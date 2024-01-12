Кремль: У США и Британии не было никакого права нанести удары по Йемену

Россия осуждает удары, нанесенные США и Великобританией по Йемену. Несмотря на попытки доказать правовую основу своих действий, у них не было никакого права на совершение атаки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы их осуждаем. Вы знаете, что была принята резолюция, мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары», — приводит его слова РИА Новости.

Согласно резолюции США и Японии, принятой в Совбезе ООН, от хуситов потребовали незамедлительно прекратить атаки на суда. Россия выступала за добавление пункта, согласно которому положения документа не должны становиться прецедентом либо устанавливать новые нормы международного права. Однако все предложения Москвы были отвергнуты Вашингтоном и Лондоном.

Этой ночью США и Великобритания нанесли удары по Йемену. Взрывы раздались в столице страны Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Дхамар и Таиз. Представитель контролирующих Сану повстанцев-хуситов Абдулла бен Амер пообещал, что при продолжении операции они ответят атаками по американским и британским базам на Ближнем Востоке.