Родители могут узнать о состоянии детей, отравившихся в крымском лагере «Лучистый», по горячей линии

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Получить оперативную информацию о состоянии здоровья детей из Татарстана, отравившихся на отдыхе в крымском лагере «Лучистый», можно по телефону горячей линии. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов на брифинге в возглавляемом им ведомстве.

«Чтобы в любой момент родители могли знать ситуацию, которая происходит непосредственно с их детьми, мы запускаем телефон горячей линии. Евгений Ветров, директор центра “Черноморец“, будет лично отвечать на вопросы родителей. Телефон, по которому любой родитель может позвонить, – 8-967-772-87-77», – пояснил Дамир Фаттахов.

Евгений Ветров сейчас находится в Евпаторийской городской больнице, куда с признаками отравления доставлены 54 человека – 49 детей и пятеро вожатых.

В детском оздоровительном лагере «Лучистый» в Крыму проходит третья профильная смена, участниками которой являются около 200 детей и почти 20 педагогов из Татарстана. Основная вспышка проявления симптомов отравления у детей и педагогического состава (рвота и диарея) произошла ночью 16 июля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Миниханов поручил оперативно докладывать о состоянии детей, отравившихся на отдыхе в Крыму. По факту массового отравления детей Следком Крыма возбудил уголовное дело. В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщили, что причиной случившегося стала вспышка норовируса. По информации Минмолодежи РТ, заражение могло произойти при употреблении в пищу салата.

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