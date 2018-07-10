Дети из Иркутска могли заразиться в лагере «Лучистый» при пересменке с ребятами из Татарстана

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Дети из Иркутска выезжали из крымского детского лагеря «Лучистый» в то время, когда стало известно об отравлении ребят из Татарстана. Об этом на брифинге в Министерстве молодежи РТ рассказал глава ведомства Дамир Фаттахов.

«Была пересменка – дети из Иркутска в этот день уезжали к себе домой. Мы хотим сейчас выйти на связь с нашими коллегами. Они (ребята из Иркутска – прим. Т-и) там тоже питались и жили в этом лагере», – сообщил министр.

Фаттахов также добавил, что на данный момент данных о состоянии здоровья детей из Иркутска нет, так как они пока находятся в дороге.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов сам отправится в Крым, чтобы проконтролировать состояние отравившихся в лагере «Лучистый» детей. Получить оперативную информацию о состоянии здоровья ребят на данный момент можно по телефону горячей линии: 8-967-772-87-77.

До этого Президент РТ Рустам Миниханов поручил оперативно докладывать о состоянии детей, отравившихся на отдыхе в Крыму. По факту массового отравления детей Следком Крыма возбудил уголовное дело. В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщили, что причиной случившегося стала вспышка норовируса. По информации Минмолодежи РТ, заражение могло произойти при употреблении в пищу салата.

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