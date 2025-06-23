Участок под ИЖС в Татарстане: как найти и сколько придется заплатить

Купить землю для строительства частного дома в Татарстане можно разными способами – через госпорталы, аукционы или у частных владельцев. Но у каждого варианта есть нюансы: от юридических ограничений до особенностей ценообразования. «Татар-информ» разбирался вместе с экспертами, как выбрать участок и не пожалеть об этом.





Рынок земли в окрестностях Казани предлагает разные варианты – от бюджетных предложений в развивающихся районах до премиальных в элитных направлениях

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект от Росреестра «Земля для стройки» и электронные торги

Найти свободные участки для самостоятельной покупки можно с помощью проекта Росреестра «Земля для стройки», реализуемого в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». Об этом «Татар-информу» рассказал первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев.

«Этот сервис позволяет ознакомиться с информацией о свободных земельных участках не только в нашей республике, но и в других регионах. Плюсом является и то, что заинтересованный гражданин может сразу увидеть проверенную информацию о разрешенном виде использования участка, наличии инженерных сетей и других особенностях. Важный момент: участки могут быть с уточненной площадью (то есть поставленными на кадастровый учет), а могут и не иметь уточненных границ. Во втором случае может потребоваться проведение межевания», – отметил Галиев.

После того как заинтересованное лицо подает обращение через сервис «Земля для стройки», уполномоченный орган, в свою очередь, определяет статус собственности участка – федеральная она, региональная или муниципальная. Затем проходит электронный аукцион, по итогам которого победитель оформляет право пользования на конкретный участок. Право собственности, напомним, надо еще «заслужить», реализовав на участке разрешенный вид использования, то есть, собственно, стройку.

Артур Галиев: «Получить консультацию о покупке земельных участков можно в Росреестре РТ, Минземимущества РТ и в органах местного самоуправления» Фото: mzio.tatarstan.ru

Второй способ подбора участка – это мониторинг площадок государственных торгов, где выставляются свободные земельные участки. Понятно, что интересные лоты уходят с торгов быстро, поэтому в данном случае решение нужно принимать оперативно. Побеждает на торгах тот участник, кто предложит максимальную цену.

Если участок уже сформирован и выставлен на продажу, его можно приобрести только через аукцион. Для этого необходимо зарегистрироваться на площадке, где проходят торги, и подготовить документы. Как уточнил первый замминистра, обычно их размещают в требованиях самого аукциона или на площадке. После победы в торгах нужно подписать договор купли-продажи и обязательно зарегистрировать право собственности в Росреестре.

«Отмечу, что получить консультацию о покупке земельных участков можно в Росреестре Татарстана, Министерстве земельных и имущественных отношений РТ и в органах местного самоуправления», – заключил Артур Галиев.

Напомним, что с начала реализации проекта в Татарстане выявлено почти 3 тыс. свободных участков общей площадью свыше 3,1 тыс. гектаров. В 2025 году добавились еще 123 участка площадью около 64 гектаров.

Никогда не покупайте землю, не изучив актуальный генеральный план земельного участка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Покупка земельного участка у частного продавца: на что обратить внимание

Вариант покупки земельного участка у частного собственника часто оказывается удобнее, но и требует особой внимательности при проверке документов и характеристик земли, отметила в разговоре с «Татар-информом» член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Перед покупкой также необходимо определиться с назначением участка: для постоянного проживания или сезонного использования. В первом случае «критически важно» проверить наличие коммуникаций – электричества, газа, водоснабжения и канализации. Если коммуникации только планируются, не стоит полагаться на устные заверения продавца – лучше получить официальную информацию в ресурсоснабжающих организациях.

«Никогда не покупайте землю, не изучив актуальный ГПЗУ – генеральный план земельного участка. Только этот документ покажет реальные ограничения: охранные зоны, красные линии, допустимое пятно застройки», – подчеркнула Гизатова.

Особенно важно проверять генплан в «престижных» районах, где участки часто попадают в зоны с ограничениями. Например, в казанских поселках Нагорный или Салмачи некоторые покупатели сталкивались с невозможностью строительства из-за охранных зон, хотя формально участки имели статус ИЖС.

Участки в Татарстане (включая городские) подорожали за год на 9%, а за пять лет – почти вдвое Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед совершением сделки, по словам Гизатовой, также необходимо проверить кадастровый паспорт на соответствие фактическим границам и убедиться в отсутствии обременений – арестов или залогов. Также стоит уточнить информацию о подъездных путях – имеют ли они официальный статус или являются самовольными.

«Но самое главное – это ГПЗУ! Многие покупают участок, а потом понимают, что не могут построить «дом мечты» из-за скрытых ограничений», – предупредила эксперт.

Где выгоднее купить землю под ИЖС в Казанской агломерации

Рынок земли в окрестностях Казани предлагает разные варианты – от бюджетных предложений в развивающихся районах до премиальных в элитных направлениях. Эксперты «Циан. Аналитики» рассказали «Татар-информу», где сегодня выгоднее купить землю для ИЖС и как изменилась ее стоимость за последние пять лет.

В целом, участки в Татарстане (включая городские) подорожали за год на 9%, а за пять лет – почти вдвое. Среди районов по темпам роста цен лидирует Высокогорский. За пять лет стоимость сотки земли в муниципалитете выросла на 96% до 302 тыс. рублей за сотку, что говорит о растущей популярности направления. За год ценник увеличился на 7%. Локация привлекает хорошей транспортной доступностью – всего 20 минут до Казани.

В Зеленодольском районе за пять лет стоимость земли увеличилась на 82%. Сейчас средняя цена сотки здесь достигает 342 тыс. рублей. В самом Зеленодольске ситуация складывается иначе – цены за пятилетку выросли на 181%, то есть без малого в три раза. За последний год они увеличились в среднем на 22%. Сейчас купить сотку земли в городе можно за 667 тыс. рублей. Столь резкий скачок объясняется близостью к Казани и развитой инфраструктурой. Однако для многих покупателей такой ценник уже выглядит завышенным, считают эксперты.

Земля в Пестречинском районе за последний год стала дороже на 11%, а за пять лет – на 74%. При средней цене в 361 тыс. за сотку это одно из самых сбалансированных предложений по соотношению «цена – качество», считают аналитики. Перспективы района связаны с планами по расширению транспортной развязки.

Верхнеуслонский район на сегодняшний день остается самым доступным – здесь просят 287 тыс. рублей за сотку. Хотя инфраструктура в районе развита слабее, да и транспортная доступность неидеальна, многих покупателей привлекают низкая цена и живописные виды на Волгу, Свиягу и Казань. За пять лет цены выросли на 64%, а за год – на 8%.

Лаишевский район демонстрирует неоднозначную динамику. При общем пятилетнем росте на 50% в 2025 году ценник здесь даже снизился – на 4%. Средняя цена сотки сегодня составляет 345 тысяч рублей. Район интересен близостью к Казани и быстро развивающейся инфраструктурой, в том числе туристической. В административном центре – городе Лаишево – ситуация отличается: сотка здесь дороже почти на 100 тыс. рублей, цены за пять лет выросли в среднем на 109%, а за год – на 10%.

Самые высокие цены, естественно, в самой Казани – здесь просят свыше 1 млн рублей за сотку. Однако темпы роста здесь замедляются (+5% в 2025 году), что свидетельствует как о «высокой базе», так и о насыщении рынка.

Как изменились цены на готовые дома в Казанской агломерации

Помимо земельных участков эксперты «Циан.Аналитики» изучили и рынок готовых домов в Казанской агломерации. За последние пять лет цены на загородную недвижимость выросли в среднем на 113%, при этом в разных районах динамика существенно отличается.

За последние пять лет цены на загородную недвижимость выросли в среднем на 113% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Высокогорский район сегодня предлагает дома по средней цене 8,8 млн рублей. За год стоимость здесь выросла на 9%, а за пять лет – на 115%.

В Зеленодольском районе цены на готовое жилье выросли в среднем на 109% за 5 лет, а за год – на 22%. Средняя цена дома достигла 11,7 млн рублей. В самом Зеленодольске купить дом можно за 13,1 млн рублей, за пятилетку ценник здесь вырос на 191%, за год – на 11%.

В Пестречинском районе цены выросли на 16% за год и на 114% за пять лет. Сегодня дом здесь можно купить за 9,2 млн рублей.

Среди бюджетных вариантов выделяется опять-таки Верхнеуслонский район, где средняя цена дома составляет 8,8 млн рублей. За пять лет цены здесь выросли на 80%, при этом годовой рост составил около 9%.

Лаишевский район предлагает дома даже по чуть меньшей средней цене – 8,7 млн рублей. При общем пятилетнем росте на 85% в 2025 году зафиксирован прирост на 7%. В самом Лаишево цены держатся на 5% выше среднерайонных, демонстрируя устойчивый спрос.

Премиальный сегмент, разумеется, сосредоточен в Казани, где средняя стоимость дома достигла 13,9 млн рублей. Однако рынок элитной недвижимости также показывает признаки насыщения: годовой рост цен замедлился до 3%. За пятилетку цены в столице Татарстана выросли на 96%.

«Любая недвижимость – это инвестиции»

В отличие от приобретения готового жилья покупка земельного участка под ИЖС открывает возможность проектировать дом полностью «под себя» – от фундамента до кровли и с индивидуальным расположением остальных построек, напоминают эксперты. Поэтапное финансирование строительства позволяет распределять бюджет, начиная с «коробки» и постепенно переходя к отделке.

«Любая недвижимость – это инвестиции. И, конечно, лучше выбрать земельный участок и строиться на нем самому, чем покупать уже готовый дом. Но делать это нужно с привлечением правильного подрядчика. Также важно привлекать технадзор, который поможет контролировать процесс. В целом правильно построенный дом может быть на 20-30% выгоднее готового аналога», – поделилась в разговоре с «Татар-информом» автор блога StroitelWoman Ландыш Шарифуллина.

Эксперт также отметила, что грамотно выбранная локация при покупке участка часто приносит существенную выгоду при перепродаже. Земля в перспективных районах, где инфраструктура только развивается, может значительно вырасти в цене за 5-7 лет.

Впрочем, руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов предупредил: вариант «строиться самому» – это скорее про хобби, а не про решение жилищного вопроса.

«Это почти наверняка будет дольше и дороже, но, скорее всего, интереснее. Для многих из тех, кто выбирает такую стратегию, важен не только результат, но и сам процесс», – подытожил он.