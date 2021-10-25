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Ру Тат
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25 октября 2021  18:54
Полина Шевчук

Появилось видео спасения подростка из пятиэтажки в Челнах, где прогремел взрыв

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На кадрах, сделанных на месте происшествия, видно, как спасатели и пожарные по автолестнице спускают подростка. У ребенка видна на лице кровь и он явно напуган. 

Медики скорой помощи вместе с сотрудниками МЧС укладывают подростка на носилки и укрывают его одеялом, после чего оперативно переносят его в карету скорой помощи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в результате газа в челнинской пятиэтажке пострадали два ребенка. 
 

#взрыв газа #взрыв газа в жилом доме
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