В День памяти татарского кулинара Юнуса Ахметзянова в Казани прошло гастрошоу

Фото: пресс-служба КИУ имени В.Г. Тимирясова

Иммерсивное гастрошоу «Секреты татарской кухни» прошло во Всемирный день татарской кухни в Казанском инновационном университете им.Тимирясова. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти легендарного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова, родившегося 28 февраля 1927 года.

«Наш факультет открылся в 2007 году, с тех пор мы проводим фестивали и мастер-классы для студентов, направленные на изучение традиций и культуры татар и других народов Поволжья и России. Специалистам по кулинарному и кондитерскому делу полезно знать старинные рецепты наших предков – русских, татар, удмуртов, марийцев, чувашей. Такие мероприятия объединяют молодых людей, ведь в вузе учатся представители разных регионов России», – сообщила декан факультета гостеприимства и дизайна КИУ Елена Матвеева.

Фестивали национальной кухни имени Юнуса Ахметзянова проводятся ежегодно по инициативе Казанского инновационного университета им.Тимирясова. В честь легендарного казанского мастер-повара, создателя библиотеки уникальных рецептов татарской кухни в вузе создана большая студия, оборудованная необходимой кухонной техникой.

Во время гастрошоу в студии Юнуса Ахметзянова гости узнали интересные факты из его жизни и стали не просто наблюдателями, а полноценными участниками кулинарного процесса. Студенты факультета гостеприимства и дизайна КИУ им. Тимирясова выступили перед собравшимися в национальных костюмах. Под звуки курая ребята воспроизвели некоторые эпизоды из жизни автора 17 книг по кулинарии на татарском и русском языках.

Фото: пресс-служба КИУ имени В.Г. Тимирясова

«Юнус Ахметзянович изучал татарскую национальную кулинарию, собирал по татарским деревням и селам старинные рецепты, а также сам их разрабатывал. Благодаря ему о национальной татарской кухне услышал весь Советский Союз», – рассказала гостям старший преподаватель факультета гостеприимства и дизайна КИУ им. Тимирясова Лилия Тимирясова.

Юнус Ахметзянов в общепит попал в 1942 году, начав с рядового повара. В 1967 году на центральной улице Баумана в Казани открылся Дом татарской кулинарии. Первый национальный ресторан Ахметзянова горожане называли местом, где татарскую кухню возвели в ранг искусства. Роскошные интерьеры и официанты в белых перчатках поражали гостей. Хитами заведения были куллама, суп с мясом и лапшой, пельмени с грибами в горшочке, манты из баранины. Здесь подавали выпечку – перемячи, эчпочмаки, а также десерты – чак-чак, губадию и талкыш кэляве. Маэстро проработал в ресторане 16 лет.

В 1980 году Юнус Ахметзянов смело откликнулся на предложение обслуживать и обеспечивать питанием участников и гостей Олимпийских игр в Москве. Воспоминаниями об этом мероприятии позже поделилась его дочь Фарида Юнусовна, в роли которой во время гастрошоу выступила одна из студенток КИУ им. Тимирясова.

«На Олимпиаде-80 все отказывались кормить солдат. А папа радушно встречал тех, кто закончил службу, а поесть не успел. Он давал задание нам опять жарить перемячи, чтобы накормить солдат, милицию. Я плакала: думала, что в Москве буду тортами заниматься, а пришлось всю Олимпиаду перемячи ночами жарить…» – сообщила участница постановки.

Фото: пресс-служба КИУ имени В.Г. Тимирясова

Специальным гостем мероприятия стал ученик Юнуса Ахметзянова, создатель курса «АШ ТАТАР», шеф-повар, бренд-шеф ООО «Чак чак», кулинарный консультант телевизионных передач и эксперт гастрофестивалей Ринат Галиакберов.

Вместе со студентами факультета гостеприимства и дизайна КИУ им Тимирясова на глазах изумленной публики он приготовил вкуснейший сет из татарских национальных блюд: татарский суп «Умач», маленькие блинчики для жениха со шпинатом «Кияу коймагы», катык, сузьму и имбирно-овсяный напиток. Гости из зала активно участвовали в процессе приготовления, а после дегустировали блюда и смотрели видеофильм «Миф о сказке».

«Чтобы стать хорошим поваром, надо хорошо изучить свою национальную кухню. Прежде чем изучать другие кухни, нужно сначала разобраться в своей. На самом деле в татарской национальной кухне все очень просто. Возьмем, к примеру, чак-чак – свадебное блюдо. Перед свадьбой жених отправляет бочку топленого масла и меда невесте и ее родителям. А невеста готовит чак-чак. В большом казане растапливают топленое масло, готовят тесто, взбивают яйца, добавляют муку. Женщины становятся вокруг казана и бросают в него жидкое тесто, оно падает, раздается звук – чак-чак-чак», – рассказал Ринат Галиакберов.

Он поделился воспоминанием о своем великом учителе.

«Учитель был очень строгим и требовательным. Его крепкое мужское слово выдерживал не каждый. Помню, приехала делегация из арабских стран. После подачи первого блюда ну кухне никого не осталось никого, все испугались и разбежались. Представьте: я молодой ученик, мне всего 17 лет. Юнус Ахметзянов зашел на кухню, а я остался один, готовил говяжьи стейки на второе. В то время 20 гостей ждали в зале, официантки от страха прятались за углом, а у меня тряслись коленки… Он один разложил угощение по 20 тарелкам, как художник, сам украсил блюда. Велел мне позвать остальных кухонных работников, сказал: «Улым, иди позови их, я их всех прощу», – рассказал Галиакберов.