Детский лагерь «Лучистый» в 2019 году впервые принял ребят из Татарстана

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Крымский детский оздоровительный лагерь «Лучистый» в этом году впервые принял детей из Татарстана. Учреждение в рамках федерального законодательства выиграло аукцион на право размещения ребят, рассказал на брифинге в Министерстве молодежи РТ глава ведомства Дамир Фаттахов.

«Центр “Черноморец“ покупает на конкурсной основе путевки в тех или иных лагерях для наших детей из Татарстана. В этом году данный лагерь выставил выгодные условия: береговая линия, размещение по два-три человека, удобства в палатах», – отметил министр.

Фаттахов также добавил, что всего в детский лагерь «Лучистый» отправились 222 татарстанца: 201 ребенок и 21 педагог. Примерная стоимость контракта с ДОЛ составляет 30 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов сам отправится в Крым, чтобы проконтролировать состояние отравившихся в лагере «Лучистый» детей. Получить оперативную информацию о состоянии здоровья ребят на данный момент можно по телефону горячей линии: 8-967-772-87-77.

До этого Президент РТ Рустам Миниханов поручил оперативно докладывать о состоянии детей, отравившихся на отдыхе в Крыму. По факту массового отравления детей Следком Крыма возбудил уголовное дело. В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщили, что причиной случившегося стала вспышка норовируса. По информации Минмолодежи РТ, заражение могло произойти при употреблении в пищу салата.

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