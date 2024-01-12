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США и Британия нанесли удары по Йемену
Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщила пресс-служба американских ВВС, передает ТАСС.
По данным телеканала Al Hadath, удары по объектам хуситов наносятся со стороны Красного моря. По словам министра обороны США, операция направлена на то, «чтобы подорвать и ослабить способность хуситов подвергать опасности моряков и угрожать международной торговле на одном из самых важных морских путей в мире».
В свою очередь министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что четыре истребителя «Тайфун» вместе с американскими силами нанесли «точечные удары» по двум объектам хуситов.
Также подчеркивается, что действия коалиции посылают хуситам четкий сигнал о том, что «им придется нести большие потери в случае, если они не прекратят незаконные нападения».
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