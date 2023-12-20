Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
США ужесточили меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть
США и их союзники внесли изменения в меры, принятые для соблюдения потолка цен на нефть из России. Обновления опубликованы на сайте Минфина Штатов.
Так, в будущем от поставщиков услуг начнут требовать подтверждение при каждой загрузке либо отгрузке российской нефти. Кроме того, участники цепочки должны обеспечивать доступ к детализированным дополнительным затратам. Сюда, к примеру, относятся страхование и фрахт.
В министерстве объявили, что Вашингтон и его союзники довольны результатами ограничений.
Напомним, что потолок цен на российскую нефть, введенный странами Группы семи и Австралией, составляет 60 долларов за баррель. На нефтепродукты планка составляет 100 и 45 долларов — ее величина зависит от категории нефтепродуктов.
Напомним, что Президент России Владимир Путин ввел ответные меры на введение потолка цен на нефть и нефтепродукты. Согласно документу, российским компаниям запрещено поставлять продукцию в страны, придерживающиеся лимитов, и совершать сделки по таким ценам. 18 декабря действие указа было продлено еще на полгода.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»