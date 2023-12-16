В Татарстане почти на 9% подорожали куриные яйца и огурцы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За период с 4 до 11 декабря в Татарстане опять ощутимо выросли цены на огурцы и куриные яйца. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, свежие огурцы подорожали сильнее всего — на 8,81%, или на 12 рублей 28 копеек. Неделей ранее они стоили 140,67 рубля за один килограмм.

В свою очередь куриные яйца выросли в цене на 8,75%, или на 9 рублей 15 копеек. Семью днями ранее десяток яиц можно было приобрести за 104,15 рубля.

Помидоры стали дороже на 3,16%, или на 5 рублей 53 копейки. Четвертого декабря томаты стоили 175,56 рубля за один килограмм.

Кроме того, за неделю стоимость репчатого лука увеличилась на 2,71%, или на 72 копейки (с 29,53 рубля за один килограмм), моркови — на 2,42%, или на 67 копеек (с 29,45 рубля за один килограмм), а свеклы столовой — на 2,18%, или на 67 копеек (с 30,05 рубля за один килограмм).

Заметно подорожали за семь дней и смеси сухие молочные для детского питания — на 2,65%, или на 28 рублей 56 копеек (с 1082,01 рубля за один килограмм).

При этом сильнее других продуктов упали в цене куры (за исключением куриных окорочков). Они стали дешевле на 1,86%, или на 3 рубля 99 копеек (неделей ранее их стоимость составляла 216,19 рубля за один килограмм).

Помимо этого, на 1,38%, или на 4 рубля 80 копеек, подешевел творог (с 353,20 рубля за один килограмм), а на 1,01%, или на 68 копеек, — сахар-песок (с 66,11 рубля за один килограмм).

Ранее во время «Прямой линии» Президент РФ Владимир Путин извинился за высокие цены на яйца. По его словам, они стали расти из-за сбоя в работе Правительства. До этого в Минсельхозе России спрогнозировали, когда цены на яйца стабилизируются, объяснив подорожание ростом производственных издержек и увеличением спроса.

По данным Росстата, с 5 по 11 декабря в целом по стране яйца подорожали на 5%. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против производителей яиц в Крыму и Кировской области. Перед этим антикартельные проверки прошли в десяти регионах, в том числе и в Татарстане.