США и Британия вновь нанесли удары по Йемену

Соединенные Штаты и Великобритания вновь атаковали военные объекты йеменских повстанцев-хуситов. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Целью атак на этот раз стала военно-морская база в портовом городе Ходейде. «Американская и британская авиация наносят удары по военно-морской базе в городе Ходейде на западе Йемена», — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники рассказал о взрыве, прогремевшем на одном из объектов военно-морской базы в Ходейде, которую контролируют хуситы.

По информации собеседников канала, бомбардировка началась после того, как с базы была запущена ракета в сторону южной части Красного моря. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что ракета была выпущена по судну, находящемуся в восточной части Аденского залива.

Upd. (20.54): США и их союзники начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене в ночь на 12 января. Взрывы раздались в столице страны Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Дхамар и Таиз. В ночь на 13 января был нанесен еще один удар — по информации телеканала Al Arabiya, по радиолокационной станции хуситов.

Президент США Джо Байден назвал операцию коалиции прямым ответом на атаки хуситов на торговые суда в Красном море, в том числе с помощью баллистических ракет, крылатых ракет и БПЛА.

Боевики совершили 27 нападений, экипажи из более чем 20 стран подверглись нападению или были взяты в заложники, примерно 2 тыс. судов вынужденно изменили маршруты. Хуситы при этом требовали остановить войну Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Россия осудила удары по Йемену, хотя до этого не стала мешать принятию резолюции Совета Безопасности ООН, на которую в качестве основания своих действий ссылаются Штаты.