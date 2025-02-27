Мухаметзянова о съемках «Немой кукушки»: «После нескольких дублей с лошадью еле ходила»

Эльдар Гатауллин (Зиатдин) и Саида Мухаметзянова (Кашифа) на премьере фильма «Немая кукушка» в кинотеатре «Мир» в Казани Фото: © Айсылу Хафизова

В казанском кинотеатре «Мир» состоялся премьерный показ полнометражного игрового фильма «Немая кукушка» по одноименной пьесе Зульфата Хакима. Народный писатель РТ сыграл в фильме главного героя Зарифа. Артист также выступил в проекте в роли переводчика и редактора татароязычной части проекта.

Зульфат Хаким, соавтор сценария и исполнитель главной роли в фильме «Немая кукушка» Фото: © Айсылу Хафизова

В титрах фильма «Немая кукушка» значатся два сценариста – Зульфат Хаким и Сергей Ольденбург-Свинцов, который известен по фильму 2009 года «Голубка моя». Продюсер «Немой кукушки» Елена Борисова рассказала, что сценарий ей преподнес Сергей Ольденбург-Свинцов как оригинальное произведение, и только потом она узнала об авторе пьесы. «Мы, как лохи, подали его в заявке на финансирование как оригинальный, а потом оказалось, что у нас есть еще и автор, которому мы должны денег», – сказала она на пресс-конференции.

«Мы, конечно, потом снимали по пьесе», – уточнила продюсер и добавила, что Сергей Ольденбург-Свинцов должен был выступать и в роли режиссера на проекте. Но он из-за путаницы с документами и авторскими правами, а также из-за того, что не появлялся на рабочих встречах и не участвовал в подготовке к съемкам, был отстранен от проекта.

Продюсер фильма «Немая кукушка» Елена Борисова и исполнитель роли Зиатдина Эльдар Гатауллин Фото: © Айсылу Хафизова

Как утверждает Елена Борисова, киностудии пришлось пройти через судебные процессы. «Виноватый мальчик пошел судиться. Отнял у нас год, но он проиграл с позором. Он даже ни на одном суде не был. Я к этому человеку ужасно отношусь, сколько он попортил крови, в итоге мы вынуждены были найти автора. Мы по договору всё подали, всё правильно. Прошли конкурс», – объяснила продюсер казанским журналистам. По словам спикера, на эту неразбериху было потрачено много времени, поэтому, когда пригласили Рауфа Кубаева в качестве режиссера на проект, времени у него на подготовку оставалось меньше положенного.

Пресс-конференция перед премьерным показом фильма «Немая кукушка» в кинотеатре «Мир» Фото: © Айсылу Хафизова

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин подчеркнул значимость выхода фильма в канун Дня Победы. «Приятно, что эта лента выходит именно сейчас. В фильме описываются события, которые были до Великой Отечественной войны. И сейчас, в Год защитника Отечества и [год] 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, перед Днем Победы, этот фильм выходит в прокат», – отметил он и выразил надежду, что зритель оценит кино по достоинству. «Хочется верить, что подобные проекты наших авторов, с нашими актерами, с нашей культурой будут выходить и в дальнейшем», – сказал замминистра.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин Фото: © Айсылу Хафизова

Фильм «говорит» со зрителем не только на русском языке, но и на финском и татарском. «Мы, конечно, сдаем кино на русском языке, безусловно, как требуют правила, но здесь мы настояли на дубляже. Нам было важно, чтобы мы слышали татарскую речь, чтобы русский зритель понимал, о чем говорит. Мы старались, чтобы слышно было татарский язык. И песни», – сказала Елена Борисова.

Роль главной героини, возлюбленной Зарифа Кашифы, сыграла известная певица Саида Мухаметзянова. Она поблагодарила за эту возможность создателей фильма. «Конечно, у меня был опыт актерской игры в Казанской городской филармонии. Первое время я немножко путала грань между игрой на сцене и игрой в фильме. Все-таки в фильме актер должен быть более естественным», – призналась Саида Мухаметзянова. Она также сообщила, что больше всех ее поддерживал на съемочной площадке Зульфат Хаким. «Нас теперь связывает крепкая дружба. Зульфат абый так же, как и я, старается во всех своих произведениях передавать неповторимый татарский код», – пояснила артистка.

Саида Мухаметзянова, исполнительница роли Кашифы в фильме «Немая кукушка» Фото: © Айсылу Хафизова

Рассказывая о самом трудном моменте в съемочном процессе, она упомянула эпизод с лошадью, на которую она должна была запрыгнуть вместе с исполнителем роли молодого Зарифа Илсафом Назиповым: «У лошади одни кости! На этих костях сидеть было очень больно. У меня, честно вам признаюсь, были жуткие синяки после этого».

«Мы с Зульфатом были против этого эпизода с воровством невесты, но режиссер его придумал и решил снять. Когда она вскочила на эту лошадь, это была полная неожиданность! Они потом еще скакали на ней. Наш актер Илсаф всё делает сам, без каскадеров. А на следующий день Саида, бедная, еле ходила. Зульфат переживал, ругался – мол, что вы наделали», – добавила Елена Борисова.

Эльдар Гатауллин исполнил роль финского снайпера в фильме «Немая кукушка» Фото: © Айсылу Хафизова

«Мне пришлось в экстренном порядке выучить еще и финский язык», – признался исполнитель роли Зиатдина Эльдар Гатуллин. «И нужно было передать акцент финских татар. Но мой герой владеет и русским языком, потому что его отец эмигрировал из России после революции», – сказал молодой актер. «Когда мы проходили кастинг, мы не знали, утвердили ли нас на роль. Мне позвонили ночью и сказали: «Давай, завтра приезжай, мы уже снимаем». И для меня это тоже был шок», – прокомментировал Гатауллин.

Картина рассказывает историю двух выходцев из Заинского района, оказавшихся по разную сторону баррикад. Зимой 1939 года, во время советско-финской войны, солдат Зариф из Татарстана оказался на мушке финского снайпера. Зариф поет грустную татарскую песню, которую в мирной жизни пел со своей любимой – Кашифой. Финский снайпер Зиятдин оказался татарином, которому в детстве эту песню пела мать. Так познакомились и подружились советский солдат Зариф и финский снайпер Зиятдин. Кто они – враги или братья? Эти вечные вопросы, на которые есть только один ответ: главное в твоей жизни – это любовь. Всё в твоей жизни имеет смысл только тогда, когда в ней есть любовь.

Фильм снимался в локациях Зеленодольского района Татарстана. Производство картины завершилось в 2024 году, она была представлена на Казанском кинофестивале и получила специальный приз главы Татарстана «За гуманизм в киноискусстве». Это история о любви во время войны, предательстве и братстве на фоне событий советско-финской войны 1939-1940 годов.

Продюсер фильма «Немая кукушка» Миляуша Айтуганова Фото: © Айсылу Хафизова

Как сообщила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова после премьеры, прокат фильма ожидается сразу после праздников, 11-12 марта. «Картина будет показана в четырех городах Республики Татарстан. Предпрокатный показ в Меделеевске, в Набережных Челнах, в Лениногорске и Бавлах. А после этого уже начнется большой прокат по Татарстану. Далее мы этот фильм будем продвигать через дистрибьюторов по Российской Федерации. Обязательно будет зарубежный прокат, когда мы сделаем все соответствующие переводы, сейчас мы как раз активно этим занимаемся. Мы хотим, чтобы этот фильм посмотрели в тюркских странах. Естественно, это будет и английский, и турецкий язык, и арабский. Вообще, мое убеждение [в том], что наши фильмы, которые снимаются с нашим татарским менталитетом, можно показывать на разных языках разных стран», – сказала руководитель «Татаркино».

«Немую кукушку» планируется показать татарам Финляндии, а также в Ташкенте, на родине режиссера-постановщика Рауфа Кубаева. Осенью на фестивале в Казани режиссер признался, что фильм стал для него не просто проектом, а возможностью отдать кармический долг своему прадеду, родившемуся недалеко от Казани и только потом, по возвращении из Мекки, обосновавшемуся в Ташкенте.