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Минниханов принимает участие в Днях культуры Татарстана в Москве
Раис РТ Рустам Минниханов принимает участие в мероприятиях, посвященных Дням культуры Республики Татарстан в Москве. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
В Московском международном доме музыки проходит торжественный вечер с участием мастеров искусства Татарстана. В качестве почетных гостей также присутствуют заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Приветствуя собравшихся, Рустам Минниханов поблагодарил руководство столицы за внимание, уделяемое сотрудничеству с Татарстаном.
«Хочу искренне поблагодарить за неизменную поддержку этой важной традиции заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Для нас, татарстанцев, демонстрация богатой, разнообразной культуры нашей республики в Москве — не только большая честь, но и огромная ответственность», — отметил он.
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