Представители Боливии, Таджикистана и Бангладеш осмотрели выставку «Сделано в Татарстане»

Прибывшие для участия в саммите БРИКС, проходящем в Казани, делегаты из Боливии, Таджикистана и Бангладеш осмотрели организованную на площадке Государственного Совета РТ выставку «Сделано в Татарстане». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В частности, с инвестиционным и экономическим потенциалом Татарстана ознакомилась министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда. Она осмотрела образцы техники и продукцию промышленных предприятий республики.

Особый интерес у дипломата вызвала серия автомобилей «КАМАЗ». Она также высоко оценила комфорт представленных электробуса и автодома. Глава МИД Боливии также уделила внимание вертолетам «Ансат», микроавтобусам завода «Соллерс» и автомобилям Aurus.

В общении с журналистами Лунда выразила благодарность руководству Татарстана за душевный прием, оказанный в республике. «Очень гостеприимная страна и республика. Я удивлена технологическим прорывом Татарстана, особенно тем, насколько у вас развито машиностроение», — сказала она.

На вопрос, что из представленной на выставке техники было бы интересно ее стране, дипломат ответила, что это транспорт на основе альтернативного топлива. «Боливия заинтересована в использовании альтернативных источников энергии, не загрязняющих окружающую среду, поэтому для нас интересны электромобили и техника на метане», — пояснила она.

Выставку «Сделано в Татарстане» также посетили первый заместитель Премьер-министра Таджикистана Хоким Холикзода и министр промышленности и новых технологий этой страны Шерали Кабир. Гостей сопровождал председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Во время осмотра экспозиции особое внимание делегаты Таджикистана уделили тяжелой технике, в том числе автомобилям линейки «КАМАЗ», бортовым грузовикам, автобусам и вертолетам Казанского вертолетного завода. При этом они поинтересовались условиями приобретения техники в лизинг.

«93% территории Таджикистана занимают горы, у нас высота гор достигает до 7 тыс. метров. И есть большая потребность в вертолетах», — объяснил журналистам Шерали Кабир.

Поделившись впечатлениями о выставке, министр подчеркнул, что все представленные на выставке компании ему хорошо известны. Он констатировал, что техника, выпущенная в Татарстане, является надежной и очень качественной.

Побывала на выставке и делегация Народной Республики Бангладеш во главе с первым заместителем министра иностранных дел этой страны Мохаммадом Джашимом Уддином.

Осмотрев выставку, впервые приехавший в Татарстан дипломат поделился впечатлениями с журналистами. «Наше сотрудничество с Россией постепенно развивается, сегодня я очень рад увидеть превосходную продукцию, производимую в Татарстане», — заметил он.

«Особенно я восхищен транспортной продукцией, а также медицинской. Очень впечатлен уровнем технологий, мы, конечно, об этом много раз слышали, но сегодня имелась уникальная возможность увидеть всё своими глазами. Это наш первый визит в Казань, и мы поражены, какой вклад Татарстан вносит в общее развитие страны», — добавил Мохаммад Джашим Уддин.

Делегация Народной Республики Бангладеш прибыла в Татарстан для участия в саммите БРИКС. В прошлом году эта южноазиатская страна официально подала заявку на вступление в организацию.

Помимо дипломатов и министров, осмотрели выставку «Сделано в Татарстане» и представители ряда иностранных СМИ. Среди них были генеральный директор Южно-Африканской вещательной корпорации (SABC) Номса Чабели, руководитель отдела политики и регулирования SABC Моробади Филлемон Мойлва, руководитель египетского телевидения Наиля Фарук, заместитель руководителя иранского информационного агентства Fars Сейед Мостафа Хошешм, представители Национальной телерадиокомпании Китая и мировых медиахолдингов.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Выставка «Сделано в Татарстане» будет работать до 25 октября. Экспозиция занимает две площадки. Технику татарстанского производства можно увидеть перед зданием Госсовета РТ, а остальные экспонаты — в самом здании парламента.