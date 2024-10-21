Министра торговли ЮАР впечатлила «легенда» КАМАЗа на выставке «Сделано в Татарстане»

Сегодня делегация Южно-Африканской Республики во главе с министром торговли, индустрии и конкуренции ЮАР Парксом Тау посетила выставку «Сделано в Татарстане», которая в эти дни работает на площадке Госсовета РТ. Члены делегации ЮАР прибыли в Казань для участия в саммите глав государств БРИКС.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, в сопровождении заместителя Председателя Государственного Совета республики Юрия Камалтынова члены делегации осмотрели технику, представленную на открытой площадке и в здании парламента, ознакомились с промышленным и экономическим потенциалом республики. В ходе экскурсии министр торговли, индустрии и конкуренции Южно-Африканской Республики Паркс Тау отметил, что впечатлен автомобилем легендарной команды «КамАЗ-мастер», 19-кратным чемпионом ралли «Дакар». Паркс Тау осмотрел татарстанскую легенду не только снаружи, но и поднялся в кабину водителя.

Министру торговли Южно-Африканской Республики также показали пригородные автобусы, подъемный агрегат для ремонта и бурения скважин, быстрые зарядные станции для электромобилей, тягачи поколения К5, вертолеты медицинские и полицейские. В здании парламента министр осмотрел продукцию компаний Татшина, Татлифт, ICL, Таткабель, Казанькомпрессормаш, Эйдос и других компаний республики.

В беседе с представителями федеральных и республиканских СМИ Паркс Тау подчеркнул, что удивлен масштабами выставки.

«В Татарстане сосредоточен большой промышленный потенциал, создано много производств, - отметил министр. - Очень важно, что в Татарстане есть особые экономические зоны для ведения предпринимательской деятельности. Я рад стать участником саммита БРИКС, в рамках которого можно наглядно познакомиться с потенциалом других государств».

Научно-промышленная выставка «Сделано в Татарстане» в дни саммита глав государств БРИКС развернулась перед зданием Государственного Совета, а также в самом парламенте. На уличной экспозиции представлена тяжелая техника – КАМАЗы, тягачи, школьные и пассажирские автобусы, техника АПК, вертолеты. Всего 13 татарстанских предприятий, среди которых есть Зеленодольский судостроительный завод, «РариТЭК», Aurus, «Соллерс», а также Казанский вертолетный завод, «МТЗ-Татарстан», «Казаньсельмаша» и другие.