Фаттахов вылетит в Крым, чтобы узнать о состоянии детей, отравившихся в лагере «Лучистый»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов сам отправится в Крым, чтобы проконтролировать состояние отравившихся в ДОЛ «Лучистый» детей. Об этом он рассказал на брифинге в возглавляемом им ведомстве.

«Я принял решение – вечером лично вылетаю в Крым. Там сейчас находятся мой заместитель и уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина. Я должен лично переговорить с врачами, с коллегами из Крыма, чтобы ответить на вопросы родителей», – объяснил он свое решение.

Он также добавил, что ранее уже вылетал с визитом в Крым, чтобы проверить качество предоставляемых лагерями услуг.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в детскую клиническую больницу Евпатории доставили более 40 отдыхавших в детском лагере «Лучистый» несовершеннолетних из Татарстана с признаками пищевого отравления. Их состояние оценивается медиками как легкое и среднее. Президент РТ Рустам Миниханов поручил оперативно докладывать о состоянии детей, отравившихся на отдыхе в Крыму.

По факту массового отравления детей Следком Крыма возбудил уголовное дело. В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщили, что причиной случившегося стала вспышка норовируса. По информации Минмолодежи РТ, заражение могло произойти при употреблении в пищу салата.

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