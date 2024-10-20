Дилма Руссефф о выставке «Сделано в Татарстане»: Глубоко впечатлена

Президент Нового банка развития Дилма Руссефф побывала на научно-промышленной выставке «Сделано в Татарстане», организованной на площадке Государственного Совета РТ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В сопровождении руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной Дилма Руссефф осмотрела образцы техники, которую производят предприятия Татарстана — КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, автомобильный завод «РариТЭК», «Соллерс», ООО «Казаньсельмаш» и другие.

Под открытым небом у здания Госсовета представлен модельный ряд КАМАЗа, включающий тягачи поколения К5, самосвалы, бортовые грузовики и автобусы. Казанский вертолетный завод предоставил для выставки медицинский и полицейский вертолеты «Ансат», а автомобильный завод «РариТЭК» — автобус 12-метровой длины, работающий на природном газе. Туристический и школьный пассажирские автобусы представила компания «Соллерс». При этом значительная часть экспозиции отведена сельхозтехнике, которая тоже вызвала интерес у высокой гостьи.

«Глубоко впечатлена выставкой. Представлено очень много техники, которая производится в республике, могу отметить высокий уровень развития промышленности Татарстана», — прокомментировала увиденное Дилма Руссефф в ходе общения с журналистами.

Представляя экономический и промышленный потенциал Татарстана, Талия Минуллина отметила, что республика сотрудничает с 79 странами-инвесторами и 123 странами — торговыми партнерами, причем объем инвестиций составляет 1,2 трлн рублей в год. По ее словам, этому способствует хорошее географическое положение республики и развитая инфраструктура. В том числе Татарстан связан транспортными коридорами с Индией, Ираном и Китаем.

Доля промышленности в общем объеме ВРП Татарстана достигает 45,8%. Глава АИР РТ отдельно остановилась на предприятиях, являющихся флагманами экономики республики. Так, татарстанские предприятия производят 41,9% российского каучука, 60,6% грузовых шин, 100% поликарбоната и 25,8% полиэтилена России. КВЗ за свою историю выпустил более 12 тыс. вертолетов, которые продаются в 100 стран мира. «Это говорит о конкурентоспособности наших предприятий по качеству и цене», — заметила Талия Минуллина.

Что же касается сельского хозяйства, то Татарстан находится на первом месте среди регионов России по валовому надою молока. «Республика может не только себя обеспечивать продукцией сельского хозяйства, но и экспортировать ее», — подытожила руководитель АИР РТ.

Особый интерес Дилма Руссефф проявила к сфере IT-технологий. В настоящее время в Татарстана производится более 3 тыс. IT-продуктов под различные задачи. В частности, в республике ведется разработка и производство программного обеспечения и IT-сервисов.

Президент Нового банка развития Дилма Руссефф прибыла в Казань накануне для участия в саммите БРИКС. Сегодня она провела встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Новый банк развития — международная финансовая организация, созданная странами — членами БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР). Цель банка — финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС. Штаб-квартира организации расположена в Шанхае. Дилма Вана Руссефф с 2011 по 2016 год была Президентом Бразилии. С марта 2023-го — президент Нового банка развития.

Подробнее об экспозиции, которую осмотрела Дилма Руссефф, можно прочитать в материале «Татар-информа» Аурусы, беспилотники и «Аврора»: что ждет гостей БРИКС на выставке «Сделано в Татарстане». Ранее Рустам Минниханов поручил провести для участников саммита БРИКС презентации продукции, представленной на выставке.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.