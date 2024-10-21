Советника президента Узбекистана впечатлила выставка «Сделано в Татарстане»

Советник президента Республики Узбекистан Илхом Шокиров сегодня посетил научно-промышленную выставку продукции татарстанских предприятий и организаций, развернутую на площадке Госсовета РТ. Его сопровождали помощник Раиса Татарстана по внешним связям Газинур Бакиров, начальник Управления Судебного департамента в РТ Завдат Салихов, представители ряда министерств и ведомств республики.

Представляя гостю из Узбекистана экономический, промышленный, инновационный и технологический потенциал Татарстана, депутат Государственного Совета, генеральный директор АО «Фонд развития промышленности РТ» Марат Бухараев ознакомил Илхома Шокирова с техникой, произведенной в республике. По его словам, вся представленная техника рассчитана на экспорт, и стоимость произведенных в республике машин, вертолетов и судов, сельхозтехники в разы меньше по сравнению с зарубежными аналогами. На выставке под открытым небом представлены экспозиции 13 татарстанских предприятий, в том числе КАМАЗа, Зеленодольского судостроительного завода, Компаний РариТЭК, РИАТ, ЕЛАЗ, Казаньсельмаш, Аурус, Соллерс, Казанского вертолетного завода, МТЗ-ТАТАРСТАН и других, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Илхому Шокирову также показали серию премиальных автомобилей Аурус, производство которых налажено в АЭЗ «Алабуга». Советник Президента Узбекистана, осмотрев салон, высоко оценил комфорт автомобиля Аурус.

«Для руководителей самое то», - сказал он.

В здании парламента советник Президента Узбекистана осмотрел продукцию компаний Татшина, Татлифт, ICL, Таткабель, Казанькомпрессормаш, Эйдос и других, а также ознакомился с культурными традициями республики. На вопрос, успел ли он оценить гастрономические «изыски» татарской национальной кухни, Илхом Шокиров ответил, что ему понравился зур балеш.

В беседе с журналистами советник Президента Узбекистана отметил, что за последние годы Татарстан очень изменился в лучшую сторону, и ему очень приятно находиться в Казани. Что касается выставки «Сделано в Татарстане», Илхом Шокиров отметил, что впечатлен увиденным.

«Здесь представлена техника, начиная от коммунальной и заканчивая вертолетами, машины, необходимые для нужд народного хозяйства».

Илхом Шокиров с рабочей поездкой находится в Казани, где принимает участие в мероприятиях шестнадцатого саммита глав государств БРИКС. Отвечая на вопрос журналистов о значимости предстоящего мероприятия, Илхом Шокиров, подчеркнул, что «БРИКС объединяет государства» и пожелал успехов в его проведении.

Выставка «Сделано в Татарстане», приуроченная к саммиту БРИКС, пройдет в Казани до 25 октября включительно. Среди экспозиций: КАМАЗы, тракторы, вертолеты, беспилотники, «Аврора» и экологичный автобус, работающий на «голубом топливе». Подробнее – в материале «Татар-информ».

К слову, на «люксовом» Аурус предложат ездить VIP-гостям саммита БРИКС.