Минмолодежи РТ: Причиной отравления детей в лагере в Крыму мог стать салат

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Причиной отравления детей в лагере «Лучистый» в Крыму мог стать салат. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по делам молодежи РТ.

«Проводится служебная проверка обстоятельств произошедшего. В настоящий момент сотрудники Роспотребнадзора в лагере сняли пробы пищи, а также провели соответствующие анализы с целью выявления и устранения причин отравления отдыхающих. На данный момент уже исключено предположение о наличии ротавирусной инфекции в лагере, а также установлена предположительная причина отправления – ей стал салат», – говорится на сайте министерства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Евпаторийскую городскую детскую клиническую больницу были доставлены более 40 детей из крымского детского лагеря «Лучистый» с признаками пищевого отравления, их состояние оценивается медиками как легкое и среднее. Президент Республики Татарстан поручил оперативно докладывать о состоянии детей, отравившихся на отдыхе в Крыму.

По факту массового отравления детей следователи начали проверку. Как установили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю – причиной отравления детей из Татарстана, отдыхавших в лагере «Лучистый» под Евпаторией, стала вспышка норовируса.

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