Следком Крыма возбудил уголовное дело после отравления детей из Татарстана в лагере «Лучистый»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Следком Крыма возбудил уголовное дело после массового отравления детей из Татарстана в лагере «Лучистый» в Евпатории. Об этом сообщается на официальной странице СУ СК России по Республике Крым.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"», – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, с 15 по 17 июля в горбольницу Евпатории с признаками отравления доставлены 54 человека, в том числе 49 детей. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Евпаторийскую городскую детскую клиническую больницу были доставлены 49 детей из крымского детского лагеря «Лучистый» с признаками пищевого отравления. Медики оценивают состояние детей как легкое и среднее. Президент Республики Татарстан поручил оперативно докладывать о состоянии детей, отравившихся на отдыхе в Крыму.

По факту массового отравления детей следователи начали проверку. Как установили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю – причиной отравления детей из Татарстана, отдыхавших в лагере «Лучистый» под Евпаторией, стала вспышка норовируса. Кроме того, в Минмолодежи РТ сообщили, что причиной отравления малышей мог стать салат.





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