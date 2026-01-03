Порядка 350 единиц техники задействованы в уборке снега в Казани

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Городские службы Казани в праздничные дни работают в усиленном режиме. Ежедневно на уборку улиц в новогодние каникулы выходят около 350 единиц спецтехники и почти 500 дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров проверил работу коммунальных служб города в праздничные дни. В ходе объезда он проинспектировал уборку улиц, дворов и внутриквартальных проездов во всех районах Казани. Вместе с ним в проверке участвовали заместители руководителя исполкома, а на местах – главы районов.

По данным, озвученным во время проверки, 2 января на расчистке улиц от снега было задействовано 320 единиц техники и 489 дорожных рабочих. За сутки из города вывезли 9,1 тыс. тонн снега, для обработки дорог использовали 685 тонн реагента и песко-соляной смеси.

В связи с ухудшением погодных условий 3 января днем на основные магистрали вывели 349 единиц техники. Ночью их количество планируется увеличить, поскольку основной объем снегоуборочных работ традиционно выполняется в ночное время.

Уборку дворовых территорий обеспечивают управляющие компании: в их распоряжении находятся 1,4 тыс. дворников и 230 единиц спецтехники. Согласно нормативам, придомовая территория должна быть расчищена от снега в течение шести часов после его выпадения.

С начала зимнего сезона из Казани уже вывезли 128 тыс. тонн снега, а для борьбы с гололедом использовали 22,5 тыс. тонн реагентов и песко-соляной смеси.

Во время объезда Рустем Гафаров осмотрел дворы домов по улицам Алексея Казем-Бека, Андрея Адо, Комиссара Габишева, Юлиуса Фучика, Чкалова, Батыршина, Лукина и Молодежной. По ряду адресов районным администрациям и управляющим компаниям поручено усилить уборку проездов, подходов к социальным объектам, а также расчистку от снега детских игровых площадок.