Дублер Оренбургского тракта и ж/д ветка на Челны: что хотят построить в Лаишевском районе

Через Лаишевский район должна пройти железная дорога, которая выйдет на Челны. Готов проект дублера Оренбургского тракта – часть дороги, как ожидается, будет платной. Об этих проектах рассказали сегодня в Агентстве инвестиционного развития РТ. Талия Минуллина призвала срочно создавать рабочие места в районе, чтобы уменьшить маятниковую миграцию.





В Лаишевском районе находится Международный аэропорт «Казань» и проходит скоростная федеральная автомобильная дорога М12

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Державинские места и кинопоселок Семрук

«Лаишевский район считается у нас [в республике] местной Рублевкой, туристическим местом», – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на «Муниципальном часе». Однако, по ее словам, это не мешает муниципалитету быть активной промышленной и инвестиционной площадкой.

Район занимает шестое место в республике по объему частных инвестиций, и у него, по мнению Минуллиной, есть все шансы улучшить свои позиции. Здесь уже работают пять аккредитованных промышленных парков, а также расположены крупные предприятия: ICL, «Нэфис» и другие. Также в районе расположена ОЭЗ «Иннополис».

Кроме того, в Лаишевском районе находится Международный аэропорт «Казань» и проходит скоростная федеральная автомобильная дорога М12. Это, по словам Минуллиной, делает район важной частью транспортной и логистической инфраструктуры региона.

Талия Минуллина: «С учетом графики, которую может делать Иннополис, тема киноиндустрии у нас вполне может развиваться» Фото: пресс-служба АИР

Богат район историческим и культурным наследием. Его столица – город Лаишево был основан в 1557 году. Он включен в перечень исторических городов России. Здесь находится Софийский собор – старейшее каменное здание города, памятник архитектуры регионального значения. Также популярны у туристов места, связанные с Гавриилом Державиным – поэтом, государственным деятелем, первым министром юстиции Российской империи. Он, как известно, родился в селе Сокуры.

Минуллина также напомнила, что в Лаишевском районе для съемок фильма «Зулейха открывает глаза» построили поселок Семрук. Глава АИР обратила внимание на дальнейшие перспективы развития киноиндустрии в муниципалитете, отметив, что в России почти нет регионов с инфраструктурой для съемок фильмов.

«С учетом графики, которую может делать Иннополис, тема киноиндустрии у нас вполне может развиваться», – заключила она.

«Инвестиционный потенциал района сегодня превышает 100 млрд рублей»

Представлять Лаишевский район на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития приехал его глава Ильдус Зарипов. Он рассказал, что район входит в число лидеров социально-экономического развития Татарстана. Глава подчеркнул, что у района уникальное географическое положение – на берегу Куйбышевского водохранилища в месте слияния Волги и Камы (это место называют Камским морем).

Ильдус Зарипов подчеркнул, что у района уникальное географическое положение – на берегу Куйбышевского водохранилища в месте слияния Волги и Камы Фото: пресс-служба АИР

В 2024 году валовый территориальный продукт составил 75,5 млрд рублей, отгружено продукции на 72,1 млрд рублей. По последнему показателю район занимает седьмое место в Татарстане, уступая лишь крупным промышленным центрам.

Объем инвестиций в основной капитал за год составил 50,3 млрд рублей. Значительный вклад в экономику района вносят крупные предприятия, такие как «Татнефтьавиасервис», «Дорхан», «Яратель», «Таткабель» и другие.

«Инвестиционный потенциал района сегодня превышает 100 млрд рублей», – заявил Зарипов. А для этого нужно создать более 23 тыс. новых рабочих мест.

«Туристов не приглашаем, они сами приезжают»

Ежегодно Лаишевский район принимает не менее 150 тыс. туристов. По словам Ильдуса Зарипова, благоприятные условия для роста турпотока создают высокоскоростная трасса М12, близость к Казани и наличие международного аэропорта. Также привлекает гостей пляж «Камское море».

«Лаишево сегодня – это не только промышленный и аграрный центр, но и активно развивающийся туристический кластер. Мы фиксируем стабильный прирост качественных проектов в этой сфере», – отметил Зарипов.

Так, в районе появится крупная туристическая территория «Казань-Марина» на берегу Камы – здесь построят гостиницы, рестораны, яхтенную марину и SPA-центры. В кластер «Белые горы» и кинопарк «Семрук» уже интегрировали проекты с банями и чанами. Развиваются и другие туристические объекты: глэмпинг «КамИНН» в селе Именьково, проект «Усадьба рыбака» с водоемом, домиками, рестораном, а также Рыбацкая деревня.

«С учетом роста требований туристов к качеству отдыха и размещения, реализация таких проектов крайне важна. Мы видим большой потенциал в создании современных рекреационных пространств», – подчеркнул глава района.

При этом он отметил дефицит качественной инфраструктуры для отдыха: гостиниц, кафе, ресторанов. Развитие этой ниши создаст дополнительные рабочие места и усилит привлекательность территории для туристов и инвесторов, считает глава муниципалитета.

«Спрос большой. У нас в день в пляжный сезон бывает до 20 тыс. туристов. И зимой, и летом – всегда, в любую погоду. <…> Нет такого, что мы туристов приглашаем, – они сами приезжают, даже без должных условий, без комфорта. Но мы сейчас должны создавать, сделать его. Природа же для нас уже создала комфорт», – отметил Зарипов.

«В срочном порядке нужно создавать рабочие места»

В районе, по данным на начало года, проживало более 75,5 тыс. человек. За последние пять лет численность населения выросла на 30 тыс. человек. Это один из самых высоких темпов роста в республике.

Дело в том, что район активно застраивается. Каждый год здесь вводят свыше 300 тыс. квадратных метров жилья. По этому показателю район также входит в число лидеров республики.

Однако, как отметила глава АИР РТ Талия Минуллина, столь быстрый рост жилого фонда требует срочного создания рабочих мест.

«Сейчас у нас задача: по поручению Рустама Нургалиевича [Минниханова] необходимо в срочном порядке создавать рабочие места в Лаишево», – сказала она.

Жители новых жилых комплексов здесь ежедневно сталкиваются с транспортными проблемами, пояснила Минуллина. Особенно это ощущается по утрам, когда поток автомобилей из Лаишевского района направляется в Казань. Проблема пробок на выезде с каждым годом становится все острее, поэтому нужно не только создавать новые рабочие места, но и размещать их ближе к местам проживания людей.

В районе уже начали работу по созданию новых производств и бизнес-площадок. Это создаст тысячи рабочих мест непосредственно на территории района, сократив маятниковую миграцию.

«Рабочие места, которые создаются в Лаишевском районе, они как раз для тех объектов жилищного хозяйства, многоквартирных домов. Если вы там недавно были – место просто не узнать. Там же огромные высотки стоят! Если долгое время там не бывать, мне кажется, можно нормально так удивиться», – подчеркнула Талия Минуллина.

«Железная дорога, надеюсь, в 2060-х годах у нас появится»

Вопрос развития транспортной инфраструктуры вызвал особый интерес участников «Муниципального часа». Они заметили, что инвестиционная привлекательность Лаишевского района растет, поэтому транспортная связность становится критически важной.

Прокомментировать ситуацию вызвался директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев. Он сообщил, что в перспективе через Лаишевский район может пройти железная дорога.

Олег Григорьев: «Железная дорога заложена в мастер-план и генпланы, которые были скорректированы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Железная дорога заложена в мастер-план и генпланы, которые были скорректированы. [Она станет] продолжением от аэропортовской дороги по низу Сокуров и туда дальше, на перспективу. [Охватит] Лаишево, Алексеевск, Чистополь, Чистое Поле, Нижнекамск, Набережные Челны. Вот такая связка между Горьковской и Куйбышевской железными дорогами, надеюсь, когда-то в 2060-х годах у нас появится», – сообщил Григорьев.

Также он анонсировал новую вылетную магистраль – дублер Оренбургского тракта. Дорога будет начинаться на первой развязке трассы М12 с Атабаевским трактом, пройдет мимо объектов концерна «Дорхан», у окраин сел Столбище, Усады и поселка Мирный и зайдет в Казань.

«Проект планировки мы закончили, он на согласовании, проектно-сметную документацию заканчивают. Вопросы по финансированию Премьер-министром России Михаилом Мишустиным уже в принципе согласованы. Сейчас с Минтрансом отработаем последние штрихи по финансовому согласованию. До бетонной трассы Казань – Боровое Матюшино будет бесплатный участок, а далее до Казани – скорее всего, платный», – отметил директор Института пространственного планирования.