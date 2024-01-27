Хуситы атаковали в Красном море танкер с купленной у России нафтой

Йеменские повстанцы-хуситы ударили ракетой по танкеру Marlin Luanda одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura Group, на нем начался пожар. Судно перевозило купленную у России нафту. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя перевозчика.

«На борту развернуто противопожарное оборудование для тушения <…> пожара, возникшего в одном из грузовых танков по правому борту», — пояснил представитель Trafigura. И добавил, что компания поддерживает связь с пострадавшим танкером и что к нему для оказания помощи направились военные корабли.

Относительно груза представитель перевозчика сказал, что «судно перевозит нафту (продукт перегонки нефти, применяется преимущественно в качестве сырья для нефтехимической промышленности — прим. Т-и) российского происхождения, купленную ниже предельной цены в соответствии с санкциями G7».

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на заявление Trafigura отмечает, что пострадавших на борту танкера в результате ракетной атаки нет.

Представитель хуситов Яхъя Сария подтвердил нанесение удара по танкеру Marlin Luanda. При этом повстанцы назвали судно британским (Великобритания вместе с Соединенными Штатами наносит удары по боевикам, контролирующим северную часть Йемена).

Согласно информации сервиса Marine Traffic, Marlin Luanda ходит под флагом Маршалловых островов. Судно следовало из Лаконского залива у берегов Греции в Сингапур. В пункт назначения оно должно было прибыть 8 февраля. При этом из данных аналитической компании Kpler следует, что в Лаконском заливе танкер забрал груз российского происхождения посредством перевалки с другого корабля.

Специализирующаяся на морской безопасности британская компания Ambrey ранее рассказала, что в 55 морских милях к юго-западу от йеменского порта Адена ракетной атаке подверглось связанное с Индией судно под флагом Панамы, перевозившее груз из России.

Upd. (9.25): Соединенные Штаты и их союзники создали коалицию против хуситов в декабре, а в ночь на 12 января США и Британия начали наносить удары по их объектам в Йемене. Президент США Джо Байден назвал операцию коалиции прямым ответом на атаки торговых судов в Красном море.

Позднее Вашингтон и Лондон нанесли еще несколько ударов по позициям повстанцев. Боевики при этом продолжают атаки и требуют остановить войну Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Россия осудила удары коалиции, но до этого не стала мешать принятию резолюции Совета Безопасности ООН, направленной против хуситов.