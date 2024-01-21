WP узнала, что США начали борьбу с хуситами по соображениям статуса

Соединенные Штаты начали борьбу с повстанцами-хуситами, контролирующими север Йемена и атакующими торговые корабли в Красном море, из-за необходимости подтвердить свой международный статус. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на сотрудников администрации американского лидера Джо Байдена.

Пока атаки боевиков на коммерческие суда с помощью ракет и беспилотников-камикадзе нанесли больший ущерб Европе, чем США. Но многим перевозчикам уже пришлось отправить свои контейнеровозы в обход Красного моря. Корабли идут в Европу не через Суэцкий канал, а огибая мыс Доброй Надежды на юге Африки, что удлиняет рейсы на 7–20 дней. В результате стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, следующих из Азии в Европу, выросла вдвое. Крупные нефтяные компании, в том числе BP и Shell, также приостановили поставки через Красное море.

Однако причиной начала операции стали не последствия для международного судоходства, а стремление Президента Джо Байдена показать, что США способны действовать «как незаменимая нация с мощной армией и возможностью объединить другие страны для достижения единой цели». Собеседники издания сравнили это решение с поддержкой Украины, которая обходится Штатам в миллиарды долларов.

Теперь в Белом доме разрабатывают планы длительной военной кампании против хуситов. Американцы рассчитывают подорвать высокий военный потенциал боевиков настолько, чтобы ограничить их способность атаковать судоходство в Красном море и Аденском заливе или, как минимум, сдержать их и тем самым стимулировать судоходные компании возобновить отправку судов по этому маршруту.

«Мы не пытаемся победить хуситов. Нет никакого желания вторгаться в Йемен. Цель заключается в том, чтобы в будущем ухудшить их способность организовывать подобные атаки <…>», — подчеркнул осведомленный о ситуации дипломат.

При этом власти США хотят избежать возложения на них ответственности за «разжигание насилия» в регионе. Американцы заручились поддержкой со стороны стран-партнеров и добились принятия резолюции Совета Безопасности ООН с осуждением атак хуситов. Саму группировку в Штатах вернули в список террористических организаций, откуда она была исключена в 2021 году.

Соединенные Штаты и их союзники создали коалицию против хуситов в декабре, а в ночь на 12 января США и Великобритания начали наносить удары по их объектам в Йемене. Джо Байден назвал операцию коалиции прямым ответом на атаки торговых судов в Красном море.

Позднее Вашингтон и Лондон нанесли еще несколько ударов по позициям повстанцев. Боевики при этом продолжают атаки и требуют остановить войну Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Россия осудила удары, но до этого не стала мешать принятию резолюции Совбеза ООН, направленной против хуситов.