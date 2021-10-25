Исполком Челнов: Жильцов дома, где произошел взрыв, обеспечат всем необходимым



Как сообщает первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев с места происшествия, на данный момент идет выяснение обстоятельств произошедшего.

«Проводится эвакуация людей. Город определил место, где будут размещены жильцы дома. Им будет обеспечено горячее питание и вся необходимая медицинская и психологическая помощь», – подчеркнул Зуев.

Известно, что жильцов разместят в одной из городских гостинец.



