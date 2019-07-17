Детский омбудсмен Татарстана посетила детей, отравившихся в крымском лагере «Лучистый»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). По данным МЧС России, в крымском лагере «Лучистый» от пищевого отравления пострадали 47 ребят из Татарстана, детей в больнице навестила уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В эти дни в Крыму находится уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина. Она вчера вечером посетила больницу, встретилась с детьми, пообщалась с врачами. Всего к данному моменту известно о 47 госпитализированных, все они находятся в состоянии легкой и средней тяжести, уже идут на поправку», – сказала Галимова. По ее словам, в республике Крым началось расследование инцидента, проводится заседание региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Минниханов взял под личный контроль ситуацию с отравлением детей, отдыхавших в лагере «Лучистый». По словам Лилии Галимовой, руководитель республики очень внимательно относится к вопросу безопасности детей, в том числе во время летнего отдыха в лагерях. «Буквально неделю назад по поручению Президента РТ сотрудники Управления Роспотребнадзора провели проверку детских лагерей в Татарстане и огласили результаты. По итогам проверок Рустам Нургалиевич дал жесткое поручение привлечь к ответственности тех, кто пренебрегает здоровьем детей.

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