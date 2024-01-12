США раскрыли цели ударов по Йемену

Целями ударов Соединенных Штатов и их союзников по Йемену стали радары, системы ПВО, склады и места запуска беспилотников и ракет. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X (прежде именовавшейся Twitter).

Глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла возложил на контролирующих столицу Йемена Сану повстанцев-хуситов «и их иранских спонсоров» ответственность «за незаконное, неизбирательное и безрассудное нападение на международное судоходство, которое затронуло 55 стран и поставило под угрозу жизни сотен моряков».

В свою очередь командующий авиацией CENTCOM Алекс Гринкевич рассказал, что удары были нанесены более чем по 60 целям в 16 локациях, использовано свыше 100 высокоточных боеприпасов, передает телеканал CNN. По информации канала, в операции участвовала в том числе атомная подлодка класса Ohio — USS Florida, которая запустила крылатые ракеты Tomahawk.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отчитался о «точечных ударах» по позициям хуситов. По его словам, атаки были совершены, «чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство». Президент США Джо Байден заявил, что Штаты и Британия действовали при поддержке коалиции, в которую входят Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды.

Американский лидер назвал операцию коалиции прямым ответом на нападения хуситов на грузовые суда в Красном море. Боевики совершили 27 нападений, которые затронули свыше 50 государств, экипажи из более чем 20 стран оказались под угрозой или были взяты в заложники, из-за чего примерно 2 тыс. судов вынужденно сменили маршруты.

Атаки хуситов на торговые корабли сопровождались требованиями остановить операцию Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, начатую в ответ на вторжение боевиков, случившееся 7 октября 2023 года.

«Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободного течения международной торговли», — заверил в связи с этим Байден.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что этой ночью США и Великобритания нанесли удары по Йемену. Взрывы раздались в столице страны Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Дхамар и Таиз. Представител хуситов Абдулла бен Амер пообещал, что при продолжении операции они ответят атаками по американским и британским базам на Ближнем Востоке.