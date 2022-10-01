Фильм «Ибн Фадлан»: «Главное, что смотрели при полных залах»

Фильм «Ибн Фадлан» не закрыл тему истории Древнего Булгара в кино, но дал надежду: Татарстану по силам снимать качественные исторические картины, а люди хотят и готовы смотреть такие фильмы.

Фото: Рузиля Мухаметова

Документально-художественный фильм «Ибн Фадлан», приуроченный к 1100-летию принятия ислама государством Волжская Булгария, снимали без лишней огласки. Не было официальной информации о начале съемок, никаких интервью или деталей проекта ни от артистов, ни от создателей.

Фильм, рассказывающий о посещении Древнего Булгара арабским путешественником и писателем Ибн Фадланом, снят силами издательства «Хузур» Духовного управления мусульман Татарстана. Руководитель издательства – Ришат хазрат Хамидуллин. Даже сейчас, после премьеры, «Хузур» предпочитает не посвящать журналистов в подробности создания фильма, на предложение провести пресс-конференцию по случаю выхода картины они ответили отказом.

Информации о бюджете фильма тоже нет. Просто ходили слухи, якобы сумма довольно большая. Если судить по сумме, которую называли, то она большой может считаться разве что для Татарстана, поскольку наши местные кинематографисты о настоящих больших бюджетах для своих проектов не смеют даже мечтать.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заказчиками стали Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» и Фонд поддержки исламской культуры (Москва). Режиссеры фильма – Айназ Мухаметзянов, Рамис Назмиев, Рудольф Хайнуров. Они же и авторы сценария.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Самую громкую рекламу картине сделал Казанский международный фестиваль мусульманского кино, выбрав его открывающим фильмом кинофорума. Причем организаторам пришлось показать картину сразу в двух залах, но и тогда места всем желающим не хватило, и дирекция кинофестиваля оперативно решила вопрос дополнительного показа. В итоге вместо обещанных двух фильм шел в трех залах. Причем с аншлагом – кому-то пришлось смотреть фильм стоя или сидя на ступеньках.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ибн Фадлан» не вошел в конкурсную программу фестиваля. Но его отметили на церемонии закрытия: исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова вручила диплом режиссеру фильма Айназу Мухаметзянову.

«Наконец, подули ветра Булгар. Главное – фильм смотрели при полных залах. Один из зрителей сказал: “Приду домой, буду читать Коран” – это были самые ценные для меня слова», – признался режиссер, получая награду.

Также на сцене в ходе церемонии можно было увидеть руководителя издательства «Хузур» Ришата Хамидуллина – он вручал награду фестиваля в номинации «Приз зрительских симпатий».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В образе воина – муфтий Татарстана

«Ибн Фадлан» – документальный фильм, в который вставлены сцены игрового кино. Документальная часть в основном состоит из интервью известных личностей и экспертов, среди которых – Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, директор Российского государственного Эрмитажа, востоковед Михаил Пиотровский, доктор исторических наук Фаяз Хузин, директор Института истории АН РТ Радик Салихов, директор Билярского историко-архитектурного заповедника Зуфар Шакиров.

Из их уст мы узнаем об особенностях того исторического времени, о личности Ибн Фадлана и значимости его визита в Булгар, о том, что еще до этого события правитель Волжской Булгарии хан Алмуш был мусульманином. По правде говоря, все эти интервью об одном и том же – посещении Ибн Фадланом Волжской Булгарии, эксперты освещают это событие с разных сторон, и говорят они много.

В игровой части фильма – широкий спектр актеров. Правда, помимо актера Тинчуринского театра Зульфата Закирова и актера Камаловского театра Алмаза Сабирзянова все остальные – незнакомые татарстанскому зрителю лица. Главный герой – Ибн Фадлан – сыгран Зульфатом Закировым. Алмазу Сабирзянову поручили роль посла хазарского хана. На роль Алмуш-хана пригласили крымскотатарского актера Асана Билялова. Похищенную хазарами дочь Алмуш-хана сыграла Айгуль Ахматова (Имамова), дочь народного писателя Вахита Имамова.

«Камиль хазрат сыграл родственника эльтебера Алмуша, военачальника» Фото предоставлено сьемочной группой

Однако в актерском составе есть одна интересная личность – в массовке участвует сам муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Известно, что Камиль хазрат искусно владеет саблей, что он и демонстрирует в кадрах сражений. «Если человек ратует за историю и его участие усиливает внимание к показанной в фильме эпохе в нашей истории – это большой плюс для нашего проекта», – прокомментировал участие муфтия режиссер фильма Айназ Мухаметзянов.



Закадровый голос, повествователь – Ленар Гиматдинов. Профессиональный диктор, озвучивает фильмы, рекламу, сериалы. В роли одного из правителей – Тимур Акулов. Тезка известного политика и востоковеда Тимура Юрьевича Акулова, актер иммерсивного спектакля «Анна Каренина», шоумен и тамада.

Почему создатели не привлекли в столь значимый для татар фильм наших актеров, которые на нашем родном языке служат татарской культуре? На этот мой вопрос Айназ Мухаметзянов назвал несколько причин. Первая – фильм на русском языке, а у многих актеров татарских театров присутствует акцент. Во-вторых, съемки фильма пришлись на предновогоднее время, и актерам театров не удалось согласовать свой график.

Айназ Мухаметзянов: «Фильм на русском языке, а у многих актеров татарских театров присутствует акцент» Фото предоставлено сьемочной группой

Конечно, это объективные причины. Но понятны и чаяния татарского зрителя, который в столь ожидаемом и нужном ему фильме хочет видеть знакомые и близкие ему лица. На роль араба – Ибн Фадлана взяли Зульфата Закирова, а в роли предводителя племени сувар видим переодетого в чувашский национальный костюм татарского журналиста и артиста Ильдара Киямова. Пусть фильм на русском и не ставилось цели пригласить известных московских артистов, но хотя бы искренне любимых татарами актеров можно же было взять? Возможно, появление таких артистов хоть немного компенсировало бы отсутствие в фильме нашего родного языка.

В пример хочу привести фильм «Микулай» Ильшата Рахимбая. В главных ролях – известные российские актеры. Для своего фильма с кряшенской темой режиссер собрал кряшенских актеров из татарских театров. А на одну из ключевых ролей взял татарского артиста, актера Альметьевского театра Рафика Тагирова. И именно этот небольшой эпизод с Рафиком сделал фильм «татарским», мне кажется. Хотя фильм идет на русском, и даже если бы он был на каком-то другом языке, для меня «Микулай» – татарское национальное кино.



Кто мы? Кто? Племена, не перестающие спорить, чей род древнее?»

Главную идею фильма авторы вложили в уста Алмуш-хана. Перед тем как прочитать послание, привезенное Ибн Фадланом, он обращается к своему народу. Момент чтения письма описывает Ибн Фадлан в своих путевых записях: «Итак, мы оставались воскресенье, понедельник, вторник и среду в палатках, которые были разбиты для нас, пока он (правитель Булгара) не собрал царей, предводителей (племен) и жителей своей страны, чтобы услышать чтение письма (от халифа)».

Алмуш-хан в фильме произносит речь: «Мы все разные. Старые и молодые. Мужчины и женщины. Мы из разного рода и племени. Я – Алмуш из народа булгар. Мать моих детей – из огузов. Абдулла – из хазар…

– Я Биндей – из племени берсилов.

– Арслан – из эсгилов.

– Али – из баранджаров.

– Я Шурабаш – из сувар.

– Аруби – бажаняк.

...На нашей земле проживает 70 разных народов. И врагов у нас немало. Они нападают, сжигают наши дома, угоняют в рабство наших близких, забирают наших детей. Кто мы? Кто? Племена, не перестающие спорить, чей род древнее? Кучка людей, которую быстро разгромят и тут же забудут? Или мы один народ? Часть большого мира! Общество, где каждый другому брат, где все живут по единым законам и поклоняются одному Аллаху?! Мы сегодня делаем большой шаг, который сделает нас единым целым».

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Фильм на русском, потому что таким было техническое задание»

Режиссер и продюсер фильма Айназ Мухаметзянов: «Это не полностью художественный фильм, и здесь есть свои плюсы и минусы. В Татарстане еще не было фильма, настолько глубоко проникающего в историю. Фильм «Сага древних булгар», к сожалению, не смог добраться до широкой аудитории. Наш фильм сумел дойти до зрителя. Надеюсь, вам понравилось. И надеюсь, что в дальнейшем будут дополнительные показы.

Фильм снимался в Бухаре, Хиве, Астрахани. Мы хотели снимать также в Багдаде, Иране. Но, во-первых, времени было мало, во-вторых, нынешняя ситуация не позволила быстро съездить и снять.

Да, фильм на русском. Потому что таким было техническое задание. Раз мы живем в Татарстане, у нас есть и татароязычный зритель. Я считаю, что дубляж нужен. Если издательство «Хузур» решит этот вопрос, дубляж мы сделаем. Среди наших экспертов есть такие, кто в совершенстве говорит на татарском языке. Фильм также будет переведен на арабский и английский», – рассказал режиссер.

Авторы хотели бы продолжить этот проект. На случай, если вдруг скажут: «Ребята, делайте дальше!», команда начала готовить план эпизодов. Кстати, у них уже есть отснятый блок под названием «Похороны викинга» – его не включили в окончательную версию фильма, чтобы не удлинять хронометраж. «Все же 1 час 40 минут – довольно много для документального фильма», – пояснил режиссер.

В случае продолжения проекта можно рассказать историю с новым главным героем – выделить одного из уже существующих персонажей, поделились создатели. Идей по развитию проекта у авторов много. К тому же теперь у них большой объем реквизита и костюмов, сшитых специально для фильма (около ста), их тоже можно было бы использовать. Получается, в следующих фильмах на эти цели можно тратить меньше бюджета.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Тема закрыта, но другая остается нераскрытой

Созданием документально-художественного фильма «Ибн Фадлан» к большому юбилею – 1100-летию принятия ислама государством Волжская Булгария, мне кажется, мы тему не закрыли. Этот пласт татарской истории достоин полнометражного игрового фильма с большим бюджетом. Однако проект показал, что наши режиссеры могут снимать такие фильмы. А еще важнее – зритель, до отказа заполнив залы, показал, что он хочет и готов смотреть это кино. А когда есть спрос – возможно, и деньги найдутся.

В то же время есть ощущение, что этим фильмом татары все же закрыли один из своих «гештальтов» – «Ибн Фадлан» появился вместо фильма «Сага древних булгар», который люди так ждали, надеялись, но, увы, так и не увидели в его полной версии.

Автор: Рузиля Мухаметова, intertat.tatar; перевод с татарского