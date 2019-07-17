Норовирус стал причиной отравления детей из Татарстана в крымском лагере «Лучистый»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Сотрудники Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю установили причину отравления детей из Татарстана, отдыхавших в лагере «Лучистый» под Евпаторией. Ребят госпитализировали в больницу в результате вспышки норовируса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках проведения эпидемиологического расследования по результатам лабораторных исследований в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе Севастополе" в течение суток проведена этиологическая расшифровка группового заболевания среди детей в ДОЛ "Лучистый". По результатам обследования первых заболевших установлено, что возбудителем является норовирус», – сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, источник инфекции пока не установлен. «Продолжается проведение комплекса лабораторных исследований с целью установления источника инфекции и факторов передачи. Реализуется комплекс дезинфекционных мероприятий», – пояснили в пресс-службе.

По последним данным, в результате вспышки инфекции пострадали 54 человека – 49 детей и пятеро вожатых. Их состояние врачи оценивают как средне-тяжелое, угрозы для жизни поступивших нет. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Следком РК начал свое расследование обстоятельств массового отравления в детском оздоровительном лагере «Лучистый».

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