфана Миннуллина?

— Сценарий мне предложила написать Миляуша Лябибовна Айтуганова, я очень благодарна ей за доверие. Конечно, поначалу всегда волнуешься от чувства колоссальной ответственности. Во-первых, боялась испортить первоисточник «свежим авторским взглядом» и оскорбить память Туфана абый. Во-вторых, эту сценическую драму многие успели полюбить и планку опускать никак нельзя.

Утешает одно: классик на то и классик, что поднятая им проблема никогда не теряет актуальности. Вы заметили, в последние годы театры стали возвращаться к творчеству Туфана Миннуллина? Потому что в них темы, близкие людям, вызывающие подлинные чувства и эмоции, берущие за душу, реплики, ставшие афоризмами. И эта пьеса рассказывает не только о матерях и малышах, но и о болевых точках нашего общества. Устарела ли философия любви и ненависти, милосердия и жестокости? Сегодня многие психологи учат: в первую очередь берегите себя и любите себя. Не говорю, что они не правы, но ведь когда-то такая позиция называлась эгоизмом. А где эта грань и как ее определить? Чрезмерное себялюбие может привести к трагедии... Туфан абый мастерски раскрывает эти темы!

Работая над сценарием, я консультировалась с Альфией Туфановной – всегда уважала ее за строгость, прямоту, сочетающиеся с теплотой и внутренним светом, как и у ее отца. Наше общение завязалось, когда я работала в редакции и готовила интервью с Нажибой Ихсановой. Помню, когда попала в их дом, меня впечатлили образованность и трепетное, уважительное отношение друг к другу. По сей день, работая над постановками произведений Туфана абый в челнинском театре, звоню по любому вопросу Альфие ханум. Она приходила на наши премьеры, писала о них с большой теплотой. И в случае со сценарием я тоже чувствовала от нее только уважительное отношение.

«Обучающие вебинары по кинодраматургии тоже считаю для себя очень полезными» Фото предоставлено Айгуль Ахметгалиевой

«Инструктор говорит: «Похоже, вы рисковая! Значит, сдадите с первого раза»

— Расскажите о своем сценарном опыте. И что для вас интереснее писать — сценарии, пьесы, прозу?

— Моим первым опытом работы киносценаристом стала экранизация романа «Белые цветы» для канала ТНВ. Когда позвонила Миляуша Лябибовна, я заколебалась, но потом подумала: «Другие же делают, почему я не могу?» А потом уже родился не один фильм в сотрудничестве с режиссером Нуранией Замалеевой, которые, кстати, повторяли все новогодние праздники. Отзывы на них до сих пор появляются в социальных сетях. А позже я с большим интересом присоединилась к команде авторов, пишущих продолжение ситкома «Рәхәт яшибез». Ваши обучающие вебинары по кинодраматургии тоже считаю для себя очень полезными, спасибо вам большое.

Не думаю, что смогу дать однозначный ответ. Все новое мне интересно. Но сейчас уже побаиваюсь своей способности говорить «да» любому проекту, о котором прежде даже не слышала. Много лет назад муж предложил мне отучиться в автошколе и получить водительские права. Я бездумно согласилась. Началось обучение, мы вышли с инструктором на площадку. Он велел мне сесть за руль и показал дорогу метров в пятьдесят: езжайте, говорит, прямо. Не то чтобы ехать, я не знала даже, где находится зажигание! Куда вставлять ключ, спрашиваю. Инструктор говорит: «Да, похоже, вы рисковая! Значит, сдадите экзамен с первого раза».

Вот примерно так же я рискнула в жанре драматургии. Считаю его самым сложным, поэтому, наверное, он мне так интересен. Для меня это способ определить границы своих возможностей, испытать себя.

«Моим первым опытом работы киносценаристом стала экранизация романа «Белые цветы» для канала ТНВ» Фото предоставлено Айгуль Ахметгалиевой

— Как и из чего рождаются идеи?

— Они появляются сами собой, от меня это не зависит. До сих пор не понимаю, как написалась поэма «Время», с которой я выиграла конкурс, организованный тогдашней комиссией при Президенте РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. Я ехала на машине к дому, а впереди меня прямо по центру дороги шел подросток в черной куртке, черной шапке, совершенно не обращая внимания на мои сигналы. Меня охватило чувство досады. А потом смотрю — он остановился возле таблички у подъезда и что-то читает. Я тоже, заходя в подъезд, из любопытства бросила туда взгляд. А это оказалось объявление с телефоном доверия. Отсюда сами собой родились первые строки поэмы: «Мир был глух…» Я рассердилась на парня за его «глухоту», а ведь, возможно, это мы к нему были глухи.

«По мнению современников, характер у Сахибджамал был далеко не сахар»

— В 2019 году в Таткнигоиздате вышел ваш роман «Туташ» о Сахибджамал Гиззатуллиной-Волжской. Как проходила работа над книгой?

— Если честно, когда беру в руки роман «Туташ», иногда сама удивляюсь, как смогла проделать такой колоссальный труд, говорю это без преувеличения. На его написание было дано всего два года, если не ошибаюсь. По условиям, к концу октября 2016 года надо было сдать произведение не менее чем на 500 страниц.

«Я всегда прошу Всевышнего дать мне на моем пути только хороших людей. Так и было всегда» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Очень благодарна Рафису Харисовичу Курбанову, тогдашнему председателю Союза писателей РТ, который предложил мне принять участие в этом грантовом проекте, где пять писателей должны были написать романы о пяти знаменитых личностях татарского народа. Он показал мне список, выбирай, мол, о ком хочешь написать. Это же такая колоссальная ответственность — написать целый роман! Увидев мои сомнения, Рафис абый сказал: «Ты сможешь».

Поначалу выбрала Баки Урманче, но потом решила писать о Сахибджамал Гиззатуллиной-Волжской, сказалась моя любовь к театру. Казалось бы, личность известная, материалов о ней должно быть много, два года — срок немалый… Только потом я поняла, в какую бездну нырнула с головой. Оказалось, у Волжской даже метрики нет и ни один ученый не смог определить точную дату и место ее рождения. Даже в своих рукописных дневниках, сохранившихся в архиве, Волжская писала в разных местах разные даты.

С местом рождения тоже пришлось повозиться. В дневниках она пишет, что ее отец Гиззатулла Хамидуллин родился в селе Тугаево (Әрә) Зеленодольского района, я долго искала в архивах документы, относящиеся к этой деревне, но никого с такими именем-фамилией найти не удалось. К счастью, в архиве Ижевска нашла очень ценный документ, согласно которому Сахибджамал Гиззатуллина родилась в селе Альменево Козловского района нынешней Чувашской Республики. Согласно тому же документу, год ее рождения — 1900-й.

Позже, когда работала с документами, связанными с Альменево, в архивах милостью Аллаха были найдены Гиззатулла Хамидуллин и его родственники. Вот тогда все встало на места.

«Если честно, когда беру в руки роман «Туташ», иногда сама удивляюсь, как смогла проделать такой колоссальный труд» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— Кто был вашим консультантом по биографии Волжской?

— Мне очень помогли советы покойного Джаудата абый Миннуллина, знаменитого татарского историка. Вообще кто только не помогал мне эти два года! Если составить список, получилась бы целая книга. Наверное, я переговорила с людьми со всего мира. Особую благодарность хотелось бы выразить Флеру Багаутдинову, который помог с ценными документами, связанными с эпохой культа личности. Спасибо Факилю Сафину, который прочитал рукопись романа и дал ценные советы. Татарские театры, музеи, редакции, ученые, врачи, помнящие Волжскую, Эльза ханум, жившая с ней по соседству, медсестры, принимавшие ее когда-то в чистопольской психиатрической больнице. Шаг за шагом выстраивалась цепочка событий, сколько помощи было от людей!

Даже после того как роман был написан, Волжская меня еще долго не отпускала. Мне хотелось увидеть ее судьбу в виде спектакля или фильма, так родилась версия пьесы «Яратып туялмадым» («Не налюбилась», – прим. Т-и), которая и стала победителем «Новой татарской пьесы». Для театра Кариева я по предложению режиссера Рената Аюпова написала новую версию пьесы, взяв только одну сюжетную линию. [Уфимский] Театр «Нур» же поставил версию оригинального масштабного спектакля с некоторыми сокращениями. Хочу подчеркнуть, что спектакль «Туташ» там поставлен на основе написанной мной пьесы, а не инсценировки романа.

— По дневникам Волжской можно сделать вывод, что Габдулла Кариев в какой-то мере присвоил лавры Туташ. Как вы считаете?

— К сожалению, точной информации об отношениях Волжской и Кариева нет. Волжская часто критикует Кариева в своих рукописях, но стоит ли воспринимать эти слова как объективную оценку? Потому что, согласитесь, палка бывает о двух концах. По мнению современников, характер самой Сахибджамал был далеко не сахар. Наверное, многие недолюбливали ее за прямоту и правдорубство.

В то же время попытка Кариева взять бразды правления в свои руки, выгнав лидера труппы Ильяса Ашказарского, показывает, что он тоже был крепким орешком. Как говорится, две бараньи головы в один котел не поместятся. Наверное, два лидера, два талантливых человека не смогли бы тихо-мирно работать бок о бок. Мы часто наблюдаем, что настоящий талант бывает непрост в общении, у каждого есть свои тараканы... Но Кариева извиняет один факт: когда Волжская уехала в Уфу, он приехал к ней, чтобы уговорить вернуться. Сохранилась его записка со словами «Туташ, я ваш преданный раб»...

«К платку повышенное внимание. Кого-то он пугает, кто-то воспринимает его как имидж, кто-то считает веянием моды» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Никогда не возникало мысли, что, будь я мужчиной, добилась бы большего»

— Несмотря на свое прекрасное образование, вы не гнушаетесь учиться у старших мастеров и коллег по перу. Кого считаете своим наставником?

— Я всегда прошу Всевышнего дать мне на моем пути только хороших людей. Так и было всегда. Мои учителя, мои одноклассники, мои коллеги, мои соседи, мои современники... Даже со случайными попутчиками я часто заводила дружбу и поддерживала долгую связь. Говорят же, век живи – век учись. Где бы и с кем бы я ни общалась, стараюсь чему-то научиться, независимо от того, старше человек меня или намного моложе. У каждого есть то, чего я не знаю.

Например, своих племянниц я прошу научить меня молодежному сленгу. Из гостей обязательно возвращаюсь с новым рецептом. Пообщаешься с философом — по-новому смотришь на мир. Послушаешь проповедь хазрата — глубже погружаешься в секреты душевного успокоения. Отвечая на этот вопрос, придется составить довольно большой список моих наставников, поэтому я надеюсь, что те, кого я не упомянула, на меня не обидятся.

Я никогда не забуду советов Сагадата абый Ибрагимова, которые я получила от него будучи студенткой. А мои учителя Мухаммет Магдеев и Альберт Яхин помогли мне взглянуть на концепцию литературного творчества с другого ракурса. Такие великие современники, как Туфан Миннуллин, Разиль Валеев, Роберт Миннуллин, помогли мне поверить в свои силы — как их можно забыть?

«Туфану абый [Миннуллину] спасибо большое, он дал мне просто золотые рекомендации, вселил веру в себя» Фото предоставлено Айгуль Ахметгалиевой

Сборник проповедей Джалиля хазрата Фазлыева – моя настольная книга, он же своими отзывами на мои произведения помогает мне творчески раскрываться. Я часто организую интервью с имамом-мухтасибом Набережных Челнов Альфасом хазратом Гайфуллиным, каждое его слово, каждая мысль — сами по себе уроки. Однажды он сказал: «Аллах любит терпеливых». Эти слова являются для меня точкой опоры. Мы часто общаемся с ученым и переводчиком Фатихом Кутлу — сила его веры является для меня примером. Отдельной школой в области театра для меня является творчество Фарида Бикчантаева, я очень люблю его спектакли.

Да, из этого списка родился бы целый роман. Я также благодарна своим родителям за все, чего я добилась. На протяжении всей нашей жизни книги были самой большой ценностью в нашем доме, а еще нас учили ценить духовное богатство. Поэтому я до сих пор смотрю на мир сквозь розовые очки, и все люди видятся мне хорошими. Даже сталкиваясь с лицемерием, я стараюсь отпускать его словами: «Бог им судья».

— Существует мнение, что творческие профессии — не женское дело. Считаете ли вы, что достигли бы большего в творчестве, родившись мужчиной?

— Интересный вопрос. Я очень рада, что родилась женщиной. И я довольна своей работой и своими достижениями. У меня никогда не возникало мысли о том, что, будь я мужчиной, я бы добилась большего. Главное, быть благодарной за то, что есть, потому что даже лев не может сделать больше, чем ему дано. У каждого есть путь, заданный Всевышним, и только он, Всевышний, дает вдохновение, усилия, здоровье и успех. Мужчина вы или женщина, вы не можете сказать: «Я сделал то, я создал это». Сначала привяжи верблюда, а потом доверь его Всевышнему. Сделай все, что можешь, и доверь результаты Богу.

И я бы не стала говорить о том, что в творческой сфере у мужчин есть какое-то преимущество. Хотя у мужчин логика, политические взгляды и холодный ум перевешивают чашу весов, в каких-то ситуациях требуются женская гибкость и способность приспосабливаться. Даже будучи женщиной, можно добиться многого, какую бы цель вы ни ставили перед собой. Кто-то пытается зарабатывать на жизнь карьерой, кто-то видит себя только домохозяйкой. Кто-то недоволен тем, что имеет, считает, что его недооценивают. А мне кажется важным здоровье близких и мир во всем мире. И в этом появляется вдохновение, находятся время и силы что-то написать.

Но я не могу сказать, что посвящаю себя творчеству целиком. Жизнь слишком коротка, хочется насладиться каждым ее мгновением – и в гости сходить, и в путешествие съездить, и в спортзал успеть. Но это уже после работы, потому что весь день я провожу в любимом театре. Я благодарна Всевышнему за все, что мне дано. Только и всего.

— В последнее время вы стали появляться на людях в светском виде, без платка. С чем связано такое решение?

— Ношение платка я считаю личным делом каждого и не понимаю вопроса «Почему ты надела платок, почему сняла?» Почему-то у нас никто не обращает внимания на полураздетых девушек на улице и никто не тыкает их носом в голый пупок или короткую юбку. А вот к платку такое повышенное внимание. Кого-то он пугает, кто-то воспринимает его как имидж, кто-то считает веянием моды. В Коране есть ответы на вопросы о том, как женщина должна быть одета, когда надо носить хиджаб, когда его можно снимать. Эти аяты хазраты трактуют по-разному, но истину знает только Всевышний Аллах.

Ахметгалиева (Муллагалиева) Айгуль Габдулловна – писатель, журналист.

Родилась 27 ноября 1973 года в деревне Старое Сафарово Актанышского района Татарстана.

Окончила факультет татарского языка, литературы, истории и восточных языков КГУ.

Работала в редакциях газет «Мәгърифәт» (Казань), «Нур» (Набережные Челны), журналов «Мәйдан», «Казан утлары». Преподавала в Набережночелнинском пединституте.

Член Союза журналистов РТ, Союза писателей РТ, заслуженный деятель искусств.

В 2011 году удостоена премии имени Сажиды Сулеймановой. Драма «Бәхет агачы» («Дерево счастья») стала победителем республиканского конкурса «Новая татарская пьеса – 2012».

В 2014 году получила грант Министерства культуры и Союза писателей Татарстана на создание романа о выдающейся актрисе Сахибджамал Гиззатуллиной-Волжской.

Лауреат Международной премии имени Махмута Кашгари, премии им. Сажиды Сулеймановой (2011), литературно-общественной премии им. И. Юзеева (2021), премии имени Т. Миннуллина (2024).