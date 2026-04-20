Город у «моря» без плана: для Лаишево готовят концепцию развития до 2050 года

В Татарстане разрабатывают концепцию развития Лаишево до 2050 года. Сейчас на повестке мнение самих жителей города. Институт пространственного планирования (ИПП) запустил опрос, результаты которого учтут при создании проекта. «Татар-информ» узнал, что просят лаишевцы и какие проблемы попробуют решить в проекте.





Жители просят больше освещения, тротуаров и урн

Институт пространственного планирования (ИПП) Татарстана разрабатывает концепцию развития Лаишево до 2050 года. Это стратегический документ, который определит общий вид города и его урбанистические решения. Первый шаг – опрос самих жителей.

Так, ИПП запустил сайт, на котором пройти опрос может любой житель города. Идеи и оценки местных, как обещают разработчики, лягут в основу проекта.

«Лаишево – город с уникальными ресурсами: «море» (Камское море – неофициальное название Куйбышевского водохранилища в месте впадения Камы в Волгу), природа, активные жители и заинтересованная администрация. Кажется, у него есть все для успешного развития, но нет общего плана, понимания, как всем двигаться в одном выбранном направлении», – рассказал «Татар-информу» первый заместитель директора ИПП Максим Викулин.

По его словам, институт уже видит первые результаты опроса. Пока большинство предложений касаются благоустройства: мало освещения, не хватает тротуаров или урн. Также жители просят аптеки и магазины на периферии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Заявки жителей начинаются с грантов и фестивалей, а заканчиваются конкретными вещами: работающий паром, нормально организованная парковка у рынка, уличное освещение, общественный туалет и продуктовый магазин в шаговой доступности», – отметил он.

Взаимодействие с жителями происходит по двум направлениям: опрос в виде теста и карта идей. Опрос состоит из шести блоков – они касаются транспорта, благоустройства, социальной инфраструктуры и так далее. Здесь жители могут оценить уровень комфортности жизни в городе.

Карта идей – интерактивная географическая карта, на которой можно выбрать точку города и внести любое свое предложение. На данный момент большинство запросов связано с дорогами, тротуарами и парковками. Помимо ремонта покрытия, жители предлагают обустроить пешеходную набережную, организовать парковки и шаттлы до пляжа. Кроме того, идеи касаются благоустройства парков и скверов, а также социальной сферы.

Какие проблемы решит концепция?

На текущем этапе институт выделил три основные проблемы, решения которых будут заложены в концепции. Викулин рассказал о них подробно:

Разобщенность пространств. Берег, центр, жилые районы и видовые точки существуют отдельно друг от друга. Между ними нет непрерывных пешеходных связей: «Решение: создать непрерывный каркас общественных пространств. Не просто дорожки, а систему маршрутов, которая сшивает все районы в единую пешеходную сеть». Конфликт жителей и туристов. Сейчас поток гостей никак не управляется. Местные теряют качество среды, а туристы получают хаос: «Решение: четко разделить потоки: где отдыхают местные, а где – приезжие и где общие зоны. Регулировать необходимо не запретами, а планировкой». Сезонная экономика. Город работает в основном на пляжном трафике. Зимой и в межсезонье нет ни предложений для туристов, ни спроса для бизнеса: «Решение: заложить инвестиционные зоны с четкими правилами для гостиниц, сервисов и развлечений. Чтобы город зарабатывал не с одного пляжного месяца, а с двенадцати».

Что касается конкретных точек роста, первоочередными Викулин называет «Казань Марину» и Восточное Лаишево.

Особый интерес вызывает проект «Казань Марина» – масштабный комплекс на воде, связанный с яхтами Эскиз предоставлен корпорацией «Туризм.РФ»

ИПП оценивает потенциал площадки на въезде в город – здесь может появиться общественно-деловая зона.

Отдельно институт рассматривает территории под жилищное строительство, предусмотренные действующим генпланом.

Параллельно проводится ревизия земель, находящихся в муниципальной и государственной собственности.

Викулин обратил внимание на то, что концепция Лаишево синхронизирована с развитием Казанской агломерации. Учтены решения транспортного каркаса, в том числе трассировка железной дороги от Казани.

Опубликовать проект планируется в конце лета этого года. Сейчас в Институте пространственного планирования Татарстана завершают этап анализа и переходят к обсуждению идей со стейкхолдерами – жителями, бизнесом, представителями власти, застройщиками и экспертным сообществом.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Природа уже сделала половину работы»

Лаишево – очень перспективный город для развития экономики и туризма. У него есть все для развития, но нет общего плана, считает Викулин. Основная цель проекта, по его словам, – помочь Лаишево определить вектор развития и создать полноценную систему, которая сформирует узнаваемый бренд города и привлечет инвестиции.

«Особенность Лаишево в том, что природа здесь уже сделала половину работы. Остальное за людьми. Чистый воздух – это не маркетинг, это факт. Город стоит на возвышенности, ветер с водохранилища выдувает всю городскую пыль. Дышится иначе», – сказал первый заместитель директора ИПП.

К другим особенностям Викулин отнес вид на водохранилище, которое местные жители давно называют морем – «широкий горизонт, ощущение простора».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Береговая линия. Она длинная, разная по характеру: есть пологие пляжи, есть обрывы с видовыми точками, есть места, где лес подходит прямо к воде. Такой набор встречается нечасто», – продолжил собеседник «Татар-информа».

Четвертое преимущество – исторический центр, который сохранил свой облик: нет высоток и широких магистралей.

«Мы считаем территорию не просто перспективной, а уникальной по сочетанию природных данных и близости к миллионнику. Сейчас Лаишево похож на хороший, но не отреставрированный особняк. Концепция – это план реставрации», – подытожил Викулин.

Главная задача – не перегрузить Лаишево турпотоком

Баланс между интересами туристов и местных – действительно важнейшая задача концепции, согласился с авторами проекта советник министра по строительству Татарстана, заслуженный архитектор РТ Николай Васильев. Главная проблема сегодня, по его словам, – сезонное использование Лаишево как пляжа. Хороших мест с чистой водой в агломерации мало, поэтому сюда едут тысячи казанцев. В результате страдают местные жители.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужно определиться с той частью агломерации, которая сегодня используется в качестве туризма. Вот это та вещь, которая должна быть прежде всего осмыслена для жителей города. Понять, сколько они готовы отдать под туризм», – говорит Васильев.

Побережье, по его мнению, должно развиваться цивилизованно: пешеходные тропы, зоны пляжа без излишней концентрации людей. Конкуренция за места отдыха должна быть решена проектным образом.

«Инструмент, который сегодня называется концепцией, должен позволить администрации выявить наиболее перспективные направления развития, учитывая как плюсы, так и опасности этой зоны», – отметил Васильев.

И здесь ключевую роль играют жители. Их мнение, по словам архитектора, на первой стадии будет очень важным моментом. Опрос, который запустил институт, – это правильный шаг. Без мнения местных Лаишево рискует стать перегруженным пляжным пригородом, где некомфортно жить.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Популярность района очевидна»

У Лаишевского направления действительно радужные перспективы. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» выразил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.

Главная проблема, которая долгие годы сдерживала развитие района, – транспортная. Многочасовые пробки на подъездах к Лаишево были привычным делом. Но ситуация изменилась.

«Последние год-два активно строился объезд Сокуров, что разгрузило существенно дорогу, потому что там были многочасовые пробки. И это было первой предпосылкой для нас к тому, что дальнейшее развитие там будет», – отметил Садреев.

По его словам, популярность района очевидна. Близость водохранилища, удобные подъездные пути, активное строительство жилья – все это делает Лаишево очень интересным для покупателей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Среди жителей достаточно активно ведется строительство ИЖС. Направление очень сильно интересно для покупателей», – сказал риелтор.

Особый интерес, по его мнению, вызывает проект «Казань Марина» – масштабный комплекс на воде, связанный с яхтами. Это направление будет активно развиваться.

Кроме того, большую положительную роль играет отсутствие серьезных производств рядом – экологическая обстановка будет благоприятной для проживания. Рядом аэропорт. А в перспективе – дублер Оренбургского тракта, который позволит выезжать из города не только по перегруженному Оренбургскому тракту, но и со стороны промбазы.