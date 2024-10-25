Жителей Казани приглашают посетить выставку «Сделано в Татарстане»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жителей и гостей Казани приглашают ознакомиться с выставкой «Сделано в Татарстане», на которой представлены образцы произведенной в республике техники. Работа организованной на площадке у Государственного Совета РТ экспозиции продлена до 27 октября.

Выставка открыта с 8 часов утра до 8 часов вечера. Она приурочена к шестнадцатому по счету саммиту БРИКС, который проходил в столице РТ с 22 по 24 октября.

На площади перед зданием Госсовета РТ (пл. Свободы, д. 1) экспонированы образцы продукции 13 татарстанских компаний, среди которых — КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, «РариТЭК», «РИАТ», ЕлАЗ, «Аурус», «Cоллерс» и другие.

В частности, здесь представлен модельный ряд КАМАЗа, включающий тягачи поколения К5, самосвалы, бортовые грузовики и автобусы. Есть среди экспонатов и гоночные машины — на таких команда «КАМАЗ-мастер» 19 раз побеждала на ралли «Дакар». «РариТЭК» экспонирует автобус 12-метровой длины, работающий на природном газе.

В свою очередь Казанский вертолетный завод предоставил для выставки два вертолета «Ансат» — медицинскую и полицейскую модификации.

«Аурус» демонстрирует три модели автомобилей Aurus: Arsenal, Komendant и Senat Long. На одном из таких лимузинов, произведенных в Татарстане, передвигается Президент России Владимир Путин.

«Соллерс» же экспонирует туристический и школьный пассажирские автобусы, автомобиль скорой помощи и минивэн премиум-класса Sollers RF8.

При этом большая часть экспозиции отдана сельхозтехнике. ООО «Казаньсельмаш» предоставил для нее полноприводные самоходные опрыскиватели с гидравлической трансмиссией для химической защиты растений и внесения минеральных удобрений, тогда как ТПК «МТЗ-Татарстан» отправила на выставку несколько моделей тракторов.

За время саммита БРИКС с экспозицией «Сделано в Татарстане» ознакомились многие прибывшие в Казань делегации.