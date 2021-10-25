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Ру Тат
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25 октября 2021  18:57
Полина Шевчук

Исполком Челнов: Жильцов дома, где произошел взрыв, обеспечат всем необходимым

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Как сообщает первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев с места происшествия, на данный момент идет выяснение обстоятельств произошедшего.

«Проводится эвакуация людей. Город определил место, где будут размещены жильцы дома. Им будет обеспечено горячее питание и вся необходимая медицинская и психологическая помощь», – подчеркнул Зуев.

Известно, что жильцов разместят в одной из городских гостинец.


 

#взрыв газа в жилом доме #взрыв газа
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