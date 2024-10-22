Делегацию Эфиопии заинтересовал АПК РТ на выставке «Сделано в Татарстане»

Делегация Эфиопии посетила выставку «Сделано в Татарстане», открытую на площадке Государственного Совета РТ. В осмотре участвовали представители профильных министерств и ведомств, прибывшие в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, уточнили в пресс-службе татарстанского парламента.

Вместе с руководителем Агентства инвестиционного развития РТ Талией Минуллиной гости оценили образцы техники, произведенной КАМАЗом, Казанским вертолетным заводом, автозаводом «РариТЭК», «Соллерс», ООО «Казаньсельмаш» и т.д.

По словам главы АИР РТ, на промышленность приходится 45,8% от общего объема валового регионального продукта.

Отдельное внимание она уделила обасти IT-технологий. Так, в настоящее время в Татарстане работают свыше 3 тысяч IT-компаний. Они занимаются производством информационных продуктов под различные задачи. Для этого в индустрии работают высококвалифицированные кадры, подготовкой которых в том числе занимается Университет Иннополис.

Членов делегации заинтересовали вопросы сельхозпроизводства. На сельское хозяйство приходится 35% экономики Эфиопии, поэтому страна заинтересована в развитии сотрудничества с Татарстаном в этой сфере. К тому же РТ является одним из лидеров по производству зерна и сахарной свеклы в России, занимает первое место по валовому надою молока, способна не только обеспечивать себя продукцией сельского хозяйства, но и направлять ее на экспорт.

По мнению гендиректора по промышленному развитию индустриальных парков Эфиопии Фисши Итагесу, выставка дает гостям Казани хорошее представление о городе и промышленном потенциале региона в целом.

Он добавил, что впечатлен красотой Казани, и назвал ее интересным городом.

Выставка «Сделано в Татарстане» открыта с 20 по 25 октября и проводится в рамках саммита БРИКС. Экспозиция занимает две площадки. Технику татарстанского производства можно увидеть перед зданием Госсовета РТ, а остальные экспонаты — в самом здании парламента.