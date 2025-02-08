«Соединяющий миры»: телеканал «Культура» представит документальный фильм о Каюме Насыри

14 февраля, в день 200-летия Каюма Насыри, телеканал «Культура» покажет документальный фильм «Соединяющий миры», рассказывающий историю жизни татарского ученого-просветителя. «Татар-информ» поговорил с режиссером Андреем Лысяковым, чтобы понять, почему герой его 44-минутной ленты до сих пор остается важной фигурой межнационального диалога.





Режиссер Андрей Лысяков рассказал о том, как снимал картину о татарском просветителе Каюме Насыри

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я вижу в татарской культуре потенциал для историй»

– Андрей Александрович, откуда появился запрос на документальный фильм про Каюма Насыри?

– Я этот проект себе намечтал. С Каюмом Насыри меня познакомила Альбина Абсалямова (главный редактор журнала «Казань», – прим. Т-и). А с ней мы, в свою очередь, познакомились случайно на частном приеме. К тому моменту я написал свой первый мюзикл «Как появился Дед Мороз», который поставили как Президентскую елку. Рассказал о нем Альбине, поскольку вижу в татарской культуре потенциал, на котором можно построить целую волну таких историй. На их основе можно «докрутить» персонажей, изобразить их в красках. Как в «Аладдине» изобразили джинна, который в старой сказке абсолютно статичен. Все старые сказки очень немногословны, устное народное творчество передавалось очень простой лексикой.

И я сказал Альбине: «Мне нужен бестиарий, мне нужны персонажи». Она говорит: «Почитай Каюма Насыри». Я обратился к его исследованиям, чтобы получить опору, базу, зерно. Изобразить детали, создать вселенную, как это сделала Джоан Роулинг: на основе староанглийских сказок, кельтских поверий, добавив туда латыни, все это замиксовала. Главное – придать этому очень много деталей, которые создадут ощущение достоверности. Вот детали: это палочка, она из тиса или из бука, она так пахнет. Человек это читает и начинает в это верить.

Лет пять я жил идеей создать что-то либо на основе Каюма Насыри, либо про Каюма Насыри. И вдруг раздается звонок. Редактор канала «Культура» Ирина Благоверова говорит: «Есть такая задача – снять фильм про Каюма Насыри. Поскольку ты находишься в Казани, знаешь, с чего начать, куда пойти, к кому обратиться, давай ты возьмешь это на себя?» Конечно, я ответил: «Давай!»

Мы подписали договор подряда с телеканалом «Культура» и на деньги телеканала сняли этот фильм.

– В чем была его задача?

– Любой продукт обязан быть зрительским. Все фестивальные фильмы, все заумно-элитарное – для того, чтобы осваивать бюджеты. Фильм, в том числе документальный, должен быть прежде всего зрительским.

Каюм Насыри, конечно, фигура неоднозначная, и многие его современники отзывались о нем нелестно. Плюс ко всему нужно предположить, в каких условиях все это происходило. Середина XIX века – это маленькие бревенчатые домушечки, печечки, свечечки. Все это бесконечно стремится к тому, чтобы можно было дешево это протопить. Все это выглядело очень бедно и скромно на фоне наших представлений об историческом кино.

Сейчас исторические фильмы – это меха, соболя, тройка туда, тройка сюда, две тысячи опричников, двести пушек и так далее. На самом деле, если посмотреть почти на любое историческое здание, мы увидим, что оно маленькое и тесное. Вся жизнь Каюма Насыри происходила на пяти квадратных метрах при том, что своего угла он не имел всю свою жизнь. Ему не принадлежали ни квартира, ни дом.

Если мы будем говорить о Каюме Насыри буквально, мы увидим человека, который с рождения был слеп на один глаз, хром на одну ногу, весьма нелюдим и на исходе своей жизни вообще за собой не следил.

«При жизни у Каюма Насыри не было ни одного портрета в силу того, что это был харам» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На русской половине его никто не ждал»

– Никогда не слышал о его слепоте.

– Это факты, о которых [в фильме] расскажут Азат Ахунов (ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусств им. Г. Ибрагимова, – прим. Т-и) и Ильдус Загидуллин (доктор исторических наук, старший научный сотрудник Центра исламоведческих исследований, – прим. Т-и). Каюм Насыри не видел одним глазом, был хромым, невысоким, не очень симпатичным. Всю жизнь его никто особенно не любил, не почитал и не уважал, за исключением его учеников. Только ученики и последователи поняли масштаб его личности, поняли, зачем он им нужен. Он эту «нужность» создал, выстрадал, сгенерировал своей душой и разумом.

Своей задачей я видел показать масштаб именно души, размах его разума. Те сдвиги, которые он своей деятельностью совершил в том обществе, которое тогда существовало. Для меня это загадка – человек родился в семье муллы и мог всю жизнь безбедно жить. Его карьера была предначертана: он идет в медресе, учится, получает свой приход и дальше живет в верхушке общества.

Тем не менее он видит, что его соплеменники, этнические татары, составляющие 1/7 часть населения Казани, продолжают замыкаться в своем анклаве.

Как говорит Азат Марсович [Ахунов], татарам нечего было делать в русской части города, по ту сторону Булака. Они могли туда попасть, но им там нечего было делать. Они туда не ходили, они не понимали, о чем там говорят. Татары и русские не понимали друг друга без переводчика.

Каюм Насыри в какой-то момент решил это изменить. Его никто не ждал на русской половине, его там не сильно уважали. Мы открывали историю православной духовной семинарии, и он там даже не упоминается. Упоминается только его позиция – «практикант»: «Практика татарского языка, для чего следует употребить какого-либо природного татарина, с окладом». Будучи мусульманином, он 15 лет проработал в православной духовной семинарии.

«Своей задачей я видел показать масштаб именно души, размах его разума» Фото предоставлено Андреем Лысяковым

«Если хочешь денег, соверши, пожалуйста, работу»

– То есть имя ни разу не упомянуто?

– Да, просто позиция, «практикант», на которую есть статья расходов. В православии его никто не ждал. Но за то, что он оказался в духовной семинарии, татары его, мягко говоря, не любили.

– Свой среди чужих, чужой среди своих.

– Да. Занимаясь, создавая, изучая, эволюционируя, он добился того, что его приняли в научном университетском сообществе. Ему дали трибуну, его исследования принимали к публикации. Учитывая, сколько стоило напечатать книгу в XIX веке... Все набиралось вручную, издать толстую книгу было очень дорогим удовольствием. И казанское научное сообщество приняло его труды к публикации на русском языке.

– Он уже занимался на тот момент предпринимательством? Печатал книги?

– Он занялся книгопечатанием на татарском и русском языках приблизительно в одно время, и лучше об этом расскажет Азат Марсович. По фактам лучше к нему, потому что я могу наврать. Но предпринимательством Каюм Насыри стал заниматься раньше. Первые деньги он зарабатывал переводами и тем, что был торговым представителем, представлял «лейбл» своего старшего брата, который производил мыло и свечи. Каюм Насыри здесь занимался закупкой тары, в которой продавали мыло, логистикой и вел деловую переписку. Объемы торговли его брата доходили до 12 вагонов товара зараз.

В переписках отец все время требовал денег на поддержку семьи и рода. А брат говорил: «У меня обороты большие, а прибыль маленькая. Все уходит, много денег прислать не могу». Просто так родня друг другу денег не давала, не принято было. Если твой брат захотел что-то напечатать, просто так никто ничего не даст. Если ты хочешь денег, соверши, пожалуйста, работу. Так что ни одной копейки Каюм Насыри ни от родни, ни от сообщества, ни от соплеменников не получил.

– Был воспитан как предприниматель?

– Был воспитан как сын муллы. Но предпринимательство и торговля в исламе считается делом богоугодным.

«Благодаря Каюму Насыри, который постоянно всем трезвонил про татарскую культуру, вся большая Россия воспринимает ее как свою» Фото: кадр из фильма / rt-online.ru

«Открывайтесь миру и торгуйте со всеми»

– Каюм Насыри фактически нашел общий язык между русской и татарской частями города?

– Он открыл соплеменникам одну простую истину: «Если вы не взаимодействуете с внешним рынком – не обязательно русским, а мордовским, удмуртским, марийским, – вы таким образом отсекаете от себя гигантский рынок. Одна седьмая 200-тысячного города – это ваш предел. Либо довольствуйтесь этим, либо открывайтесь миру, начинайте торговать со всеми. А язык нашего международного общения – русский. Вам стоит его знать».

Без русского языка невозможно было завизировать ни одно завещание, ни одну купчую, ни один акт или договор. Все изучают русский язык, а русский мир должен знать про татар, что они такие классные, дружелюбные.

Люди ведь боятся того, чего не знают. Согласно теории «Окна Овертона», татарская культура должна сначала появиться на слуху, потом стать привычной и понятной, а потом и близкой, своей. Благодаря Каюму Насыри, который постоянно всем трезвонил про татарскую культуру, вся большая Россия воспринимает ее как свою. Я считаю, в этом наше конкурентное преимущество.

«Каюм Насыри, конечно, фигура неоднозначная, и многие его современники отзывались о нем нелестно» Фото предоставлено Андреем Лысяковым

«Музыка и актеры создают микровселенную фильма»

– Музыка в фильме тоже оригинальная? Какую роль она выполняет в документальном фильме?

– Музыка и стилистические приемы, которые мы здесь используем, необходимы, чтобы придать продукту современный вкус. Я сужу по молодежи и, например, по моему сыну. Он не выносит советские мультики, не может их смотреть. Они для него медленные, непонятные, всё на одном месте и никакого экшена.

Музыка должна осовременить фильм, дать ему атмосферу. Мелодия выражена очень слабо, чтобы не перебивать текст. Поэтому музыка атмосферная, ambient. Это «подложечный» саундтрек, который нужен, чтобы постоянно возвращать человека в микровселенную, которую мы пытаемся здесь создать. Ровно тем же занимаются актеры.

– Кстати, об актерах. Как появилась идея задействовать их?

– При жизни у Каюма Насыри не было ни одного портрета в силу того, что это был харам. Этот харам потом для себя лично отменил Шигабутдин Марджани, сказав, что его [фотоизображение] рисует не человек, а свет – а свет от Аллаха.

Поэтому облик Каюма Насыри восстанавливали со слов его современников. Представьте, каково рассказывать о человеке, не имея его изображений. Есть какая-то картина, есть другая картина, которую нарисовали с той картины карандашом. Больше ничего нет.

«Занимаясь, создавая, изучая, эволюционируя, он добился того, что его приняли в научном университетском сообществе» Фото предоставлено Андреем Лысяковым

Мест жительства мы доподлинно знаем только два, оба сохранились. Одно из них – нынешний геофак КФУ, который тогда был зданием духовной семинарии, где герой фильма жил на чердаке. Там нечего показывать, это было чердачное помещение, где Каюму Насыри разрешили жить, пока он работал практикантом. Живя в здании Казанской православной духовной семинарии, он читал намаз. Мы это показать не можем никак, кроме как вольной актерской реконструкцией. И показать его избушку в деревне. У нас есть три места, четыре уголка, два-три предмета.

А как рассказывать о человеке 44 минуты, если мы ничего не показываем? Бесконечно показывать документы или его календари? Это будет дико скучно. Нам необходимо разговаривать со зрителем понятным и современным киноязыком, насколько мы можем себе это позволить в рамках телеканала «Культура».

На «Культуре» Владимир Мединский рассказывает о русских генералах и политических деятелях, писателях, царях, при этом есть безумное количество исторических фильмов, которыми можно это иллюстрировать. И это дико дорогое удовольствие, должен вам сказать. Секунда использования цитаты какого-нибудь мультфильма «Союзмультфильма» будет стоить 10-20 тысяч рублей. Если мы не будем делать реконструкцию своими силами, то взять это будет негде и не на что. Соответственно, нужно искать что? Компромисс.

Мы его нашли в таком творческом решении. С Фанисом Зиганшиным мы знакомы достаточно давно, и все это время мы с ним мечтаем что-нибудь снять. Я говорю: «Фанис эфенди, будешь играть Каюма Насыри?» Он говорит: «Буду!» Он сам многое о нем прочитал и узнал.

«У Фаниса Зиганшина много амплуа. Он может за одну секунду, не меняя грима Каюма Насыри, превратиться в маньяка и садиста, просто поменяв интонацию и выражение лица» Фото: vk.com

«Зинатуллин и Зиганшин смотрятся органично»

– Татарский ученый и богослов – его амплуа.

– У него много амплуа. Он может за одну секунду, не меняя грима Каюма Насыри, превратиться в маньяка и садиста, просто поменяв интонацию и выражение лица. Он может сыграть кого угодно, в этом талант актера. При этом у него не существует этических барьеров. Он может за одну секунду перейти на такую лексику, что у вас волосы дыбом встанут. При этом это артист, который понимает, что хорошо, а что плохо. Он тут же вернется, все это высмеет и снова вернется [к роли]. Фанис сделал образ Каюма Насыри благовидным, респектабельным, каким тот и был в расцвете лет, в самой активной жизненной фазе.

Все сценарии пишутся изначально из расчета на то, что фильм будет смотреть герой Светлакова из «Наша Russia», который в трениках и майке-алкашке разговаривает с телевизором. Нам нужно понимать, что нас будут смотреть и такие ребята тоже. Поэтому мы этот вариант прорабатываем и делаем сценарий, который и на его вопросы тоже ответит, и при этом не оскорбит чувств людей, которые стремятся к высокой духовности.

Даниля Зинатуллина я знаю еще больше. Я начал его снимать, когда ему было 7 лет, рекомендовал его в сериал «Девушка средних лет» (2014), который мы делали здесь для телеканала ТВЦ. Он сыграл там главную детскую роль.

«Даниль Зинатуллин сыграл Каюма в юношеские годы, когда тот был любознательным мальчиком, ведомым амбициями» Фото: vk.com

Я за ним наблюдал, где-то мы его рекомендовали, где-то подсказывали, где-то я снимал его в рекламных проектах или эпизодах. Я понял, что он и Фанис могли бы сыграть одного человека в разном возрасте. У меня такая профессиональная деформация – я подмечаю людей, которые могли бы быть такой парой «молодой-взрослый».

Как только мы начали работать над фильмом о Каюме Насыри, я сформулировал режиссерские задачи, и оба актера, не репетируя вместе, очень точно их выполнили. Они были абсолютно похожи, абсолютно одинаковы. Даниль сыграл Каюма в юношеские годы, когда тот был любознательным мальчиком, ведомым амбициями и пониманием того, каким должен быть серьезный, взрослый ученый и деловой человек. Фанис стал его продолжением и этот образ подхватил.

В течение фильма мы постоянно скачем туда-сюда, показываем и того и другого – они смотрятся весьма органично.

– Как вы подбирали экспертов для фильма?

– Есть достаточно возрастные эксперты по Каюму Насыри. Но они скорее эксперты по документам, а нам было важно составить мнение, картину. Мы ведь не столько цитировали документы, сколько… Нам было важно, чтобы человек ярко и красочно рассказал о личности нашего героя.

Поэтому мы сделали акцент на том, насколько интересно люди говорят. Плюс ко всему важно понимать, что это делалось на федеральную аудиторию телеканала «Культура». Это аудитория, с которой нужно говорить понятным для нее языком.

«У меня такая профессиональная деформация – я подмечаю людей, которые могли бы быть такой парой «молодой-взрослый» Фото: vk.com

«Только через диалог культур татарский народ будет во всем успешен»

– Как вы думаете, с чем связана новая волна актуальности Каюма Насыри? Дело ведь не только в юбилее?

– Он критически важен. Он был важен тогда и важен сейчас. Каюм Насыри – это символ и источник вектора, направленного на диалог культур. Сейчас как никогда важно, чтобы национальные регионы были ориентированы друг на друга, стремились к взаимодействию, а не обособленности.

Каюм Насыри утверждал это тогда, и сейчас его мысли актуальны. Как только наш теоретический «веник» распадется на прутики, нас переломают мгновенно. Глупо было бы со стороны наших оппонентов этого не хотеть, и они обязательно будут это делать. Они всегда это делали и логично, что они снова будут к этому стремиться. Как от Советского Союза оторвали Прибалтику, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, точно так же будут стремиться раздробить Российскую Федерацию по национальным границам.

Сейчас Каюм Насыри – это сила притяжения, цементирующая сила, «соединяющая миры». Он и тогда утверждал, что только через диалог культур татарский народ будет успешен во всем: и социально, и религиозно, и культурно, и финансово. Сейчас ровно то же самое. Только через диалог мы сможем сохранить татарскую культуру.

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«Нужно уходить от мифов и стереотипов в отношении Каюма Насыри»

Одним из экспертов фильма Андрея Лысякова выступил ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусств им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ Азат Ахунов.

Азат Ахунов: «У самого Каюма Насыри тоже была предпринимательская жилка. Книги, которые он писал на разные темы, были на самом деле коммерческой продукцией» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Насколько я понял, стояла задача показать Каюма Насыри без стандартного глянца, уйти от стереотипов, которые сложились еще в советские времена», – рассказал «Татар-информу» о своем участии в проекте Ахунов.

По его словам, он старался показать Каюма Насыри оригинальным, важным для своей эпохи человеком, который сделал очень много для того, чтобы татарская нация проснулась и встала на новый путь развития.

«Нам нужно уходить от мифов и стереотипов относительно Каюма Насыри, заложенных в советских учебниках. Понятно, что это служило идеологии того времени. Таков был его политический контекст, такая была конъюнктура», – отмечает Ахунов.

Один из мифов: Каюма Насыри представляли безбожником. Это опровергают письменные документы и завещания, которые можно найти в Центре письменного и музыкального наследия «Мирасханэ» ИЯЛИ. Они говорят о том, что все свое состояние Насыри оставил на дела религии, и суммы были значительные. Последнее опровергает и другой миф о просветителе – многие считают, что он бедствовал.

«У самого Каюма Насыри тоже была предпринимательская жилка. Книги, которые он писал на разные темы, были на самом деле коммерческой продукцией. Его книги — не только просветительская деятельность, но и бизнес. Когда Насыри сильно болел, за ним ухаживали шакирды, и их работа оплачивалась», – рассказывает Азат Марсович.

Тем не менее, несмотря на относительное благополучие, своего дома у ученого не было. Но свой дом в принципе тогда был не у всех, жилье часто снимали в аренду.

«Сейчас идет возрождение ислама»

«В советский период национальным республикам были нужны свои символы и идеалы. У каждого народа должны были быть свои «Пушкин Толстой» – символы, на который можно было ориентировать широкие массы, – напоминает ученый. – В качестве символа и памятника выбрали в первую очередь Габдуллу Тукая как поэта. Из писателей это был Фатих Амирхан, позднее, после реабилитации в 1950-х, к этим именам добавился Муса Джалиль. Каюм Насыри хорошо подходил как человек из области науки».

Ахунов считает, что последние десять лет происходит возрождение традиционного ислама, а труды Марджани и Насыри хорошо для этого подходят, потому что соответствуют идеологии «татарского ислама».

«Сейчас тоже идет переходный этап, возрождение ислама, обращение к своим корням. Ислам здесь возрождался под влиянием «миссионеров с Востока». И не всегда это был правильный ислам, который исповедовался у нас испокон веков», – заключил Ахунов.

«Каюм Насыри жил впереди своего времени»

«В 1871 году Каюм Насыри первым открыл светскую татарскую школу в Казани. Он сам подбирал учебники, переводил арабоязычные труды на татарский и русский языки. После открытия школы он создал татарский энциклопедический словарь, карту с направлением на Каабу для постройки мечетей и совершения молитв. Он давал объяснение детям природных явлений с точки зрения науки: почему небо голубое, откуда появляется пар и так далее», – рассказала «Татар-информу» заведующая казанским музеем Каюма Насыри Кадрия Халимова. Она также выступила одним из экспертов в фильме «Соединяющий миры».

Кадрия Халимова: «В 1871 году Каюм Насыри первым открыл светскую татарскую школу в Казани. Он сам подбирал учебники, переводил арабоязычные труды на татарский и русский языки» Фото: vk.com

Религиозный аспект исторической личности раскрыли заведующий кафедрой общей и церковной истории Казанской духовной семинарии, протоиерей Алексей Колчерин и имам-хатыб мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.

«Каюм Насыри — это выдающийся ученый богослов своего времени. Даже можно сказать, что он жил впереди своего времени. Это сейчас его слова актуальны и понятны. В свое время его называли «Урыс Каюм» («Русский Каюм», – прим. Т-и), обвиняли чуть ли не в предательстве», – рассказал «Татар-информу» Рустам Хайруллин.

Экспертами в фильме также выступили: доктор исторических наук, старший научный сотрудник Центра исламоведческих исследований Ильдус Загидуллин; главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова; кандидат исторических наук, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Национального музея Республики Татарстан Алсу Хайруллина; руководитель музейного объединения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Резеда Данилова.

Жамиль Салимгареев