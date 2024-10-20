Президент Республики Сербской осмотрел выставку «Сделано в Татарстане»

Президент Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик побывал на научно-промышленной выставке «Сделано в Татарстане», организованной на площадке Государственного Совета РТ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Лидера Республики Сербской сопровождали вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ Айрат Шафигуллин, представители ряда министерств и ведомств республики.

Представляя Милораду Додику экономический, промышленный, инновационный и технологический потенциал Татарстана, Олег Коробченко заявил об успешной реализации в республике программы импортозамещения. В результате, по его словам, производство большинства выставленной на выставке техники перешло на отечественные комплектующие.

По оценке главы Минпромторга РТ, стоимость произведенных в Татарстане машин, судов и сельхозтехники в разы меньше по сравнению с зарубежными аналогами. «Это открывает новые перспективы для экономического сотрудничества России со странами БРИКС», — подчеркнул он.

На площадке под открытым небом у здания Госсовета представлены экспозиции 13 татарстанских предприятий, в том числе КАМАЗа, Зеленодольского судостроительного завода, компаний «РариТЭК», «РИАТ», «ЕлАЗ», «Казаньсельмаш», «Аурус» и «Соллерс», Казанского вертолетного завода, «МТЗ-Татарстан» и других.

В самом здании парламента Милорад Додик осмотрел продукцию компаний «Татшина», «Татлифт», ICL, «Таткабель», «Казанькомпрессормаш», «Эйдос» и других. В ходе осмотра выставки Президент Республики Сербской выразил удовлетворение увиденным и пожелал Татарстану успехов и процветания.

Милорад Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Сегодня он встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Стороны подписали план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации протокола между Республикой Татарстан и Республикой Сербской о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

Подробнее об экспозиции, которую осмотрел Милорад Додик, можно прочитать в материале «Татар-информа» Аурусы, беспилотники и «Аврора»: что ждет гостей БРИКС на выставке «Сделано в Татарстане». Ранее Рустам Минниханов поручил провести для участников саммита БРИКС презентации продукции, представленной на выставке. На выставке уже побывала президент Нового банка развития Дилма Руссефф.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.