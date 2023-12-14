Росстат сообщил, что за неделю яйца подорожали на 5%

В России цены на яйца выросли на 4,6% за неделю. Об этом сообщил Росстат в еженедельном отчете.

«За период с 5 по 11 декабря 2023 г. выросли цены: на яйца куриные — на 4,6%, вермишель — на 0,8%, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые — на 0,7%, рыбу мороженую — на 0,6%, соль поваренную — на 0,5%», — отмечают статистики.

Стоимость яиц в разных регионах росла разными темпами. Например, в 49 субъектах Российской Федерации цены выросли не более чем на 5%, а в 33 субъектах — на 5,1–13,5%.

Из овощей сильнее всего подорожали огурцы, на 9,6%. При этом бананы подешевели на 0,2%.

Снизились цены на сахар-песок (на 0,8%), на курятину, пшено и черный чай — на 0,4%, на свинину и гречневую крупу — на 0,3%, на подсолнечное масло — на 0,2%, на творог — на 0,1%.

Что же касается услуг, то на 6% подорожала стоимость перелетов эконом-классом.

Ранее в Минсельхозе России спрогнозировали, когда цены на яйца стабилизируются. Подорожание случилось из-за роста производственных издержек и увеличения потребительского спроса.