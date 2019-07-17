Рустам Минниханов поручил оперативно докладывать о состоянии детей, отравившихся на отдыхе в Крыму

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов взял под личный контроль ситуацию с отравлением детей из Казани, отдыхавших в лагере «Лучистый» под Евпаторией. Руководитель республики поручил обеспечить максимальное содействие по оказанию медпомощи детям. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

В Евпаторийскую городскую детскую клиническую больницу были доставлены около 40 детей из крымского детского лагеря «Лучистый» с признаками пищевого отравления, их состояние оценивается медиками как легкое и среднее.

«Президент Татарстана поручил оперативно докладывать ему о состоянии здоровья детей. Представители Управления Роспотребнадзора по РТ вышли на связь с коллегами из Крыма. В случае необходимости наши специалисты подключатся к оказанию всей необходимой помощи», – сказала Галимова.

По ее словам, сотрудники Администрации Крыма также оперативно информируют представителей Татарстана о том, как ведется работа по оказанию медицинской помощи.

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