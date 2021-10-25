Жительница дома в Челнах рассказала о первых минутах после взрыва

Корреспонденту ИА «Татар-информ» удалось побеседовать с жительницей дома в Челнах, где сегодня вечером произошел взрыв газа. Гузель рассказала, что в момент взрыва находилась дома. Внезапно девушка почувствовала сильный толчок, затряслись стены и окна.

«Мне показалась, что вот-вот вылетят окна. Я не сразу поняла, что это такое. Потом догадалась, что это был взрыв», - рассказала соседка по подъезду.

Обломки от взрывной волны разлетелись на десятки метров. Задели остановку и стоящих на ней людей.

«Остановки, дороги… Все было завалено камнями. Вообще нам повезло, что окна моей квартиры смотрят в другую сторону. И их не выбило», - добавила собеседница агентства.

Еще одна жительница Набережных Челнов рассказала, что взрывная волна была такой силы, что камни буквально усыпали остановку, расположенную напротив дома, а также киоск за ней. Люди, которые находились в тот момент рядом, едва успели увернуться.

«Камни от стены отлетели с такой силой, что засыпало остановку напротив. Сзади стоит киоск, на него посыпались осколки и обломки. Хорошо, что продавщица была внутри павильона, иначе бы она пострадала. Взрыв по звуку был очень мощный. Я его услышала, находясь в другом комплексе», - поделилась подробностями взрыва челнинка.

