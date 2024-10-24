Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Уличную выставку «Сделано в Татарстане» продлили до 27 октября
Жители и гости Казани смогут ознакомиться с экспонатами уличной выставки «Сделано в Татарстане» до 27 октября. О продлении ее работы рассказали в телеграм-канале Минпромторга РТ.
Уникальные товары и достижения республики представлены на площади перед Государственным Советом РТ. Все желающие смогут ознакомиться с продукцией 13 компаний РТ: КАМАЗ, РариТЭК, РИАТ, ЕЛАЗ, Aurus, Cоллерс и других.
Выставка открыта с 9 утра до 8 вечера. Напомним, что она приурочена к саммиту БРИКС, который проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября. За время саммита с ней ознакомились многие делегации стран – участниц мероприятия.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»