Появилось видео спасения подростка из пятиэтажки в Челнах, где прогремел взрыв

На кадрах, сделанных на месте происшествия, видно, как спасатели и пожарные по автолестнице спускают подростка. У ребенка видна на лице кровь и он явно напуган.

Медики скорой помощи вместе с сотрудниками МЧС укладывают подростка на носилки и укрывают его одеялом, после чего оперативно переносят его в карету скорой помощи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в результате газа в челнинской пятиэтажке пострадали два ребенка.

