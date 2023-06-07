В Москве прошел предпоказ фильма «823-й километр» по повестям классика Амирхана Еники

Новый фильм по новеллам татарского классика Амирхана Еники «823-й километр» представили накануне в Московском доме кино. В предпоказе приняли участие члены съемочной группы и директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Она поблагодарила москвичей за большой интерес к кинолентам из Татарстана.

«Мы очень волнуемся, ведь эта кинокартина для нас особенно важна. Это очередная экранизация классики татарской литературы. Три короткие новеллы Еники были вплетены в канву этого фильма. Сегодня счастливый день, на наш предпоказ зарегистрировалось 823 человека. Мы постараемся показать этот фильм всем людям, кто считает Татарстан своей исторической родиной», — сказала глава киностудии.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Сюжет фильма разворачивается вокруг конфликта поколений. Пожилой писатель Ришат, добившийся признания, чувствует скорую смерть и все чаще начинает вспоминать о своих корнях и отправляется на малую родину и посвящает ей новый роман. Сын героя – Амир, молодой успешный казанский кинорежиссер, не понимает строгого и своенравного отца, который, по его мнению, «живет прошлым», но желает получить от него хоть какое-то одобрение.

Параллельно зрителю показывают историю родного края главного героя – на экране можно увидеть картины времен Великой Отечественной войны, рассказывающие о событиях, которые произошли на «823-м километре» много лет назад.

Фильм показали на татарском языке с русскими субтитрами. Большая часть сцен была снята в Казани. Роли в одном из эпизодов исполнили известные татарские писатели Лябиб Лерон и Ркаил Зайдуллин.

«В классических произведениях Еники, на которые мы ориентировались, не было конфликта отцов и детей, а у нас он появился, мы решили, что эта тема достаточно актуальна. Сейчас татарский народ разрознен по всему миру, но основная наша малая родина – это Татарстан. В нашем фильме сын Ришата Амир потерял связь со своими корнями. Однако и отец не был во всем прав, ведь он не смог полюбить своего сына таким, какой он есть. Эта история о том, что два любимых родных человека не смогли принять друг друга даже, когда смерть встала между ними», – объяснил один из режиссеров кинокартины Амир Галиаскаров.

По его словам, некоторые сцены хотелось сделать более масштабными, но фильм получился довольно малозатратным и был снят всего за 11 дней в дождливую погоду. Он подчеркнул, что съемочная группа постаралась выложиться на все 100%.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Многих зрителей в зале до слез тронула тема родного края и отношения разных поколений в фильме, они задались вопросом, почему понимание между родителями и детьми должно происходить через боль, страдания или даже смерть. Фархад Мухамедзянов, исполнивший роль молодого упрямого режиссера Амира, признался, что в душе не был согласен с действиями своего героя, который так и не успел поговорить с отцом, разрешить конфликт. По его мнению, еще одна из важных тем кинокартины — это необходимость честно и открыто обсуждать все проблемы с близкими людьми и приходить к консенсусу.

В мероприятии приняли участие заместитель полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин, зампред правления Московского общества татарской культуры «Туган тел» Нурахмет Якубов и представители татарской столичной общественности. Предпоказ также посетил российский историк, киновед Валерий Фомин.

«Я с 1962 года прописан в Москве, а душа моя до сих пор прописана на моей Родине, в Казани, на Волге и Каме, на этой великой татарской земле. Татары – великий большой народ, замечательный и особенный. Татария – большая великая земля талантливых людей», – подчеркнул он.